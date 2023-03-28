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Inovação na construção civil é tema de edição especial do Videocast Hub Imobi

Editoria conversou com dirigentes da Morar Construtora que contam sobre como esse processo funciona na empresa e os impactos da inovação nos negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2023 às 12:23

Publicado em 28 de Março de 2023 às 12:23

Videocast Hub Imobi patrocinado - Morar Construtora
Dirigentes da Morar falaram sobre o processo de inovação dentro da empresa, que é pioneira em diversas ações Crédito: Reprodução
A inovação tem pautado todos os setores, inclusive o da construção civil. E para falar sobre o tema, o Videocast Hub Imobi realizou uma edição especial com três dirigentes da Morar Construtora: a presidente Aline Stefanon, o diretor comercial, Filippe Vieira Silva e o gerente de qualidade e inovação, Plínio Machado.

Eles falaram sobre esse processo dentro da empresa que, em seus 42 anos de existência, já foi pioneira em vários processos de inovação, tanto nas quanto nos processos administrativos, principalmente no marketing. Um exemplo é a criação da personagem Cora, que se tornou um símbolo da empresa.
A Morar também foi a primeira construtora do Espírito Santo a receber a certificação ISO 9001, em 1998. O selo é internacional e foi criado para as empresas que conseguem atingir metas e garantem a eficiência na produção e entrega dos produtos/serviços.
Recentemente, recebeu uma placa de comemoração pelos 25 anos seguidos do ISO 9001, emitida pela certificadora. Esta é a primeira vez que a certificadora entrega uma placa por 25 anos de certificação.
Este episódio do Videocast Hub Imobi foi oferecido pela Morar Construtora.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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