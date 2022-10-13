Construção civil evolui do concreto armado à impressão de casas em 3D

Uma iniciativa é a fabricação de residências utilizando impressoras 3D, que injetam material à base de cimento Crédito: Shutterstock

Mesmo com a questão artesanal, a tecnologia está presente em todos os âmbitos da construção civil no Brasil, que vem evoluindo, com o passar do tempo, adotando novas técnicas e materiais diversos, que permitem mais velocidade, resistência e precisão nas obras.

Segundo o engenheiro civil e de segurança do trabalho, Giuliano Battisti, gerente de Relacionamento Institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), as primeiras obras com concreto armado no Brasil datam de pouco mais de um século.

“É essa tecnologia que ainda domina a grande maioria das obras de construção civil no país e no Estado, juntamente com as estruturas projetadas somente com aço”, conta.

Apesar do concreto armado ser a forma predominante de construção no país, outras técnicas também se consolidaram, como lajes protendidas, que mesclam estruturas de concreto armado com lajes sustentadas por cordoalhas similares a cabos de aço, substituindo as vigas de concreto armado.

Uma das vantagens desse método é proporcionar mais opções de layout aos projetos arquitetônicos, permitindo maiores distâncias entre os vãos dos pilares. Ou seja, dessa forma, é possível ter ambientes com mais espaços e menos colunas em seu interior.

“A qualidade dos concretos também se aperfeiçoou nas últimas décadas, ganhando mais resistência e permitindo obras mais ousadas em seu porte”, acrescenta Battisti.

NANOTECNOLOGIA

Na esteira de novas tecnologias, um dos destaques fica para a nanotecnologia, onde muitos materiais estão em estudo para verificar a viabilidade da substituição, em alguns casos, das tradicionais barras de aço na construção civil. Entre eles, destacam-se as fibras de carbono, de vidro e de aramida.

Segundo o gerente de fiscalização do Crea-ES, o engenheiro civil Leonardo Leal, a fibra de carbono tem como principais vantagens a resistência e a facilidade de transporte, já que é um material bem mais leve que o aço. “Já a fibra de aramida se sobressai pela grande resistência a altas temperaturas, podendo ser uma forte aliada contra situações de incêndios”, acrescenta.

Outra tecnologia apontada pelos profissionais, que tem começado a se difundir no mercado, é o ICFs (Insulating Concrete Forms). Trata-se de um sistema que consiste na construção de painéis modulares com fôrmas de concreto ou segmentos de EPS (Poliestireno Expandido), que são montados por encaixe e preenchidos por telas de aço e concreto.

Outra novidade é a tecnologia steel frame, um sistema formado por estruturas com perfis de aço galvanizado e fechamento com placas que podem ser de madeira, cimentícias, painéis de alumínio composto ou drywall.

Outro tipo de iniciativa é a fabricação de residências utilizando impressoras 3D, que injetam material à base de cimento. Isso pode representar um custo bem menor e menos tempo de execução, pois há pouco desperdício e pouca mão de obra.