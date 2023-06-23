Lançamento na Praia da Costa tem cobertura de até R$ 7 milhões

A Praia da Costa tem cada vez menos áreas para lançamentos imobiliários Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta

Um dos bairros mais desejados de Vila Velha, a Praia da Costa, já encontra-se com poucas áreas disponíveis para novos empreendimentos. Isso faz com que o bairro tenha uma valorização em uma velocidade maior. Prova disso, é que a região foi a segunda maior valorização nos últimos 10 anos, atingindo 134,53%, segundo pesquisa realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).

Portanto, quando novos empreendimentos imobiliários surgem no bairro, o padrão é sempre mais alto do que o lançado anteriormente. Prova disso é o lançamento do Arti Design Living, parceria entre a Città Engenharia e a Apex, que foi apresentado à imprensa e profissionais de arquitetura e design, em um almoço, realizado nesta quinta-feira (22).

O evento contou, inclusive, com um bate-papo entre o arquiteto João Armentano, ganhador das premiações internacionais “Red Dot Design Award” e “If Design Award”, que assina o projeto de arquitetura de interiores do empreendimento; e Diocélio e Bernardo Grasseli, da DG Projetos, responsáveis pelo projeto arquitetônico.

O Arti Design Living terá três torres, totalizando 53 apartamentos Crédito: Città/Divulgação

Com um valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 200 milhões, o empreendimento, localizado à rua São Paulo, está em uma das últimas áreas disponíveis do bairro.

“Este é um dos últimos terrenos em um dos lugares mais nobres da Praia da Costa. O Arti será um empreendimento de altíssimo padrão, que terá lojas no térreo, com serviços ligados à comodidade de seus futuros moradores”, adianta o diretor executivo da Città, Roberto Puppim.

A arquitetura de interiores é assinada por João Armentano, arquiteto reconhecido internacionalmente Crédito: Città/Divulgação

Com valores que partem de R$ 2,8 milhões, a unidade mais cara do empreendimento será uma cobertura linear, com pé-direito duplo, rooftop e quatro vagas de garagem, que irá custar R$ 7 milhões. O empreendimento, inclusive, já teve cerca de R$ 35% de suas unidades vendidas antes mesmo do lançamento oficial, que acontece no dia 1 de julho.

O Arti Design Living terá três torres totalizando 53 unidades. Todos os apartamentos serão de quatro suítes, de 195m² a 640m², com três ou quatro vagas de garagem. As unidades podem ser tipo; garden e cobertura com pé-direito duplo e rooftop. As coberturas têm áreas privativas que vão de 600m² a 640m².

PRAIA DO CANTO SE EXPANDE PARA NOVA ÁREA

Iconic Design Living será construído em nova área de lançamentos da Praia do Canto Crédito: Mazzini Construtora e Incorporadora/Divulgação

A Praia do Canto, em Vitória, é outra região que também já está com poucas áreas para construção. Terceiro bairro mais valorizado em 10 anos, chegou a atingir o percentual de 128,01% de valorização imobiliária, segundo pesquisa da Ademi-ES. Apesar disso, novas áreas de valorização têm surgido, permitindo o lançamento de novos empreendimentos.

A região mais recente vai da rua Chapot Presvot até a Reta da Penha, e da avenida Rio Branco, passando pela Elesbão Linhares e Joaquim Lyrio até encontrar novamente a Chapot Presvot. Entre construtoras e incorporadoras que têm investido na região, está a Mazzini, com os lançamentos do JL’67, o Aleixo 165, e, mais recentemente, o Iconic Design Living. Este último, inclusive já foi adiantado pela coluna Metro Quadrado, em maio, antes mesmo do seu lançamento

“Essa Nova Praia do Canto, para nós, tem uma nova estética, um novo estilo de vida, um novo glamour. O design arrojado, cosmopolita, tem tudo a ver com o bairro. E percebemos que a localização privilegiada, com acesso a serviços diferenciados é importante para nossos clientes”, conta Luiz Cláudio Mazzini Gomes, diretor de Incorporação da Mazzini.

Empreendimentos de alto padrão são destaque de lançamentos na Grande Vitória Com as áreas mais nobres de bairros consolidados ficando cada vez mais escassas, as construtoras têm investido em lançamentos de alto padrão. Afinal, essas regiões concentram localização privilegiada, infraestrutura diferenciada, opções de lazer, segurança e garantia de valorização. “Seja para morar, seja para investir, o Espírito Santo tem pela frente uma temporada aquecida de lançamentos de alto padrão, alguns já vendidos antes mesmo de iniciarem as obras. Contar com uma assessoria de crédito que compare as condições do mercado é essencial para investir, seja para morar ou alugar”, afirma o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava.

LUXO TAMBÉM CHEGA AOS COMPACTOS

O Alameda25 se inspira no segmento de apartamentos compactos de luxo Crédito: Empar Incorporadora/Divulgação

Um recente levantamento do IBGE mostrou que, na última década, mais de 40% dos brasileiros moram sozinhos. Somado a isso, temos uma valorização imobiliária bastante acelerada nos últimos dois anos, em que cidades como Vitória e Vila Velha figuram entre o valor médio de metro quadrado mais valorizado.

Todo esse cenário tem propiciado o surgimento de uma nova categoria de imóveis, os compactos de luxo. As construtoras locais têm apostado nesse segmento, seja para investidores, seja para quem deseja morar próximo a todo o conforto, com o lançamento de apartamentos no estilo estúdio, também chamados de loft, em bairros de alto padrão.

“O investimento nesses imóveis traz solidez, valorização e assertividade. Ter um imóvel é ter moradia, mas é também viabilizar moradia, por meio de aluguel, evidenciando uma alternativa de investimento certa e segura. Por esse motivo, os apartamentos compactos bem equipados, têm tido tamanha procura, sobretudo nas capitais, com localizações privilegiadas e ampla oferta de serviços que representam conforto e facilidade para quem mora sozinho”, afirma Camila Menezes, especialista no mercado imobiliário e diretora da Empar Incorporadora.