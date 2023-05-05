Mês de maio traz novos empreendimentos em Vitória e Vila Velha

O Iconic Design Living da Mazzini está localizado na Praia do Canto Crédito: Mazzini/Divulgação

O primeiro deles é o Iconic Design Living, localizado na Praia do Canto, em Vitória. O empreendimento será desenvolvido pela Mazzini, com projeto arquitetônico é assinado por Diocélio e Bernardo Grasselli, da DG Projetos; interiores por Vivian Coser e paisagismo assinado por Roberto Riscala.

O empreendimento terá apartamentos de 3 e 4 quartos de 103 a 135m² e uma cobertura linear com rooftop de 518m². Um dos destaques fica por conta do design biofílico que permeia o projeto. O empreendimento foi apresentado para corretores na última semana e o lançamento para convidados da construtora acontece no dia 1º de junho.

Iconic Design Living

Também na Capital, a Mivita, apresentou, nessa quinta-feira, 4, o Lago By Mivita. Localizado em Jardim Camburi, o empreendimento terá 48 apartamentos de 3 e 4 quartos a partir de 100 metros quadrados, podendo chegar a 270 metros quadrados. Haverá também 15 lojas no térreo. O Lago By Mivita fica no local onde existia o antigo Cerimonial Lago de Garda.

E em Vila Velha, a Argo traz o quinto empreendimento da construtora localizado no bairro Jockey de Itaparica, um dos que mais tem se valorizado na Grande Vitória por estar na rota da expansão imobiliária do município. O edifício Alameda tem unidades de 2 e 3 quartos e será o primeiro da construtora com a tipologia de três dormitórios na região.

“A empresa já possui outros quatro imóveis na região, sendo que três deles já estão 100% vendidos, e a nossa expectativa é que esse siga o mesmo caminho dos outros. Os moradores do Alameda terão acesso a lojas no térreo, diferenciais tecnológicos, imóvel com acabamento de alto padrão, lazer completo e, claro, estarão em uma localização privilegiada”, afirma o diretor comercial da Argo, Valtair Torezani.

CasaCor deste ano volta ao Clube Ítalo-Brasileiro O local que já foi cenário da 24ª edição da CasaCor ES volta a ser palco da edição deste ano da mostra de decoração. Na última semana, foi realizado um evento de apresentação do espaço e do conceito que a mostra terá. Apresentado pelo consultor nacional da CasaCor Pedro Ariel, o tema “Corpo e Morada” propõe a casa como extensão do corpo. A inspiração veio do período de pandemia e isolamento social, quando as pessoas buscaram se sentir mais acolhidas dentro de seus lares. A mostra acontece de 20 de setembro a 15 de novembro. Cerca de 30 ambientes serão divididos entre lofts temáticos, entre eles a “Ginteria”, a “Wine Spot” e a “Varanda do Enófilo”.

Empresa capixaba planeja lançar R$ 500 milhões de VGV em projetos de multipropriedade

Empreendimento multipropriedade da empresa Invite Crédito: Invite/Divulgação

A Invite, empresa capixaba formada por Cecília Zon Rody Rogério, Paula Rody e Romero Valença tem foco nos empreendimentos estilo “smart use” ou multipropriedade. E para este ano a previsão é de lançar novos empreendimentos no Brasil, com valor geral de vendas (VGV) estimado de R$ 500 milhões.

“O conceito de compartilhamento é a alma dos empreendimentos neste modelo. Proprietários dividem os custos da unidade e podem utilizá-la de forma exclusiva em períodos específicos. Ainda há a oportunidade de o proprietário alugar o imóvel para terceiros no período que lhe cabe”, explica Cecília Zon Rody Rogério, CEO da Invite.

Dados de um estudo realizado pela Caio Calfat Real Estate Consulting, divulgados no último relatório Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil, indicam que o número de novos empreendimentos nessa modalidade teve uma evolução de 21,88%, totalizando 6,5 mil novos imóveis e mais de 185 mil frações.

Morar realiza evento sobre segurança e saúde do trabalho Os setores de Segurança do Trabalho e Recursos Humanos da Morar Construtora encerraram, na última semana, o Abril Verde. O mês inteiro foi dedicado ao reforço da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais junto aos colaboradores. Este ano, a atenção ficou voltada para o cuidado ativo e autocuidado, com o mote “Cuidar da sua segurança é garantir momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama”. Além da ação nas obras, foi produzido um vídeo com a Cora para explicar e reforçar a importância da utilização dos EPIs e de ter atenção e cuidado a todo momento durante o expediente, evitando os riscos.

Cofeci terá nova edição do Saber Imobiliário em maio

A quarta edição do Saber Imobiliário, evento voltado ao aprimoramento de corretores, acontecerá, de forma gratuita e híbrida, de 16 a 18 de maio. Realizado pelo Sistema Cofeci-Creci e Sebrae, com apoio das plataformas IGlobal e Homer, o evento deste ano terá como foco três pilares: Pessoas, Vendas e Inovação.

“Começamos com o Saber Imobiliário durante a pandemia, para discutir questões que vieram à tona ou se anteciparam com o distanciamento social. O êxito e a adesão que alcançamos nos estimularam a seguir com o projeto”, conta o presidente do Cofeci, João Teodoro.