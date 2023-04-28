Lançamentos imobiliários reduzem no ES, mas devem ser retomados ainda este ano

23 empreendimentos e 2.378 imóveis foram entregues na Grande Vitória entre julho e dezembro de 2022 Crédito: Shutterstock

O 40º Censo Imobiliário, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) nesta sexta-feira (28), apontou que o número de obras concluídas na Grande Vitória foi quase o dobro do número de empreendimentos lançados: 21 foram entregues, totalizando 2.378 unidades residenciais e comerciais, contra 11 lançamentos, com 1.449 unidades. Os números são do levantamento mais recente da entidade, coletados no segundo semestre do ano passado, no período de julho a dezembro.

Para o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, esse resultado indica uma menor atividade construtiva. “A taxa de juros mais alta certamente atrapalha viabilizar alguns empreendimentos, mas também existe uma fila expressiva de empreendimentos aguardando licenciamento municipal", observa.

Em Vitória, por exemplo, até o fechamento dos dados do Censo do sindicato, 648 unidades estavam em fase de acabamento, 999 em fase de estrutura, 264 em fundação e 395 na planta.

O Censo mostrou também que Vitória lidera o preço médio do metro quadrado das unidades à venda na Região Metropolitana da Grande Vitória. Os imóveis de um 1 quarto alcançaram um patamar de R$ 11.535 por metro quadrado; enquanto os de 2 dormitórios registraram R$ 11.704 o m²; e de 3 quartos, a R$ 11.146 o m². Em seguida da Capital, vêm, nessa ordem, Vila Velha, Serra e Cariacica.

Novos lançamentos

Também na avaliação do diretor do Sinduscon-ES, a principal causa da baixa reposição de lançamentos não é falta de demanda no mercado, conforme recentemente divulgado na Pesquisa Anual de Entraves, que foi tema da coluna Arquitetura e Construção, de 23 de março , assinada por ele.

Segundo o texto, 90% das empresas que atuam no Estado pretendem lançar mais imóveis neste ano do que em 2022, de acordo com a 10ª edição anual da Pesquisa de Previsão de Lançamentos Imobiliários.

A indicação de aumento da previsão de lançamentos residenciais, em comparação ao ano passado, ocorre principalmente nos municípios de Vitória (máxima histórica, com 1.860 unidades) e Serra (com 1.544 unidades), ambas com um aumento de quase 30%.

No entanto, a quantidade absoluta é liderada por Vila Velha (com 2.269 unidades). Não foi possível prever lançamentos para Cariacica, Viana e Fundão.

Mercado em cada município

Ainda segundo o 40º Censo Imobiliário, Vila Velha continua sendo o município com maior número de imóveis em construção, totalizando 6.231 unidades em 56 empreendimentos. Isso corresponde a 46,4% do total de 13.435 unidades em construção na Grande Vitória. Em seguida, vem Serra com 3.580 unidades em 15 empreendimentos; Vitória com 2.306 unidades em 53 empreendimentos e Cariacica com 1.318 em quatro empreendimentos.

Com relação ao número de empreendimentos lançados no período, a cidade canela-verde também sai, na frente, com cinco no total, seguida de Vitória, com três, Serra com dois lançamentos e Cariacica, com um novo empreendimento. Foram 11 lançamentos na Grande Vitória no segundo semestre de 2022, totalizando 1.449 unidades.

Unidades em produção

Outra informação relevante é que, do total de unidades em produção na Grande Vitória, 64,7% já foram vendidas. Além disso, a liderança da performance de vendas é da Capital, onde 70,9% das unidades em produção foram comercializadas, com índice de velocidade de vendas (IVV) médio mensal de 10,4% no segundo semestre de 2022.

Em Vitória, Borges pontua que, além do plano diretor restritivo, grandes projetos residenciais ainda não foram lançados por conta dos procedimentos de aprovação com gargalo nos estudos de impacto de vizinhança. “Em um cenário de alta demanda por imóveis, a baixa oferta gera elevação dos preços, e a maior causa disso é a ineficiência da gestão pública”, analisa.