Prédio mais alto de Vitória inicia obras com 78% das unidades vendidas

O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória, com 37 andares Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Cerca de 80 dias depois do lançamento, o Una Residence , empreendimento da Grand Construtora localizado na região de Monte Belo, em Vitória, dará início às obras a partir do próximo dia 17. Com 37 andares, totalizando 128 metros de altura, ele será o prédio mais alto de Vitória.

A empresa também comemora a venda de 78% das 124 unidades do empreendimento, segundo o diretor Comercial da Grand, Gustavo Rezende. “O Una despertou desejo no mercado porque há um cuidado em todos os detalhes. Queremos entregar uma área de lazer que surpreenda o cliente. A biofilia está presente em todo o projeto paisagístico, uma parte importante em nossos projetos.”

A conclusão das obras está prevista para terminar em 42 meses, sendo entregue em outubro de 2026. A data coincide, inclusive, com a entrega de outro empreendimento da construtora, o Taj Home Resort, este o mais alto do Espírito Santo, com 50 pavimentos, totalizando 158 metros de altura e que será entregue em novembro de 2026.

Inspirado na arquitetura de cidades como Miami e Singapura, o Una tem vista permanente para a baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. “O Una Residence tem o DNA da Grand. Assim como todos os nossos projetos, queremos oferecer uma experiência de vida única, entregar tudo o que alguém pode desejar ter no seu dia a dia”, afirma Rezende.

Revolução nos telhados: energia solar vai crescer 40% em 2023

A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade Crédito: Tawatchai07/Freepik

As usinas hidrelétricas ainda ocupam o primeiro lugar, mas a geração por energia solar está no mesmo patamar da eólica, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Mais de 70% da energia prevista para entrar em operação nos próximos anos virá de placas solares.

Somente em 2023 a projeção é de crescer 40% o consumo de energia elétrica proveniente do sol, ou seja, serão 34 Gigawatts, superando duas vezes a segunda maior hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional. E agora com a isenção de imposto para as placas fotovoltaicas como decreto federal, a expectativa é de que esse número aumente. https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/decreto-do-governo-garante-isencao-fiscal-para-semicondutores-e-inclui-energia-solar-em-beneficio

“A energia solar já é o presente. Se projetarmos até 2030, o Brasil pode se tornar uma das primeiras nações a ter uma matriz elétrica 100% sustentável e limpa. Essa popularização se deu por conta da economia no bolso”, afirma o especialista em energia Rafael Castro.

A energia solar proporciona uma redução significativa, que pode chegar a 90%. Já o retorno sobre o investimento pode acontecer em três ou quatro anos, afirma Castro. “Além disso, não existe quebra-quebra, porque não há obra. Para o processo, um engenheiro vai até o local averiguar em que posição ficaria melhor as placas solares, depois, fazemos a instalação na parte que tem sol a maior parte do tempo, na maioria das vezes o telhado é o escolhido. É rápido e fácil de concluir”, explica.

Creci-ES presente no maior evento do mercado imobiliário do mundo

Como expositor, o Creci-ES, participou de discussões relacionadas à comercialização e apresentação de tecnologias e inovações Crédito: Arquivo pessoal

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Aurelio Capua Dallapicula, participou do Mipim 2023, considerado o maior evento de comercialização e divulgação do mercado imobiliário e turístico do planeta. O congresso aconteceu em Cannes, na França, na última semana.

Como expositor, a entidade participou de discussões relacionadas à comercialização e apresentação de tecnologias e inovações que agregam no mercado imobiliário, de turismo e de arquitetura em todo o planeta.

Encontro, que aconteceu na França, reuniu mais de 20 mil participantes Crédito: Arquivo pessoal

“O estande do sistema Cofeci/Creci trouxe projetos, venda de cidades e estados e outras informações sobre a organização, sempre projetando a imagem dos nossos profissionais para o mundo inteiro e explicando como é que funciona o mercado brasileiro”, conta.

Estima-se que o encontro tenha reunido mais de 20 mil participantes, 3,8 mil expositores e gerou US$ 5 trilhões em negócios. O presidente do Creci-ES ressaltou que a edição de 2023 destacou a preocupação do ramo com a sustentabilidade.

Imobiliária realiza convenção nacional