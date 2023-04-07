Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado aquecido

Prédio mais alto de Vitória inicia obras com 78% das unidades vendidas

As obras estão marcadas para começarem a partir do próximo dia 17, cerca de 80 dias após o lançamento do empreendimento; previsão de término é de 42 meses

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 01:58

Públicado em 

07 abr 2023 às 01:58
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória , com 37 andares
O Una Residence será a maior torre da cidade de Vitória, com 37 andares Crédito: Grand Construtora/Divulgação
Cerca de 80 dias depois do lançamento, o Una Residence, empreendimento da Grand Construtora localizado na região de Monte Belo, em Vitória, dará início às obras a partir do próximo dia 17. Com 37 andares, totalizando 128 metros de altura, ele será o prédio mais alto de Vitória.

A empresa também comemora a venda de 78% das 124 unidades do empreendimento, segundo o diretor Comercial da Grand, Gustavo Rezende. “O Una despertou desejo no mercado porque há um cuidado em todos os detalhes. Queremos entregar uma área de lazer que surpreenda o cliente. A biofilia está presente em todo o projeto paisagístico, uma parte importante em nossos projetos.”
A conclusão das obras está prevista para terminar em 42 meses, sendo entregue em outubro de 2026. A data coincide, inclusive, com a entrega de outro empreendimento da construtora, o Taj Home Resort, este o mais alto do Espírito Santo, com 50 pavimentos, totalizando 158 metros de altura e que será entregue em novembro de 2026.
Inspirado na arquitetura de cidades como Miami e Singapura, o Una tem vista permanente para a baía de Vitória, o Morro do Penedo, o porto, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. “O Una Residence tem o DNA da Grand. Assim como todos os nossos projetos, queremos oferecer uma experiência de vida única, entregar tudo o que alguém pode desejar ter no seu dia a dia”, afirma Rezende.

Revolução nos telhados: energia solar vai crescer 40% em 2023

A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade
A energia solar vem se tornando sinônimo de economia e sustentabilidade Crédito: Tawatchai07/Freepik
As usinas hidrelétricas ainda ocupam o primeiro lugar, mas a geração por energia solar está no mesmo patamar da eólica, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Mais de 70% da energia prevista para entrar em operação nos próximos anos virá de placas solares.
Somente em 2023 a projeção é de crescer 40% o consumo de energia elétrica proveniente do sol, ou seja, serão 34 Gigawatts, superando duas vezes a segunda maior hidrelétrica do mundo, Itaipu Binacional. E agora com a isenção de imposto para as placas fotovoltaicas como decreto federal, a expectativa é de que esse número aumente. https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/decreto-do-governo-garante-isencao-fiscal-para-semicondutores-e-inclui-energia-solar-em-beneficio
“A energia solar já é o presente. Se projetarmos até 2030, o Brasil pode se tornar uma das primeiras nações a ter uma matriz elétrica 100% sustentável e limpa. Essa popularização se deu por conta da economia no bolso”, afirma o especialista em energia Rafael Castro.
A energia solar proporciona uma redução significativa, que pode chegar a 90%. Já o retorno sobre o investimento pode acontecer em três ou quatro anos, afirma Castro. “Além disso, não existe quebra-quebra, porque não há obra. Para o processo, um engenheiro vai até o local averiguar em que posição ficaria melhor as placas solares, depois, fazemos a instalação na parte que tem sol a maior parte do tempo, na maioria das vezes o telhado é o escolhido. É rápido e fácil de concluir”, explica.

Creci-ES presente no maior evento do mercado imobiliário do mundo

Participação do Creci no Mipim
Como expositor, o Creci-ES, participou de discussões relacionadas à comercialização e apresentação de tecnologias e inovações Crédito: Arquivo pessoal
O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Aurelio Capua Dallapicula, participou do Mipim 2023, considerado o maior evento de comercialização e divulgação do mercado imobiliário e turístico do planeta. O congresso aconteceu em Cannes, na França, na última semana.
Como expositor, a entidade participou de discussões relacionadas à comercialização e apresentação de tecnologias e inovações que agregam no mercado imobiliário, de turismo e de arquitetura em todo o planeta.
Participação do Creci no Mipim
Encontro, que aconteceu na França, reuniu mais de 20 mil participantes Crédito: Arquivo pessoal
“O estande do sistema Cofeci/Creci trouxe projetos, venda de cidades e estados e outras informações sobre a organização, sempre projetando a imagem dos nossos profissionais para o mundo inteiro e explicando como é que funciona o mercado brasileiro”, conta.
Estima-se que o encontro tenha reunido mais de 20 mil participantes, 3,8 mil expositores e gerou US$ 5 trilhões em negócios. O presidente do Creci-ES ressaltou que a edição de 2023 destacou a preocupação do ramo com a sustentabilidade.

Imobiliária realiza convenção nacional

De 11 a 15 de abril será realizada a Convenção Nacional da RE/ MAX, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. O evento, que acontece uma vez por ano, tem como objetivo promover uma verdadeira imersão no modelo da empresa e fomentar o relacionamento e a parceria entre os membros da Rede no Brasil e no exterior. Nessa edição, cujo tema será “Inspirar Vidas, Construir Histórias”, são esperados mais de 1.800 empresários e agentes imobiliários.

MAIS EM METRO QUADRADO

Arquiteta seguida até por Zuckerberg faz palestra sobre redes sociais no ES

Megaoperação para plantio de palmeiras em empreendimento de luxo no ES

Investimento de R$ 50 milhões em novo condomínio logístico em Viana

Programa permite monitorar obras a distância e reduzir custos

Vitória vai sediar evento de inovação na construção civil

Metro Quadrado

Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pelas editoras Flávia Martins, Karine Nobre e Lara Rosado

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Mercado imobiliário Energia Solar Seguro Residencial Corretor de Imóveis Creci Comprar Imóvel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados