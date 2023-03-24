Megaoperação para plantio de palmeiras em empreendimento de luxo no ES

O plantio será dividido em etapas, sendo que esta primeira terá 28 palmeiras Crédito: Grand/Divulgação

Nesta sexta-feira (243), a Grand realizou um evento especial para o plantio das tamareiras que farão parte do projeto de paisagismo do Taj Home Resort, empreendimento localizado em Vila Velha. Ao todo, serão plantadas 119 dessas palmeiras em toda a fachada frontal nos mais de 21 mil metros quadrados da área de lazer e paisagismo da obra.

O plantio será dividido em etapas, sendo que esta primeira terá 28 palmeiras. Segundo a paisagista Ana Campos, responsável pelo projeto, há cerca de seis meses, as tamareiras vêm sendo preparadas para este plantio.

“Toda planta muito grande precisa passar por um processo de cura. Elas foram selecionadas há quase seis meses atrás, desbloqueadas, embaladas e ficaram descansando por todo esse tempo antes de vir para o Estado. São plantas muito lindas e trabalhosas e esse processo é fundamental para garantir o sucesso do plantio”, diz.

Plantio de tamareiras no Taj Home Resort

As mudas de tamareiras que estão chegando têm em torno de 3 a 4 metros de tronco. Segundo o sócio presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, a escolha por tamareiras bem mais desenvolvidas tem por finalidade sua exposição, à época da entrega do empreendimento, em tamanhos semelhantes aos exibidos nos materiais publicitários.

O projeto paisagístico, assinado por Benedito Abud, tem as tamareiras como destaque, uma vez que o empreendimento, segundo Barbosa, tem inspiração na cultura árabe.

“A tamareira é sinônimo de hospitalidade e resiliência. A espécie mantém-se exuberante mesmo diante de adversidades. No Taj, a biofilia se aplica nas fachadas e nos interiores das áreas comuns, que somam mais de 50 mil metros quadrados. O design biofílico traz um olhar único para o que é qualidade de vida”, acrescenta.

Curiosidades sobre o plantio das tamareiras:

As árvores foram adquiridas de uma fazenda verde de São José dos Campos (SP) e todos os cuidados estão sendo tomados para que as espécies cheguem à Vila Velha sem “sentir” a mudança de endereço.

O “desmame” gradual das mudas foi iniciado há seis meses, por especialistas.

Todas as tamareiras tiveram seus bulbos cuidadosamente embrulhados e o transporte está sendo realizado por 24 carretas graneleiras, semelhantes àquelas que fazem transporte de soja.

Cada muda necessita de um berço com 1,50X1,50X1,50 metros recheado de rico composto orgânico para seu plantio adequado.

Todo o processo de compra, desmame e transporte das mudas envolveu diversos profissionais e seis meses de preparo.

As tamareiras viajaram cerca de 900 quilômetros até o empreendimento.

Cada tamareira pesa, em média, cerca de 3 toneladas.

Fonte: Grand Construtora

Nazca e Abaurre entregam empreendimento na Mata da Praia

The View está localizado na Mata da Praia e teve sua entrega concluída no tempo previsto Crédito: Nazca/Divulgação

O The View, empreendimento assinado pela Nazca e Construtora Abaurre, começou a entrega das chaves a seus futuros moradores. Localizado na Mata da Praia, o edifício foi entregue dentro do prazo e 100% vendido, segundo um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto.

“A Avenida Dante Michelini ganhou um empreendimento com design arrojado que chama atenção de quem passa pelo bairro e que oferece conforto e sofisticação aos novos moradores, além de tecnologia inovadora”, diz.

O empreendimento fica de frente para o mar e tem 26 unidades de 223m2 distribuídas em 13 pavimentos. Entre os diferenciais, está a vista panorâmica proporcionada pelo sistema intitulado "floor to ceiling”, um envidraçamento aplicado do piso ao teto da sala.