Mercado registra crescimento na procura por seguro residencial no ES

No Estado, o seguro residencial registrou R$ 60 milhões em prêmios em 2022 Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo registrou um crescimento significativo na procura de seguro residencial no último ano. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), no Estado, o seguro residencial registrou R$ 60 milhões em prêmios em 2022. Prova disso é o crescimento de 106%, no caso do seguro Residencial da Bradesco Seguros, no acumulado de 2022, comparado com o mesmo período de 2021.

Já o Banestes registrou uma alta nas vendas, nos últimos cinco anos (2018-2022), de 146%. Parte desse crescimento é atribuído à pandemia da Covid-19. “A pandemia levou muitas pessoas a passarem mais tempo em casa, o que aumentou a conscientização sobre a importância do seguro residencial”, conta a superintendente de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, Raquel Cerqueira.

Para o gerente Atuarial, de Reservas e Produtos da Banestes Seguros, Tiago de Angelis Karlinski, o crescimento é também resultado do maior conhecimento das pessoas sobre esse tipo de seguro. “Mas principalmente devido à época de pandemia, onde a permanência dentro das residências tornou-se algo mais frequente, despertando a necessidade da proteção patrimonial e a necessidade dos serviços de assistência 24 horas”, reflete.

No caso do Sicoob ES, o aumento de 15% na procura por seguros residenciais em relação ao ano anterior pode ser explicado pela maior oferta de serviços de assistência 24 horas oferecidos pela instituição, conta o supervisor de produtos e serviços do Sicoob ES, Marcos Vasconcelos.

“Diante desse cenário, o Sicoob tem investido cada vez mais em tecnologia e inovação para oferecer soluções cada vez mais completas e personalizadas aos seus cooperados, o que tem contribuído para o aumento da procura por seguros e a consolidação desse mercado como um importante pilar da economia capixaba”, diz.

Capixabas classificadas para prêmio internacional de melhores lojas de decoração As empresárias capixabas Janaina e Nathalia Farias, da loja MiniHaus, estão classificadas para concorrer mais uma vez ao Prêmio GIA (Global Innovation Awards) - a premiação global que elege as melhores lojas de casa e decoração do mundo. A empresa, que trabalha com mobiliário e artigos de decoração infantil, foi a primeira, fora da Grande São Paulo, a ser indicada pela premiação. Em 2022 elas conquistaram o 2º lugar na etapa nacional da premiação.

Centrorochas leva empresas brasileiras a feira de revestimento nos EUA

Pavilhão em feira americana contará com 71 empresas brasileiras de rochas naturais Crédito: Centrorochas/Divulgação

Uma das maiores feiras de revestimentos dos EUA, a Coverings 2023, que acontece de 18 a 21 de abril, em Orlando, Flórida, terá a participação de 71 empresas brasileiras de rochas naturais. A iniciativa é capitaneada pelo programa de de apoio às exportações de rochas ornamentais It’s Natural – Brazilian Natural Stone, mantido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Os Estados Unidos são os principais importadores de rochas ornamentais do mundo e têm o Brasil como parceiro comercial primário. Só no ano passado, os americanos importaram aproximadamente US$ 3,37 bilhões, o maior montante registrado nos últimos sete anos. O valor foi 6,4% a mais em relação a 2021 e, nesse cenário, o Brasil foi líder no fornecimento de materiais representando aproximadamente 23,5% do total das importações.