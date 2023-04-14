Mercado registra crescimento na procura por seguro residencial no ES

Capixabas classificadas para prêmio internacional de melhores lojas de decoração
As empresárias capixabas Janaina e Nathalia Farias, da loja MiniHaus, estão classificadas para concorrer mais uma vez ao Prêmio GIA (Global Innovation Awards) - a premiação global que elege as melhores lojas de casa e decoração do mundo. A empresa, que trabalha com mobiliário e artigos de decoração infantil, foi a primeira, fora da Grande São Paulo, a ser indicada pela premiação. Em 2022 elas conquistaram o 2º lugar na etapa nacional da premiação.
Centrorochas leva empresas brasileiras a feira de revestimento nos EUA
Assistente virtual para ajudar a gerir imóveis
Uma assistente digital gratuita desenvolvida para sanar dúvidas relacionadas ao mercado imobiliário. Essa é uma das funções da Lais (Lastro Artificial Intelligence System), solução de inteligência artificial desenvolvida pela startup Lastro. Entre as funcionalidades, está a explicação do significado de termos técnicos e detalhamento de regras e práticas comuns do mercado e dicas para a resolução de impasses, como a locação ou compra de um imóvel, a contratação de financiamento ou relacionamento entre condôminos. “Estamos começando uma nova era de interação com a Inteligência Artificial, onde a conexão do ser humano com essas ferramentas pode trazer ganhos inéditos de produtividade”, destaca o co-fundador e diretor de tecnologia da Lastro, Pedro Milanez.