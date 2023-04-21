Mostra de móveis infantis traz ambientes assinados por profissionais

A mostra conta com seis ambientes e cada um foi criado por arquitetas e designers de interiores Crédito: Minihaus/Divulgação

Para quem está em busca de inspiração para aquele ambiente perfeito para os pequenos, uma opção é visitar a 3ª Mostra de Decoração Minihaus, que acontece até junho, na loja Mini Haus Design e Store, localizada na Praia do Canto, em Vitória. A mostra conta com seis ambientes e cada um foi criado por arquitetas e designers de interiores para crianças de mães influenciadoras capixabas, trazendo as tendências e novidades no mercado da decoração infantil.

Conheça os ambientes:

Quarto para o bebê por Carol Zamboni

Quarto assinado por Carol Zamboni inspirada na própria Minihaus Crédito: Minihaus/Divulgação

A ideia foi transmitir nesse projeto toda a essência e identidade da empresa, como se fosse um bebê real. Cores nada óbvias, texturas inesperadas, e muita praticidade foram as premissas adotadas por Carol. Nesse quarto, que é uma explosão de cores, traduz as principais tendências do design infantil da atualidade.

Quarto de menino por Luana Queiroz

Quarto assinado por Luana Queiroz inspirado na mãe influenciadora Lay Martinelli e no baby Miguel que nasceu há pouco mais de um mês Crédito: Minihaus/Divulgação

O quarto do pequeno Miguel, filho da influencer Laís Martinelli teve como inspiração o Country Club. A arquiteta traz uma estética clássica e atemporal, aliada aos materiais sofisticados e um lifestyle esportista, que transpassa entre o hipismo, polo, golfe e o tênis, também conhecido como estilo “Old Money”. Foram utilizados papel de parede personalizado e mobiliário trazendo peças com detalhes em couro.

Quarto para as irmãs fashionistas por Thais Fiorete e Thaise Arpini

Ambiente assinado por Thaise Arpini e Thais Fiorete inspiradas na mãe Bianca Lopes e nas pequenas Liz e Mariah Crédito: Minihaus/Divulgação

As profissionais criaram um quarto para as pequenas Liz e Mariah voltado para o mundo da mãe Bianca Faria Vago, que vive o universo da moda. A ideia de trazer um quarto atual com cores que saiam do previsível e que as insiram nesse mundo foi inspirado na paleta de cores apresentada em Milão e nos desfiles das fashion weeks.

Quarto dos irmãos por Juliana Goulart

Ambiente assinado por Juliana Goulart inspirado na mãe influenciadora Renata Cani e nos pequenos Miguel e Lucas Crédito: Minihaus/Divulgação

Os irmãos Miguel e Lucas, filhos de Renata Cani, ganharam um quarto com mobiliário multifuncional que traz a personalidade de cada um. Para Miguel, que ama ler e estar com os amigos, foi colocada uma estante de livros, uma luminária próxima à cama e um futon. E para Lucas, que ainda vive em um universo mais lúdico, um escorregador e uma escadinha para o acesso à cama.

Quarto para as filhas por Solana Marianelli e Italla Monti, do Stúdio Sì

Quarto assinado pelo Studio Sí das mamães da Ella e da Gal, Italla Monti e Solana Marianelli Crédito: Minihaus/Divulgação

As arquitetas que fizeram o projeto estão grávidas e realizaram, na prática, a criação dos quartinhos das filhas, Gal e Ella. Elas uniram os dois conceitos, a fim de criar uma atmosfera inovadora, leve e harmoniosa com temas que remetem ao “celeiro vintage” do mundo da Gal e a “Feirinha saudável” do universo da Ella.

Quarto de menina por Geógia Mendonça

Espaço assinado por Georgia Mendonça inspirada na mãe influenciadora Rosi Gouveia e na pequena Valentina Crédito: Minihaus/Divulgação

A designer de interiores trouxe um projeto cheio de vida, alegria e ousadia para a pequena Valentina, filha de Rosi Gouveia. A profissional apostou nas composições e mix de estampas e texturas. O tom quente terracota/alaranjado, que predomina o ambiente, foi pensado justamente para envolver, aquecer e aconchegar. A intenção foi mostrar como cores fortes e bem definidas podem ser muito bem-vindas, trazendo autenticidade e conforto visual e estético.

Entrega antecipada de obras e convenção de corretores nos 10 anos da Grand

Convenção de corretores premiou os 10 melhores que trabalharam nas vendas do Taj Home Resort Crédito: Grand Construtora/Divulgação

A Grand Construtora deu partida na comemoração de seus 10 anos de atuação com uma convenção de corretores, onde foram premiados os 10 melhores que trabalharam nas vendas do Taj Home Resort, empreendimento localizado em Vila Velha, que será o mais alto do Espírito Santo.

Durante o evento, foram apresentadas, ainda, as imagens do Beach Club do empreendimento, que será construído em um terreno de frente para o mar. A arquiteta Karol Simonasse, que assina o projeto do Taj, é a responsável pelo projeto arquitetônico do Beach Club e também do tapume.

Beach Clube do Taj Home Resort

Composto de duas torres, o Taj já chegou na 18ª laje da Torre Lótus, com apartamentos de 4 suítes, que terá 25 andares no total. Um pouco mais atrás, fica a torre Mirage, a mais alta do Espírito Santo, com 50 andares e unidades de 3 suítes. Somente para a fundação desta torre, segundo a construtora, foi utilizado mais concreto do que nos 18 andares da torre Lótus.

A construtora também celebra a entrega antecipada de dois empreendimentos, em maio deste ano: o Morada do Mar, em Vila Velha, no dia 4 de maio e o Grand Suá, em Vitória, no dia 29.

“Para nós, o tempo é algo precioso. Por isso o nosso compromisso em entregar nossas obras até mesmo antes do prazo acordado com nossos clientes. Ainda: em nossos empreendimentos, queremos oferecer tempo para que eles possam desfrutar de suas conquistas e de todos os prazeres da vida”, diz o sócio presidente da Grand Construtora Rodrigo Barbosa. Confira cada uma das novidades.