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Em abril

Apesar da desaceleração, aluguel residencial mantém alta

Dados do FipeZap apontam crescimento de 1,68% nos valores de locação no mês de abril, enquanto o Ivar registrou variação de 0,76% no mesmo período

Públicado em 

19 mai 2023 às 01:58
Metro Quadrado

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Mesmo com a tendência de desaceleração, é preciso atentar às particularidades de um mercado como o de Vitória Crédito: Shutterstock
O mês de abril registrou uma leve desaceleração dos valores de aluguel residencial, mas o ritmo de alta se mantém. De acordo com o levantamento do índice FipeZap de locação residencial, esse índice ficou em 1,68%, uma leve queda em comparação com março, que tinha registrado média de 1,75%. No acumulado de 12 meses, o aluguel registrou uma alta nominal de 17%.
A mesma tendência foi observada pelo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) da FGV, que variou 0,76% em abril de 2023, o que representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,97% registrada no mês anterior. A taxa acumulada em 12 meses registrou 8,84% em abril.

Mesmo com a tendência de desaceleração, o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Gilmar Pereira Custódio, avalia que é preciso atentar às particularidades de um mercado como o de Vitória, uma vez que os dois índices, apesar de darem um panorama sobre como anda o mercado, não constam cidades do Estado.
“Vitória/ES tem suas particularidades e não sofre influência de outras capitais nesse assunto. Por ser uma capital menor com poucas ofertas de locação, temos um mercado próprio regulado pela lei da oferta e da procura. Nosso Estado também tem suas particularidades. No interior temos uma realidade muito diferente da capital - um mercado próprio que se regula conforme a economia local”, avalia.
Para ele, a demanda de pessoas do interior do Estado que procuram imóveis na capital, seja para morar, seja para estudar, faz com que a demanda aumente, o que acaba impactando nos valores praticados.
“Penso que essa relação tende a continuar desequilibrada entre oferta e procura. temos um déficit de unidades para locação que não se esgota nunca. A cada 10 unidades produzidas apenas três são disponibilizadas para locação, com isso, sempre a demanda será maior do a oferta, impactando diretamente nos preços”, afirma.

Novidade da Argo em Jardim Camburi

A Argo Construtora prepara um novo lançamento em Jardim Camburi, Vitória, para o segundo semestre deste ano. Segundo o diretor administrativo da Argo, Alesandro Torezani, este é o segundo empreendimento da empresa no bairro e terá a mesma pegada do Argo Camburi, com foco na modernidade e no lazer.

Morar abre as portas do Vista de Barcelona para um dia de lazer

vista de barcelona
Área de lazer do Vista de Barcelona, da Morar: inauguração no sábado Crédito: Divulgação/ MORAR Construtora
Com as obras em fase final para entrega do Vista de Barcelona, na Serra, a Morar realiza, neste sábado, um evento de inauguração da área de lazer do condomínio-clube para seus futuros moradores e também para quem deseja conhecer o empreendimento. O evento acontece a partir das 9h, dentro do Vista de Barcelona (Distrito de Carapina - Área A-2, Avenida Civit I - Maringá, Serra).
Alguns quintais estarão abertos à visitação, além da área de lazer completa. O evento contará com atividades voltadas para a vivência e moradia dentro do condomínio. Haverá bate-papo com uma especialista em jardinagem para falar sobre plantas em apartamento, música ao vivo, pula pula, pipoca, algodão doce, presença da Cora e até uma feira de adoção em parceria com a FF Pet Center.

Loteamentos a todo o vapor no ES

O Residencial Soma Villaris, empreendimento da Soma Urbanismo em Guaçuí, está quase finalizado, com 97% das obras concluídas. Localizado a menos de três minutos do centro da cidade, a entrega está prevista para outubro deste ano. Já o Residencial Golden Guriri, também da Soma, está com mais de 60% dos lotes vendidos. Localizado em frente à praia, na nova área de expansão urbana planejada do balneário, o empreendimento tem entrega prevista para março de 2024.

Moradia na Praia do Canto deve continuar em ritmo valorizado

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O Stage, da Mivita, está localizado na Praia do Canto Crédito: Mivita/Divulgação
A Praia do Canto continua sendo uma das áreas mais requisitadas de Vitória. O bairro segue na lista dos metros quadrados mais caros do Brasil e de Vitória, com 128% de valorização, segundo dados da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (ADEMI-ES).
Com poucos terrenos para novos empreendimentos, a escassez do bairro já transformou casas em empreendimentos. O presidente da Mivita, André Pretti, afirma que a valorização da Praia do Canto é um movimento natural envolto pela lei da oferta e da procura.
“Como existe um espaço finito na região e uma grande demanda da sociedade, a valorização torna-se real e sólida. Não tem relação com fatores inflacionários”, explica André.
Atualmente, a empresa tem um empreendimento no local, o Stage, localizado na rua Moacir Ávidos, 625, com 2 quartos com suíte. Segundo a empresária da construtora, Livia Giacomin, foi preciso negociar durante um longo tempo para que conseguíssemos um espaço apropriado para a construção do Stage.
“As pessoas desejam morar em uma região que tenha mais praticidade no dia a dia, seja bem localizada e perto de tudo, só que cada vez mais observamos que os espaços estão se esgotando.”

Entrada para pagar em até 72 vezes

A De Martin Construtora está lançando a segunda fase do Villa Verde Condomínio Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra. A entrada está facilitada: parcelamento em até 72 vezes e há unidades que podem ser financiadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. São apartamentos de 2 quartos com home office. Há opção de varanda ou quintal no térreo. Lazer com espaço pet, pomar e pista de caminhada e corrida e coworking com sala de reunião nas áreas comuns.

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