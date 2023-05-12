Pátio Vista do Forte é inaugurado com nova cobertura, em Vila Velha

Forte São Francisco Xavier da Barra: local terá espaço para exposições e um café Crédito: Divulgação

Com a proposta de abrir para o acesso público, foi inaugurado, nesta quinta-feira, 11, o Pátio Vista do Forte. O espaço fica dentro do Forte São Francisco Xavier da Barra, uma das construções mais antigas do Espírito Santo, com cerca de 300 anos, localizada no 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha.

Um dos pontos altos foi a apresentação da nova cobertura do espaço, uma estrutura metálica de aproximadamente 166 m², que traz como principais materiais o aço e o vidro. Ela é parte do projeto do pátio, que foi concebido pelas profissionais Natiele Dalbó e Patrícia Palhano, da Ecoar Arquitetura

As profissionais foram vencedoras da maratona de criatividade Archathon, um concurso patrocinado pela ArcelorMittal para arquitetos e designers de interiores e de produtos, no ano passado. O desafio era desenvolver uma cobertura para o pátio do Forte São Francisco Xavier da Barra.

O espaço conta com cinco ambientes, sendo duas salas permanentes para exposição (uma sobre a história do Forte e outra do Exército), uma sala para exposições temporárias de arte, uma cafeteria e a cobertura (Pátio Vista do Forte).

Orçado em R$ 2 milhões, o projeto foi submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultura do Exército, que sugeriram adequações ao projeto para que não houvesse danos, prejuízo ou interferência no patrimônio. Além disso, a execução foi acompanhada por um arqueólogo.

“A ArcelorMittal tem longa trajetória de apoio a projetos de restauração de patrimônios e de preservação da história capixaba. Trabalhos feitos sempre com parceiros, unindo saberes e conhecimentos. Também são projetos onde podemos mostrar todo o potencial e versatilidade do aço, esse produto altamente sustentável que, cada vez mais, ganha espaço na construção, na arquitetura e no design, como é o caso do Pátio Vista do Forte”, afirmou Eduardo Zanotti, vice-presidente Comercial Aços Planos da ArcelorMittal Brasil.

Inocoopes muda de nome O Inocoopes está comemorando 55 anos de mercado, e para acompanhar a nova fase da empresa, fez uma leve mudança no nome, passando a se chamar agora Inocoop. A empresa foi responsável pelo nascimento de vários bairros na Grande Vitória, popularizando o formato de cooperativas habitacionais. Atualmente a empresa prepara-se para lançar o seu primeiro empreendimento com financiamento bancário.

Casamorada entrega empreendimento em Jardim da Penha

O Stay tem unidades estúdio de até 97 m² Crédito: Casamorada/Divulgação

A Casamorada entregou, na quarta-feira, 10, seu empreendimento mais recente, localizado em Jardim da Penha. O Stay é um edifício com unidades estúdio com 37,42 m² a 97,70 m² de área privativa, uma vaga de garagem. Voltado principalmente para investidores, o empreendimento conta com preparação para portaria virtual, tomadas USB, acesso Wi-fi nas áreas comuns do prédio e fechadura eletrônica digital. Além disso, o edifício foi entregue com Pub montado, decorado e climatizado.

Brasil tem mais de mil startups dedicadas ao ramo imobiliário

Setor conta com 1.068 startups ativas, um aumento de 11,4% em relação a 2022 Crédito: Shutterstock

A sétima edição do Mapa de Construtechs e Proptechs, apresentada na quarta-feira, 10, trouxe novidades no crescimento de construtechs e proptechs dedicadas ao ramo imobiliário no país. Segundo o levantamento o setor agora conta com 1.068 startups ativas, um aumento de 11,4% em relação às 955 empresas mapeadas em maio de 2022.

Mesmo com esse crescimento, houve uma desaceleração nos últimos anos, quando superava os 13%. No entanto, a taxa de mortalidade de startups diminuiu para 5,2%, menor do que os índices registrados no biênio anterior (11,9% e 13,7%).

Mais de 70% das construtechs e proptechs brasileiras estão nos estágios iniciais de desenvolvimento. Atualmente, 120 startups do segmento de construção civil e imobiliário no Brasil estão relacionadas com soluções voltadas para condomínios, segmento que teve crescimento de quase 30% no ano passado.

“A demanda por tecnologia como motor de eficiência e competitividade das empresas tradicionais que estão buscando se digitalizar tende a continuar aumentando; e se há demanda por tecnologia, a melhor receita para qualquer startup é o dinheiro do cliente, da venda da solução e na proposta de valor que são capazes de gerar”, explica Bruno Loreto, managing partner da Terracotta Ventures, responsável pelo mapa.

De mãe para filha

Marcella Surlo e a filha Luísa: nova geração de corretores Crédito: Arquivo pessoal

Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) mostram o crescimento da quantidade de profissionais dessa área no Estado, que já passam de 12 mil. Prova disso é o surgimento da nova geração de corretores, herdando dos pais o interesse pela profissão. Como é o caso de Luísa Surlo, filha da veterana Marcella Surlo. Às vésperas do dia das mães, ela conta orgulhosa de como a filha, atualmente, está entre os melhores profissionais de vendas em uma equipe de 70 pessoas. “Ela está totalmente apaixonada pela profissão”, diz.

Anuário traz panorama do mercado imobiliário no Brasil O DataZap+, apresentou, nesta semana, a primeira edição do Anuário do Mercado Imobiliário. O levantamento traz um panorama do segmento, com detalhamento para as cinco regiões do país, com informações que vão dos preços médios praticados até os bairros mais destacados. O anuário traz ainda um panorama do funcionamento da atividade de compra e venda para este ano, além das preferências e análises comportamentais do consumidor em relação à aquisição de imóveis em todas as regiões do país. O acesso pode ser feito neste link: www.datazap.com.br/anuario-datazap-2023.

Mudança no FGTS pode impactar o crédito imobiliário

Mudança pode aumentar o percentual de rendimentos do FGTS, que é a principal fonte de financiamento para imóveis populares Crédito: Shutterstock

A mudança na forma de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que está em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), pode ter impacto no crédito imobiliário. Se aprovada, a mudança pode aumentar o percentual de rendimentos do Fundo, que é a principal fonte de financiamento do mercado imobiliário no país para imóveis populares.

Para o executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, o tema é muito delicado, pois, da mesma forma que o FGTS renderia mais na conta do trabalhador, também aumentaria o juros para aquisição da casa própria, diminuindo o poder de compra do mesmo.