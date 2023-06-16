Imóveis no ES têm aumento de 11,74% e valor médio do m² chega a R$ 6,5 mil

O mercado imobiliário do Espírito Santo teve uma alta no VGV de 12,65% em relação ao mesmo período de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Dados do relatório Senior Index do primeiro trimestre do ano, mostram que o mercado imobiliário do Espírito Santo teve uma alta no Valor Geral de Vendas (VGV) de 12,65% em relação ao mesmo período de 2022. O relatório ainda apontou aumento de 11,74% no valor médio do metro quadrado no Estado, ficando em R$ 6.509,35.

Por outro lado, o Estado registrou uma queda de 14,97% nas vendas nos três primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período no ano passado. Já em relação ao Brasil, o volume de vendas teve um aumento de 2,85% e os distratos registraram queda de 38,73%.

O valor médio do metro quadrado adquirido no período é de R$ 7.794,66, um crescimento de 6,87%, no comparativo do 1º trimestre de 2023, enquanto o VGV apresentou aumento de 17,66%, o que corresponde a uma movimentação de mais de R$ 7 bilhões de reais.

Os dados foram coletados com mais de 40 das 100 maiores construtoras do Brasil que usam tecnologias da Senior Sistemas. Para o Head de Produto Incorporação na Senior Sistemas, Cleber Francischini, o setor da construção é um dos que mais cresce no Brasil nos últimos anos e, em 2023, apesar de uma mudança de governo e alta de juros, situações que normalmente desestabilizam o mercado, o ritmo de crescimento deve se manter.

“Existe um olhar muito atento do mercado da construção para inovações, uso de dados e um planejamento cada vez mais controlado e em tempo real. Sendo assim, toda aplicação de tecnologia deve impactar os negócios que podem atuar com projetos mais precisos, custos mais controlados, segurança e maior transparência nas informações”, diz.

Morar comemora 42 anos com mais de 1,3 milhão de m² construídos Completando 42 anos de existência, a Morar Construtora registrou mais de 1,3 milhão de metros quadrados construídos e 25 anos consecutivos de certificação ISO 9001. “O foco principal da empresa está em aprimorar, que é como denominamos o nosso projeto de inovação. O objetivo principal é aproveitar oportunidades e continuar o desenvolvimento que queremos para a Morar do futuro”, avalia a presidente da Morar Construtora, Aline Stefanon.

REGULAMENTAÇÃO FAVORECEU NOVO FORMATO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

O novo modelo da FlexU Houses, lançado no mês passado, só é possível graças a uma legislação recente Crédito: FlexU Houses/Divulgação

O novo modelo da FlexU Houses no Espírito Santo, o empreendimento imobiliário multipropriedade lançado no mês passado, com casas de alto padrão nas montanhas e na praia, só é possível graças a uma legislação recente, observa o empresário Marcelo Gama. Ele avalia que, a partir dessa lei, novos empreendimentos semelhantes poderão surgir no Espírito Santo e no país.

"O condomínio em multipropriedade passou a ser efetivamente regulamentado com a promulgação de uma lei de 2018, que é a Lei 13.777. Hoje é perfeitamente legal a aquisição de um mesmo imóvel por vários proprietários, sem que cada um tenha interferência na propriedade do outro, da mesma forma que um edifício com vários apartamentos", observa.

Feirão junino da MRV com descontos de até R$ 10 mil A MRV está com a campanha “Feirão Junino”, com descontos que podem chegar até R$ 10 mil na compra de um imóvel. Além disso, neste sábado, 17, haverá uma festa junina, com entrada gratuita, na loja localizada na Serra (Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras), com brincadeiras típicas, como pescaria e fechadura premiada, entrega de brindes, food trucks e show do cantor Wallace Aguiar. “Procuramos fazer um feirão com clima diferente, que proporcione, além das ofertas comerciais, um clima festivo típico do mês de junho para todas as localidades. Essa é uma ótima oportunidade para quem procura boas ofertas para dar uma virada de chave na vida e conquistar a casa nova”, afirma o diretor executivo comercial da MRV, Thiago Ely.

CASACOR 2023 VAI GANHAR UM ESPAÇO DE COWORKING ABERTO AOS VISITANTES

A 27ª edição da CasaCor Espírito Santo terá um espaço destinado a coworking, aberto a todos que visitarem a mostra. De acordo com Danilo Urbano, o diretor da Workline, representante da loja de móveis Marelli no Estado e empresa que vai assinar o espaço,o ambiente será integrado e seguirá o conceito open space.

“Este espaço de coworking vai ser uma área destinada a receber profissionais de diferentes áreas, que vão poder se encontrar para conversar e fugir do espaço tradicional onde trabalham para procurar novas motivações e insights”, conta.