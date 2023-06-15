Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corpo & Morada

Novas tendências de decoração exploram a relação do corpo com a casa

Elementos sensoriais, formas orgânicas e cores mais vivas. Profissionais têm buscado traduzir a essência dos moradores por meio de uma decoração que preze pela memória afetiva
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

15 jun 2023 às 14:00

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 14:00

Com foco nas formas orgânicas, muitos profissionais da área têm desenvolvido projetos inspirados em uma nova era de cuidado.
Com foco nas formas orgânicas, muitos profissionais da área têm desenvolvido projetos inspirados em uma nova era de cuidados Crédito: Shutterstock
É dentro de casa que podemos nos expressar de forma mais íntima e externar nossa personalidade por meio das relações que construímos nesses espaços. Na sala podemos passar bons momentos entre amigos, na cozinha é possível criar memórias por meio de almoços familiares, no quarto buscamos o conforto e aconchego depois de um dia cansativo. Nesses ambientes, é estabelecida, mesmo que de forma inconsciente, uma ligação com o nosso corpo e é nessa subjetividade que tem se desenvolvido uma nova tendência de arquitetura.
Com foco nas formas orgânicas, sinuosas e objetivando a construção de decorações que possam traduzir a essência de quem vive ali, muitos profissionais da área têm desenvolvido projetos inspirados em uma nova era de cuidado. Principalmente, porque em um período de pós-pandemia, os ambientes decorativos têm priorizado a memória afetiva e a construção de uma relação mais íntima com a casa.

Essas tendências, inclusive, poderão ser vistas na CasaCor 2023, que tem como tema “Corpo e Morada”. A arquiteta e sócia-diretora da mostra do Espírito Santo, Renata Tristão, explica que esse modelo de arquitetura se pauta em elementos sensoriais, promovendo visuais diferentes, sons inspiradores, cheiros afetivos e até objetos antigos, carregados de história, que se contrastam com ambientes de decoração mais modernos.
A arquiteta e sócio-diretora da CASACOR ES, Renata Tristão, na reunião operacional do evento
A arquiteta e sócia-diretora da CasaCor ES, Renata Tristão, na reunião operacional do evento Crédito: Vinícius Viana
“Estamos promovendo uma ligação entre construção, fachada e ambiente com a nossa pele e o nosso corpo, porque somos um só. Refletimos o que existe em nosso interior e somos inspirados pelo nosso exterior e é isso que muitos profissionais do mercado estão tentando traduzir em seus projetos”, pontua.
Isso se manifesta a partir da organicidade do ambiente, de acordo com a arquiteta responsável pelo loft que tem como nome o tema do evento, Ximene Avilar. Segundo a profissional, em um período de pós-pandemia, muitas pessoas têm procurado por uma reinvenção e isso pode ser feito com um olhar diferente para a casa, seguido de um olhar mais intenso para si mesmo, o que se manifesta na valorização do "eu" dentro da própria morada.
“Estamos parando de usar coisas muito mais retas e deixando o ambiente mais orgânico, cheio de curvas. Também acredito que levar o verde para dentro de casa ajuda porque ele está sempre acompanhado de muita paz unindo o exterior com o interior da casa”, reforça a arquiteta.
A arquiteta Ximene Avilar, na reunião operacional da CASACOR ES
A arquiteta Ximene Avilar, na reunião operacional da CasaCor ES Crédito: Vinícius Viana

Como deixar a casa mais humana? 

Então, se você está pensando em fugir dos ambientes impessoais e melhorar a relação com a própria casa, abaixo você confere algumas dicas de como deixar a sua casa mais humana.

01

Fuja do cinza

Tem quem goste dessa tonalidade, mas ela nem sempre é a mais indicada para quem busca ambientes mais vivos e enérgicos. Segundo a arquiteta Ximene Avillar, o cinza, inclusive, é uma tendência que já está ficando para trás no mercado.

02

Invista no verde

Se o cinza deve ser evitado, o verde pode ser mais valorizado. Em especial, porque um modelo de decoração que prioriza o relacionamento com a natureza permite o contato com o ambiente externo, sem mesmo sair de casa, e ajuda no conforto e aconchego.

03

Estimule os sentidos

Seja por meio de velas aromáticas, seja pelo uso de texturas nos móveis, a arquiteta Renata Tristão reforça que o estímulo sensorial aumenta a ligação entre a casa e o corpo.

04

Tecnologia deve ser aliada

Renata Tristão ainda reforça que podemos investir em ambientes mais tecnológicos, mas é preciso pensar nessas comodidades como aliadas e não se tornar ainda mais reféns desses dispositivos, até mesmo em casa.

Veja Também

5 dicas para montar o quarto do casal com a cara dos dois

Como o Feng Shui pode contribuir para harmonizar os ambientes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Casa Cor Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta
Imagem de destaque
Cooperativa do ES abre novas oportunidades de emprego
Imagem de destaque
Motorista é preso após acidente que matou motociclista em Afonso Cláudio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados