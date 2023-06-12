5 dicas para montar o quarto do casal com a cara dos dois

Nada na casa é mais íntimo do que o quarto. Afinal, esse é um dos espaços em que as pessoas passam mais tempo e deixam que a personalidade seja refletida na decoração. Mas é possível montar um décor que tenha a cara dos dois? Segundo especialistas, a resposta é sim. O importante é chegar a um consenso em relação ao estilo e equilibrar os gostos dos pombinhos.
Quem confirma isso é a arquiteta Nathalia Lorencini. Segundo a especialista, o primeiro passo é entender os gostos e desejos de cada um, “o que é natural porque somos diferentes com personalidades diversas. Então, precisamos entender o que cada um gosta.”
Por isso, algumas perguntas devem ser feitas antes de iniciar qualquer projeto. A arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans, por exemplo, sempre questiona se alguém é alérgico ou tem hábitos noturnos diferentes como dormir muito tarde ou acordar frequentemente para ir ao banheiro.
“Assim, podemos alinhar as necessidades e levar tudo em consideração na hora de atender às demandas de cada um”, pontua Calazans.
Pensando nisso, as arquitetas e especialistas deram cinco dicas de como montar um quarto de casal com a cara dos dois.
01
Pense nas cores
“A primeira dica está nas cores. Tente encontrar uma tonalidade que os dois gostem para uma das paredes, ao menos. O papel de parede ajuda muito nesses casos também, uma vez que são muito versáteis e possuem várias opções de estampas”, afirma a arquiteta Nathalia Lorencini.
02
Objetos decorativos
Fernanda Calazans explica que o uso de objetos decorativos sempre depende da pessoa. Para os mais introvertidos, vale adotar mais elementos no quarto. Mas para quem curte um estilo minimalista, dá para pisar no freio na hora de escolher os objetos. O importante, segundo ela, é sempre considerar o que aquilo traz de significado para quem vive no ambiente.
03
Iluminação
Iluminação é o ponto chave em todos os ambientes da casa. Para Nathália Lorencini, o ideal é escolher lâmpadas com temperatura de cor em torno de 2.700k, que é aquela tonalidade mais amarelada e aconchegante. “Esses valores de Kelvins são encontrados na caixinha da lâmpada, o que facilita na hora de escolher e é bem simples para trocar a lâmpada que tiver em casa”, destaca.
04
Texturas e aromas
“Além das luzes, vale pensar na questão aromática. Se o casal curtir, velas e sachês perfumados ajudam a criar um clima mais aconchegante no quarto explorando diferentes sentidos. Assim como podemos adotar diferentes texturas nas colchas, lençóis, travesseiros etc”, recomenda Fernanda Calazans.
05
Foque na descompressão
O importante, de fato, é focar na descompressão. Principalmente, porque com as rotinas tão aceleradas, nesses espaços é que será possível focar na desconexão e relaxamento.