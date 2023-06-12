5 dicas para montar o quarto do casal com a cara dos dois

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Pense nas cores

“A primeira dica está nas cores. Tente encontrar uma tonalidade que os dois gostem para uma das paredes, ao menos. O papel de parede ajuda muito nesses casos também, uma vez que são muito versáteis e possuem várias opções de estampas”, afirma a arquiteta Nathalia Lorencini.

02

Objetos decorativos

Fernanda Calazans explica que o uso de objetos decorativos sempre depende da pessoa. Para os mais introvertidos, vale adotar mais elementos no quarto. Mas para quem curte um estilo minimalista, dá para pisar no freio na hora de escolher os objetos. O importante, segundo ela, é sempre considerar o que aquilo traz de significado para quem vive no ambiente.

03

Iluminação

Iluminação é o ponto chave em todos os ambientes da casa. Para Nathália Lorencini, o ideal é escolher lâmpadas com temperatura de cor em torno de 2.700k, que é aquela tonalidade mais amarelada e aconchegante. “Esses valores de Kelvins são encontrados na caixinha da lâmpada, o que facilita na hora de escolher e é bem simples para trocar a lâmpada que tiver em casa”, destaca.

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Texturas e aromas

“Além das luzes, vale pensar na questão aromática. Se o casal curtir, velas e sachês perfumados ajudam a criar um clima mais aconchegante no quarto explorando diferentes sentidos. Assim como podemos adotar diferentes texturas nas colchas, lençóis, travesseiros etc”, recomenda Fernanda Calazans.

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Foque na descompressão