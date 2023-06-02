5 dicas para ter uma sala de estar sem a TV como foco principal

A sala de estar da Casa Pacaembu, projetada pela arquiteta Daniela Funari, é um exemplo de nova decoração focada no minimalismo Crédito: Julia Novoa Fotografia

Já reparou que quando pensamos na sala de estar, o mobiliário costuma ser sempre voltado para um televisor? Isso porque a televisão tomou conta de nossas vidas por quase 60 anos. Entretanto, atualmente, é comum que as pessoas não tenham mais TV na sala. Com isso, outros objetos decorativos ganham mais relevância na decoração do espaço. Pensando nisso, arquitetas deram sugestões de como organizar esse cômodo que nem sempre tem a televisão como foco principal.

Para a arquiteta Daniela Funari, está ocorrendo uma mudança de pensamento na forma que vemos os ambientes da nossa casa como um todo, e a sala de estar não fica de fora. "As pessoas estão buscando fazer um ambiente de sala voltado ao bem-estar. Muitos clientes têm buscado incluir vegetação e um conceito clean, leve e com um mobiliário minimalista”, aponta.

"O espaço precisa atender a qualidade de vida do morador não apenas deixando-o apto a receber convidados, mas também para proporcionar um usufruto otimizado em família e em consonância com os hábitos das pessoas que moram na casa – prática de meditação ou de ginástica, altares religiosos, entre outras diversas experiências existentes", detalha.

Já os arquitetos Felipe e Eloy Fichberg, do escritório Trees Arquitetura, defendem que a decoração da sala de estar já vinha mudando para uma linguagem mais minimalista. “No entanto, o distanciamento social causado pela pandemia deu o impulso que faltava para mudar o ambiente para algo mais agradável e leve”, pontuam.

“A sala de estar ainda desempenha uma função principal de receber as pessoas, porém, agora, ela é vista com um olhar mais despojado e contemporâneo. Além de ser para receber convidados, muitas pessoas veem a sala com um local de reuniões importantes de trabalho”, acrescentam, ainda.

Para os profissionais, o televisor sempre ocupou um espaço de destaque nas salas. Mas como o aparelho tradicional perdeu um pouco de protagonismo nesse ambiente, fazendo com que a sala se torne um local onde a decoração é mais valorizada, usando, por exemplo, obras de arte, estantes e, até mesmo, um bar. Isso tudo vai depender do gosto pessoal do morador.

Confira 5 dicas de como reformular sua sala de estar sem TV: