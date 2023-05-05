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Sala de estar: confira 5 tendências de decoração para se inspirar

Menos monotonia, mais curvas e contato com a natureza são elementos que as pessoas valorizam dentro de casa, em especial no ambiente em que recebem as pessoas que amam
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

05 mai 2023 às 14:01

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 14:01

Sala de estar
A maior tendência na decoração de salas de estar é fugir da monotonia Crédito: Tessaro Home & Garden/Divulgação
A sala de estar da casa tem mostrado ser mais do que um ambiente para receber amigos e família. O espaço também é palco de momentos especiais ao lado de quem você ama e, até mesmo, de minutos relaxantes consigo mesmo. Para deixar esse ambiente ainda mais aconchegante e com a sua cara, o Hub Imobi ouviu arquitetas para saber o que não pode faltar na sua decoração.
A diretora da Tessaro Home & Garden, Tatiana Andrade, aponta que a principal tendência em salas de estar é o estilo ser menos monótono. "Depois da pandemia, todo mundo voltou a olhar para dentro de casa. Como nunca, um dos principais espaços de convivência da casa reúne objetos que a gente gosta, está integrado aos demais cômodos, como cozinha e varanda, e agrega elementos que não eram usados com frequência há alguns anos, como balanço e formas orgânicas", observa.
A arquiteta Roberta Drummond, que é diretora da Innovare – Esquadrias em PVC, concorda e defende que, após o abrandamento da pandemia, a sala voltou a ser um local de encontro de pessoas além da família nuclear. “Isso é um reflexo de que as pessoas começaram a se reaproximar, e a sala de estar precisa se adaptar e se tornar mais aconchegante”, afirma.

Veja cinco formas de deixar a sua sala de estar mais aconchegante:

Sala de estar
Projeto de sala de estar com elementos pontuais de cores saturadas, em especial usando o amarelo Crédito: Innovare/Divulgação

1

Mais cor

Com o tempo, o minimalismo e a neutralidade se tornaram boas práticas na decoração nos últimos tempos, mas a nova tendência é investir em ambientes mais coloridos, trazendo um mix de cores e estilos.

2

Boas memórias

Outra aposta que vem dominando é o uso de artigos antigos e peças de artes ou artesanais na decoração, como foi feito no projeto da Tessaro Home & Garden. “Muitas pessoas andam investindo em vitrolas, tapetes antigos, câmeras fotográficas analógicas e até saxofone para darem um toque mais especial à sala de estar”, comenta Drummond.

3

Biofilia

Com telhados, portas e janelas de vidro, você permite que a luz natural entre no ambiente indiretamente, o que vai melhorar a sensação de bem-estar, além de proporcionar uma melhor ventilação da casa. "Outros elementos que transpiram natureza são painéis em tons de madeira clara e móveis em madeira”, pontuou Tatiana, diretora da loja que planejou o projeto acima.

4

Integração

Outra tendência é deixar de usar divisão efetiva entre os ambientes, em especial entre a sala e a cozinha ou a varanda. “Caso queira alguma privacidade, existem opções de portas acústicas que abrem e recolhem com facilidade, como a chamada porta mão amiga — modelo com folhas que ‘correm’ uma atrás da outra alternadamente ao se aproximarem”, observa Tatiana.

5

Curvas

Fazendo um resgate das tendências dos anos 1960 e 1970, a procura por móveis curvilíneos e menos retos ou quadrados aumentou, permitindo que a decoração tenha elementos com formatos exclusivos. “Arcos e bordas curvas, são sinônimos de contemporaneidade e tendência”, Tatiana aponta. O projeto acima é da Tessaro Home & Garden.

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