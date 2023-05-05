Sala de estar: confira 5 tendências de decoração para se inspirar

A maior tendência na decoração de salas de estar é fugir da monotonia Crédito: Tessaro Home & Garden/Divulgação

A sala de estar da casa tem mostrado ser mais do que um ambiente para receber amigos e família. O espaço também é palco de momentos especiais ao lado de quem você ama e, até mesmo, de minutos relaxantes consigo mesmo. Para deixar esse ambiente ainda mais aconchegante e com a sua cara, o Hub Imobi ouviu arquitetas para saber o que não pode faltar na sua decoração.

A diretora da Tessaro Home & Garden, Tatiana Andrade, aponta que a principal tendência em salas de estar é o estilo ser menos monótono. "Depois da pandemia, todo mundo voltou a olhar para dentro de casa. Como nunca, um dos principais espaços de convivência da casa reúne objetos que a gente gosta, está integrado aos demais cômodos, como cozinha e varanda, e agrega elementos que não eram usados com frequência há alguns anos, como balanço e formas orgânicas", observa.

A arquiteta Roberta Drummond, que é diretora da Innovare – Esquadrias em PVC, concorda e defende que, após o abrandamento da pandemia, a sala voltou a ser um local de encontro de pessoas além da família nuclear. “Isso é um reflexo de que as pessoas começaram a se reaproximar, e a sala de estar precisa se adaptar e se tornar mais aconchegante”, afirma.

Veja cinco formas de deixar a sua sala de estar mais aconchegante:

Projeto de sala de estar com elementos pontuais de cores saturadas, em especial usando o amarelo Crédito: Innovare/Divulgação