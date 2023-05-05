Sala de estar: confira 5 tendências de decoração para se inspirar

A sala de estar da casa tem mostrado ser mais do que um ambiente para receber amigos e família. O espaço também é palco de momentos especiais ao lado de quem você ama e, até mesmo, de minutos relaxantes consigo mesmo. Para deixar esse ambiente ainda mais aconchegante e com a sua cara, o Hub Imobi ouviu arquitetas para saber o que não pode faltar na sua decoração.
A diretora da Tessaro Home & Garden, Tatiana Andrade, aponta que a principal tendência em salas de estar é o estilo ser menos monótono. "Depois da pandemia, todo mundo voltou a olhar para dentro de casa. Como nunca, um dos principais espaços de convivência da casa reúne objetos que a gente gosta, está integrado aos demais cômodos, como cozinha e varanda, e agrega elementos que não eram usados com frequência há alguns anos, como balanço e formas orgânicas", observa.
A arquiteta Roberta Drummond, que é diretora da Innovare – Esquadrias em PVC, concorda e defende que, após o abrandamento da pandemia, a sala voltou a ser um local de encontro de pessoas além da família nuclear. “Isso é um reflexo de que as pessoas começaram a se reaproximar, e a sala de estar precisa se adaptar e se tornar mais aconchegante”, afirma.
Veja cinco formas de deixar a sua sala de estar mais aconchegante:
1
Mais cor
Com o tempo, o minimalismo e a neutralidade se tornaram boas práticas na decoração nos últimos tempos, mas a nova tendência é investir em ambientes mais coloridos, trazendo um mix de cores e estilos.
2
Boas memórias
Outra aposta que vem dominando é o uso de artigos antigos e peças de artes ou artesanais na decoração, como foi feito no projeto da Tessaro Home & Garden. “Muitas pessoas andam investindo em vitrolas, tapetes antigos, câmeras fotográficas analógicas e até saxofone para darem um toque mais especial à sala de estar”, comenta Drummond.
3
Biofilia
Com telhados, portas e janelas de vidro, você permite que a luz natural entre no ambiente indiretamente, o que vai melhorar a sensação de bem-estar, além de proporcionar uma melhor ventilação da casa. "Outros elementos que transpiram natureza são painéis em tons de madeira clara e móveis em madeira”, pontuou Tatiana, diretora da loja que planejou o projeto acima.
4
Integração
Outra tendência é deixar de usar divisão efetiva entre os ambientes, em especial entre a sala e a cozinha ou a varanda. “Caso queira alguma privacidade, existem opções de portas acústicas que abrem e recolhem com facilidade, como a chamada porta mão amiga — modelo com folhas que ‘correm’ uma atrás da outra alternadamente ao se aproximarem”, observa Tatiana.
5
Curvas
Fazendo um resgate das tendências dos anos 1960 e 1970, a procura por móveis curvilíneos e menos retos ou quadrados aumentou, permitindo que a decoração tenha elementos com formatos exclusivos. “Arcos e bordas curvas, são sinônimos de contemporaneidade e tendência”, Tatiana aponta. O projeto acima é da Tessaro Home & Garden.