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Fã de Ivete Sangalo, Rogério Ceni e 'noveleiro': quem é o goleiro de Cabo Verde que parou a Espanha e virou 'herói' dos brasileiros nas redes sociais

Durante estreia da seleção africana na Copa do Mundo 2026, Vozinha fez grandes defesas e recebeu o troféu de melhor da partida; nas redes sociais, ganhou milhares de seguidores, principalmente brasileiros

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 18:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 jun 2026 às 18:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
O empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, na primeira participação da seleção do país africano em uma Copa do Mundo, apresentou aos fãs de futebol um personagem especial: Vozinha.
Aos 40 anos, o goleiro de Cabo Verde foi um dos grandes responsáveis pelo resultado histórico de sua equipe no jogo da segunda-feira (13/6) contra a atual campeã europeia e segunda colocada no ranking da Fifa de seleções.
O reconhecimento veio dentro e fora de campo. Pela atuação, marcada por grandes defesas, Vozinha ganhou o troféu da Fifa de melhor jogador da partida.
Já nas redes sociais, ele ganhou milhares de seguidores, muitos deles brasileiros, que encheram o perfil do goleiro de comentários como "Muralha", "Vem jogar no Campeonato Brasileiro", "O Brasil está com você", "Paredão de Cabo Verde".
Alguns até brincaram: "Quanto você cobra para fechar o gol do Brasil?".
Ao ver a explosão de seguidores nas redes sociais, Vozinha não escondeu a alegria e agradeceu aos brasileiros pelo apoio em entrevista à CazeTV logo após a partida.
"Eu tinha quase 50 mil seguidores. Isso é louco, isso é louco. Muito obrigado, sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós e sentimos isso nas eliminatórias para a Copa. Agora chegamos aqui no maior palco do mundo e estamos sentindo esse apoio e carinho dos brasileiros. Só temos a agradecer!", disse o goleiro de Cabo Verde, que agora soma mais de 2 milhões.
Mas, conforme os brasileiros foram conhecendo Vozinha, descobriram que a ligação dele com o país vai muito além da língua portuguesa.
A começar pelo nome: Josimar José Évora Dias, uma homenagem ao ex-lateral-direito brasileiro Josimar, que jogou no Botafogo e disputou a Copa do Mundo de 1986.
Em entrevista à ESPN, Vozinha contou que seu pai era apaixonado por futebol e queria registrá-lo como Valdano, em referência ao ídolo argentino. As autoridades cabo-verdianas, porém, não aceitaram o nome. Foi aí que veio Josimar.
"O meu pai e a minha avó torciam pelo Brasil. E meu pai gostava muito do Josimar. Então, acabou ficando este nome."
Mas essa não é a única conexão com o país. Vozinha cresceu consumindo cultura brasileira, tem um irmão que mora no Recife e é fã de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e do grupo Revelação.
"Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de Xica da Silva (TV Manchete, 1996), Malhação e Rei do Gado (TV Globo, 1995). Consumimos também muita música brasileira que é muito boa e é muito rica", declarou à ESPN.
Além disso, o goleiro jogou com muitos brasileiros ao longo da carreira e também teve atletas do país como referência durante a juventude.
"Gostava muito do Rogério Ceni porque era um goleiro que batia faltas e pênaltis. O Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho foram grandes ídolos", disse à ESPN.

Origem do apelido

Imagem BBC Brasil
Vozinha ganhou o troféu de melhor jogador da partida nesta segunda-feira, após Cabo Verde empatar com a Espanha Crédito: Getty Images
O apelido "Vozinha" surgiu ainda na infância, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde.
Criado pelos avós, Josimar conta que era muito competitivo e odiava perder. Ele costumava a jogar com crianças mais velhas e, por isso, "levava muita porrada".
Quando sofria gols, ele voltava para casa com a cara fechada e cheio de raiva. E os amigos zombavam que ele estava indo reclamar com os avós. Daí surgiu o apelido: Vozinha.
"Ficava mais furioso por isso, mas, com o tempo, esse nome começou a ganhar outra dimensão", relembrou em entrevista à ESPN.
Em pouco tempo, toda a ilha já o conhecia como Vozinha. Mais tarde, ao se transferir para Angola, ele adotou o apelido oficialmente, já que havia outro goleiro chamado Josimar na equipe.
"Ninguém em Cabo Verde me conhecia assim [pelo nome]. Mas eu não gostava no início, ficava maluco. Só que, quando cheguei a Angola, havia outro goleiro chamado Josimar. Aí eu disse: 'Não vou meter Josimar II na camisa'. E, se todo mundo me conhecia como Vozinha em Cabo Verde, é isso que ia ficar", afirmou.

Carreira

Imagem BBC Brasil
Vozinha fez inúmeras defesas durante o jogo de estreia na Copa, formando um verdadeiro 'paredão' contra a Espanha Crédito: Getty Images
Apesar de Vozinha ter ganhado uma legião de fãs brasileiros após sua atuação nesta segunda-feira, ele já era um símbolo do futebol em Cabo Verde muito antes da Copa do Mundo.
O goleiro é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção cabo-verdiana, com 90 partidas, e já disputou quatro edições da Copa Africana de Nações.
Segundo a Fifa, Vozinha começou a carreira em clubes de Cabo Verde antes de se transferir para o Progresso Sambizanga, de Angola, em 2012.
A estreia pelo Progresso foi justamente contra o pentacampeão mundial Rivaldo, que na época defendia o Kabuscorp.
Com a equipe angolana, Vozinha também veio ao Brasil para uma pré-temporada em Belo Horizonte e enfrentou Cruzeiro e Atlético-MG em jogos-treino entre 2012 e 2014.
"Desde criança era um sonho. Mas, como sabemos, em qualquer parte do mundo, ser profissional é uma coisa um pouco complicada, ainda mais quando você está vivendo na África. E numa ilha", disse à Fifa.
Em 2015, Vozinha mudou-se para a Europa para jogar no Zimbru, da Moldávia. Logo depois, foi transferido para o Gil Vicente, de Portugal, antes de chegar ao AEL Limassol, do Chipre, onde permaneceu por cinco temporadas.
Na sequência, defendeu o AS Trenčín, da Eslováquia, até chegar, em 2024, ao GD Chaves, de Portugal, clube pelo qual atua atualmente.
Pela seleção de Cabo Verde, Vozinha estreou em 2012, no jogo de ida da repescagem para a Copa Africana de Nações de 2013, diante de Camarões.
A seleção de Cabo Verde disputa sua primeira Copa do Mundo em 2026. A vaga foi conquistada na campanha em que os cabo-verdianos ficaram em primeiro no seu grupo nas Eliminatórias, ficando à frente de Camarões.
Cabo Verde está no Grupo H da Copa que, além da Espanha, é formado por Uruguai e Arábia Saudita.
Após o empate histórico com a Espanha na estreia, Vozinha resumiu a importância do momento vivido por Cabo Verde: "Sonhei toda a minha vida com este momento. Estou muito feliz. Sabia que não ia ser fácil. Enfrentamos uma das melhores seleções do mundo e conseguimos um empate. Estamos muito satisfeitos", declarou o goleiro na saída de campo.

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