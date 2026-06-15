Após reclamações, Avenida Lindenberg tem ajustes em obra e trânsito melhora

Marcelo diz que, apesar de o começo das obras ter sido problemático, atualmente a condução dos trabalhos tem atendido à demanda dos comerciantes. "Toda obra tem transtorno, a gente sabe, mas hoje já melhorou muito o fluxo de carros depois que começamos a nos reunir e mostrar os problemas", afirma.





Manoel Carvalho, da VI Fiberglass, reforça que o tráfego de veículos era pesado logo no início das intervenções porque, de três ou quatro faixas, havia restado apenas uma para circulação. Agora, a área destinada à ciclovia e ao estacionamento na avenida foi transformada em pista de rolamento.





"Havia problemas para cliente estacionar, para receber mercadorias. Com o diálogo, melhorou bastante. Ainda há alguns problemas, como em relação à sinalização que não é suficiente, mas agora está mais funcional", opina.





O empresário José Luiz Nascimento, da Full Gás, é um pouco mais cético e não acredita que as mudanças em andamento vão se refletir automaticamente para o comércio local. Ele avalia, por exemplo, que só deve recuperar a clientela quando as obras forem finalizadas. Para o empresário, o público tem a ideia de que a Avenida Carlos Lindenberg está numa situação muito ruim e acaba evitando passar pela via.





"As pessoas não querem vir para cá. Até Uber não quer passar aqui", lamenta José Luiz.





Apesar dessa ideia do público compartilhada por José Luiz, tanto Manoel quanto Marcelo observam que, ao aumentar o número de faixas de circulação de carros, após a reclamação dos comerciantes, o trânsito já está fluindo muito melhor e, logo, os consumidores voltarão a frequentar os estabelecimentos da avenida.