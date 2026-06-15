Após reclamações, Avenida Lindenberg tem ajustes em obra e trânsito melhora

Iniciadas há pouco mais de seis meses, as obras do Corredor Metropolitano Sul - Expresso GV, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, afetaram diretamente o comércio da região. Para tentar minimizar os impactos das intervenções, particularmente pela redução no número de faixas de circulação de motoristas, comerciantes se juntaram, reclamaram e conseguiram mudanças no projeto, que já se refletem na melhoria do trânsito.
As alterações, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), englobam a abertura de novos cruzamentos, a implantação de baias para carga e descarga, embarque e desembarque, a criação de vagas de estacionamento e ajustes na largura das calçadas. As ações são definidas e combinadas tanto com os comerciantes quanto com a Prefeitura de Vila Velha.
O empresário Marcelo Stange, uma das lideranças do movimento de comerciantes, diz que o problema maior foi o fato de as obras terem sido iniciadas sem que houvesse um olhar de atenção para o comércio local. "Aqui não tinha fluxo (de veículos), não tinha mobilidade", pontua.
Assim, Marcelo, proprietário da Stange Pneus, começou a se articular com outros empresários da região. Eles criaram uma comissão para discutir o andamento das obras. Toda segunda-feira, o grupo se reúne com representantes da empresa que está executando as intervenções e do poder público para apresentar as queixas compartilhadas pelos comerciantes.
Eles têm um grupo de WhatsApp com 88 participantes e, por lá, trocam mensagens e registram fotos de eventuais problemas relacionados às intervenções. "Antes, as reivindicações eram grandes, hoje só temos um gargalo, mas já vai resolver", ressalta o empresário.
Marcelo diz que, apesar de o começo das obras ter sido problemático, atualmente a condução dos trabalhos tem atendido à demanda dos comerciantes. "Toda obra tem transtorno, a gente sabe, mas hoje já melhorou muito o fluxo de carros depois que começamos a nos reunir e mostrar os problemas", afirma.
Manoel Carvalho, da VI Fiberglass, reforça que o tráfego de veículos era pesado logo no início das intervenções porque, de três ou quatro faixas, havia restado apenas uma para circulação. Agora, a área destinada à ciclovia e ao estacionamento na avenida foi transformada em pista de rolamento.
"Havia problemas para cliente estacionar, para receber mercadorias. Com o diálogo, melhorou bastante. Ainda há alguns problemas, como em relação à sinalização que não é suficiente, mas agora está mais funcional", opina.
O empresário José Luiz Nascimento, da Full Gás, é um pouco mais cético e não acredita que as mudanças em andamento vão se refletir automaticamente para o comércio local. Ele avalia, por exemplo, que só deve recuperar a clientela quando as obras forem finalizadas. Para o empresário, o público tem a ideia de que a Avenida Carlos Lindenberg está numa situação muito ruim e acaba evitando passar pela via.
"As pessoas não querem vir para cá. Até Uber não quer passar aqui", lamenta José Luiz.
Apesar dessa ideia do público compartilhada por José Luiz, tanto Manoel quanto Marcelo observam que, ao aumentar o número de faixas de circulação de carros, após a reclamação dos comerciantes, o trânsito já está fluindo muito melhor e, logo, os consumidores voltarão a frequentar os estabelecimentos da avenida.
Obras
A Semobi ressalta que essas adequações já estavam programadas na dinâmica do projeto e que as atualizações necessárias ocorrem em conformidade com o cronograma de trabalho estipulado, de modo que as alterações não geram nenhum tipo de impacto nos custos financeiros ou nos prazos estabelecidos para a entrega da obra.
"Quanto às conexões viárias na região, o alinhamento técnico com a administração municipal garante que o planejamento atenda de forma integrada às futuras melhorias de mobilidade urbana da cidade", completa a secretaria.
O projeto do Expresso GV prevê a construção do corredor de ônibus no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. A estimativa é reduzir em 50% o tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região: Jardim América, Ibes, São Torquato e Vila Velha.
As obras abrangem 6,5 quilômetros de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, de forma a garantir maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com sete estações de ônibus, com 14 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais, simultaneamente. Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.
Uma ciclovia será implantada no eixo central da via, conectada por um viaduto que interligará Vila Velha e Cariacica. A obra inclui ainda a reconfiguração das calçadas e a requalificação do pavimento asfáltico para um corredor logístico com capacidade para veículos de até 45 toneladas. Além disso, serão construídos dois novos viadutos, com cerca de 530 metros cada um, para melhorar a conexão com a Segunda Ponte.
O investimento é de quase R$ 300 milhões.