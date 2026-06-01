Avenida Carioca vai ganhar 3ª faixa e passará a ter ligação com a Lindenberg

No projeto básico preparado pela prefeitura, da Carioca para a Lindenberg, a principal conexão será pela Avenida Gonçalves Ledo, que vai se ligar à Rua Dom Pedro II, e passará pela Jerônimo Monteiro antes de se tornar a Lindenberg. A previsão é que a maior parte do traçado seja com três faixas de circulação em cada sentido.





O corredor exclusivo ficará situado à direita na pista e deverá se conectar com o Expresso GV, que está em implantação na Carlos Lindenberg pelo governo do Estado.





A secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, conta que, para a realização das intervenções, serão necessárias desapropriações. No momento, os imóveis que vão ser afetados ainda não podem ser identificados porque o processo está em andamento.

Para garantir mais uma faixa na Avenida Carioca, além de desapropriação, há previsão de recuo de área de calçada nos trechos em que apresenta mais de dois metros de largura. Questionada se o tamponamento do Canal da Costa, no limite da via, não seria uma alternativa para a implantação da terceira faixa, Menara explica que há inúmeros complicadores que levaram a administração a descartar a opção.





"O trecho com a faixa aberta do canal não foi feito com a mesma estrutura da ponte. É só um cobrimento de laje que não comporta o peso dos veículos. Para autorizar a passagem de veículos, precisaria mudar toda a carga, refazer a obra de macrodrenagem. Mas o grande dificultador é que uma obra desse porte iria demandar uma interdição muito longa da via, com grande transtorno no que é hoje o principal acesso a Vila Velha", pontua.