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Hora da sala

Quais as vantagens de utilizar revestimentos sintéticos nos estofados?

Mais resistentes e versáteis, os revestimentos sintéticos são ótimas opções para quem procura por estofados mais práticos e impermeáveis, principalmente para ficar na sala de estar
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

22 mai 2023 às 09:08

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 09:08

Na hora de escolher um revestimento sintético, é preciso ficar de olho na dinâmica do ambiente, na usabilidade do móvel e nas necessidades dos moradores
Na hora de escolher um revestimento sintético, é preciso ficar de olho na dinâmica do ambiente, na usabilidade do móvel e nas necessidades dos moradores Crédito: Cipatex/Divulgação
O sofá é um dos protagonistas da sala de estar. Portanto, escolher o modelo ideal exige muita atenção. Afinal, é preciso ficar de olho na dinâmica do ambiente, na usabilidade do móvel e nas necessidades dos moradores. Quem procura praticidade na hora da limpeza e da manutenção, uma boa opção podem ser os estofados com revestimentos sintéticos. Isso porque eles são impermeáveis, versáteis e acumulam menos poeira.
É o que recomenda o gestor de produtos da Cipatex, Cicero Mourato. “Estamos falando de um material altamente indicado para consumidores que possuem pets e crianças já que permitem serem limpos diariamente apenas com um pano umedecido e sabão neutro, por exemplo”, destaca.

Ainda segundo o especialista, o revestimento sintético ainda possui uma grande variedade de cores e estampas que permitem serem sintonizados com as preferências e necessidades de cada consumidor.
O revestimento sintético ainda possui uma grande variedade de cores e estampas que permitem serem sintonizados com as preferências e necessidades de cada consumidor.
O revestimento sintético possui variedade de cores e estampas que permitem serem sintonizados com as preferências e necessidades de cada consumidor Crédito: Cipatex/Divulgação
O designer de interiores Regilano Dornellas explica que como o minimalismo vem ganhando espaço na decoração “muitas pessoas têm optado por ambientes mais clean e deixado as estampas para uma decoração mais pontual, por exemplo, nas almofadas."
Entretanto, é possível adicionar mais cor nas poltronas ou em ambientes comerciais como na entrada de um estabelecimento.
Por isso, o arquiteto Cléber Almeida indica a utilização de uma base neutra para que a informação do ambiente fique concentrada em objetos menores. Isso também possibilita uma possível renovação do espaço posteriormente, já que a troca de almofadas, por exemplo, ajuda a dar uma nova cara ao cômodo.
“Os estofados sempre estiveram em alta e quando bem combinados imprimem ousadia, sofisticação, descontração e simplicidade. Tudo depende do conceito de cada projeto”, reforça.

Confira cinco benefícios de adotar os revestimentos sintéticos nos estofados

01

Menos acúmulo de poeira

Por acumularem menos poeira, esses materiais são os mais recomendados para pessoas alérgicas e donos de pets.

02

Fácil de limpar

Além disso, a facilidade de limpeza ajuda na manutenção dos estofados, conferindo praticidade no dia a dia. Um pano umedecido com sabão neutro é o suficiente para remover toda a sujeira.

03

Impermeável

Bem mais duradouros, os revestimentos sintéticos não absorvem líquidos devido à impermeabilidade e são mais resistentes a manchas e odores.

04

Aspecto natural

Os revestimentos também utilizam de tecnologias para simularem texturas diferentes e adicionam conforto no modelo.

05

Versatilidade

Vale lembrar também que, por esse mesmo motivo, os revestimentos possuem variedade de estampas e cores disponíveis, o que ajuda a combinar com qualquer ambiente.

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