Quais as vantagens de utilizar revestimentos sintéticos nos estofados?

Na hora de escolher um revestimento sintético, é preciso ficar de olho na dinâmica do ambiente, na usabilidade do móvel e nas necessidades dos moradores Crédito: Cipatex/Divulgação

O sofá é um dos protagonistas da sala de estar. Portanto, escolher o modelo ideal exige muita atenção. Afinal, é preciso ficar de olho na dinâmica do ambiente, na usabilidade do móvel e nas necessidades dos moradores. Quem procura praticidade na hora da limpeza e da manutenção, uma boa opção podem ser os estofados com revestimentos sintéticos. Isso porque eles são impermeáveis, versáteis e acumulam menos poeira.

É o que recomenda o gestor de produtos da Cipatex, Cicero Mourato. “Estamos falando de um material altamente indicado para consumidores que possuem pets e crianças já que permitem serem limpos diariamente apenas com um pano umedecido e sabão neutro, por exemplo”, destaca.

Ainda segundo o especialista, o revestimento sintético ainda possui uma grande variedade de cores e estampas que permitem serem sintonizados com as preferências e necessidades de cada consumidor.

O revestimento sintético possui variedade de cores e estampas que permitem serem sintonizados com as preferências e necessidades de cada consumidor Crédito: Cipatex/Divulgação

O designer de interiores Regilano Dornellas explica que como o minimalismo vem ganhando espaço na decoração “muitas pessoas têm optado por ambientes mais clean e deixado as estampas para uma decoração mais pontual, por exemplo, nas almofadas."

Entretanto, é possível adicionar mais cor nas poltronas ou em ambientes comerciais como na entrada de um estabelecimento.

Por isso, o arquiteto Cléber Almeida indica a utilização de uma base neutra para que a informação do ambiente fique concentrada em objetos menores. Isso também possibilita uma possível renovação do espaço posteriormente, já que a troca de almofadas, por exemplo, ajuda a dar uma nova cara ao cômodo.

“Os estofados sempre estiveram em alta e quando bem combinados imprimem ousadia, sofisticação, descontração e simplicidade. Tudo depende do conceito de cada projeto”, reforça.

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