Isabela Castello é a nova colunista do Hub Imobi em A Gazeta

Nova colunista de Hub Imobi A Gazeta, Isabela Castello Crédito: Divulgação

Tem colunista nova chegando no Hub Imobi de A Gazeta. A partir do próximo domingo (18), a coluna Vão Livre passa a fazer parte da editoria e vai adotar o nome da sua colunista, a designer e empresária Isabela Castello. O espaço, que antes integrava a Revista AG, vai manter toda a sua essência, com assuntos ligados ao mundo da arte, do design, da arquitetura, urbanismo e será publicado quinzenalmente, aos domingos.

“A demanda para esse segmento cresceu bastante depois da pandemia, porque as pessoas passaram a valorizar ainda mais as casas e os locais de trabalho. Tudo ganhou outra dimensão. Então, acredito que poderemos pensar em novos projetos que atendam aos interesses deste mercado e dos leitores”, destaca.

Especialista no assunto, Isabela Castello também é formada em administração de empresas e possui MBA e mestrado em Gestão. Segundo ela, a paixão por esse universo é antiga e, inclusive, já exerceu várias atividades no segmento.

“Tive uma marcenaria, quando comecei a produzir meus quadros e esculturas em madeira, e duas lojas de objetos de decoração, a Eco.lógica Design, e a Decoranea Revestimentos, logo depois”, relembra.

Ainda de acordo com a designer, a coluna a ajuda a se manter sempre atualizada e acompanhando as novidades para compartilhar com os leitores. Isabela Castello explica que seu processo de produção dos conteúdos inclui uma curadoria de tudo o que acontece nesse universo do décor, a fim de selecionar os melhores assuntos para a coluna.

“Sempre tentei levar as duas carreiras em paralelo, mas as atividades como empresária me consumiam muito e o trabalho criativo ficou por alguns anos em segundo plano. Quando fechei a loja Decoranea Revestimentos, em 2013, percebi que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pesquisar e produzir conteúdos sobre arte, design e arquitetura para as mídias sociais da loja. Dessa percepção, veio a ideia de escrever sobre o assunto”, comenta.

Apesar da novidade na editoria, Isabela Castello é uma veterana em A Gazeta. Isso porque a parceria com o site começou ainda na época do impresso, com a publicação da coluna Vão Livre na Revista AG.

Com a transformação digital e a pandemia, a coluna começou a ser publicada semanalmente e, mais recentemente, podia ser encontrada em HZ. A partir deste domingo, a Isabela Castello entra para o time de colunistas do Hub Imobi.

Mas não para por aí. A empresária também assina a coluna Terra, que discute temas relacionados à sustentabilidade e o consumo consciente, que continuará a ser publicada no site.