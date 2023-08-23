Formas orgânicas e sustentabilidade como tendências na decoração

A feira reuniu artigos para casa, itens de decoração, presentes, utilidades domésticas e itens de papelaria Crédito: Eduarda Moro

Para conhecer o que tem de mais novo e quais são os lançamentos do mercado de casa e decoração, o Hub Imobi esteve na maior feira de negócios da América Latina voltada para o setor, a ABCasa Fair. O evento aconteceu na cidade de São Paulo e abriu as portas do pavilhão Expo Center Norte na última sexta-feira (18) e terminou nesta terça-feira (22).

Organizada pela Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil (ABCasa), a feira contou com 380 expositores, que apresentaram as novidades para o segundo semestre de 2023, além de espaços de networking e de palestras com especialistas do ramo.

Pedro Filho, gerente da Devitro e Interior e Arte, loja localizada no município de Pedreira, também em SP, levou a tendência dos elementos orgânicos na decoração para a ABCasa Fair.

“Sempre procuramos agregar materiais que remetem à cultura brasileira, com foco na produção sustentável dos produtos e com design biofílico como uma tônica. Uma das apostas do setor certamente é o uso de cerâmica, da madeira e de texturas que simulam pedras e folhagens, além de formatos em curva”, analisa.

Já a aposta do diretor da Usare, empresa catarinense de design que, desde 2006, transforma itens de iluminação em formas lúdicas, Luiz Felipe de Menezes, é que o mercado continue oferecendo possibilidades de peças funcionais ao consumidor, mas que também proporcione um clima aconchegante em casa.

“A iluminação, hoje, precisa proporcionar uma luz difusa para qualquer ambiente e, ao mesmo tempo, agregar na decoração, seja personagens geeks até as diversas opções de paletas de cores. Sem contar que ser um produto durável e reciclável é um tipo de produto que vem agregando cada vez mais valor”, observa.

Formato consciente

Na avaliação do presidente da associação, Eduardo Cincinato, o "guarda-chuva" que a ABCasa se propõe ser para o mercado de artigos para casa é pensado de forma responsável e consciente. “Por que reunimos todo mundo nesse mesmo mercado? Porque todo mundo se abastece das mesmas informações, que são as tendências mundiais, seja em cores, seja em formas, seja em estilos”, afirma.

Ele ressaltou que é fundamental a união de toda a associação não somente pensando em resultados financeiros, como também para que todos cresçam juntos. “É importante que todo mundo fale a mesma língua, independentemente de qual for o segmento ou nicho. Tudo isso para mostrar ao consumidor o que há de mais atual no mercado”, diz.

Para conferir o que mais teve de novidade na ABCasa Fair, confira o nosso tour: