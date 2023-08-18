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Conheça os 4 melhores tipos de flores para usar na decoração de sua casa

Elas são as principais opções para decoração quando o objetivo é revigorar as energias dos ambientes e deixar o lar mais charmoso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 ago 2023 às 10:00

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 10:00

Conheça os 4 melhores tipos de flores usar na decoração de sua casa
As flores, muitas vezes, são responsáveis por deixar o ambiente mais leve e energizado Crédito: Shutterstock
Decorar a casa com flores pode ser a melhor alternativa para tornar os ambientes aconchegantes, agradáveis e bonitos, pois as plantas têm a capacidade de renovar as energias com as propriedades naturais.  “As flores ajudam a alinhar as vibrações e, dependendo da espécie, podem atrair saúde, proteção, amor e até reduzir o estresse, além de equilibrarem o ambiente”, conta Pedro Melo, CEO da Melo Flores.
No entanto, assim como as demais espécies de plantas, as flores também apresentam características específicas que requerem atenção para mantê-las bonitas e saudáveis, principalmente nos ambientes fechados e com menos luz. “É necessário ter o dobro de cuidado e sempre optar por espécies que se adaptam mais facilmente às condições internas de algum ambiente”, explica o profissional.
Veja 4 espécies de flores ideais para você ter em casa e que podem ser mantidas com cuidados simples, indicadas pelo especialista Pedro Melo.

1. Margarida

Essa flor consegue ampliar toda vibração de amor, bondade e afeto. Desperta emoções de tempos antigos, principalmente da infância, trazendo a pureza de espírito e leveza ao ambiente. “No caso das margaridas, a rega não precisa ser muito intensa, o solo não precisa ficar encharcado, e ela pode ficar em um ambiente em que entre luz natural ou ser levada, pelo menos uma vez ao dia, para receber calor”, revela Pedro Melo.
Imagem Edicase Brasil
Margarida amplia a vibração do amor nos ambientes Crédito: Shutterstock

2. Begônia

Se a intenção é trazer felicidade ao lar, essa é a escolha certa. As begônias são ideais para deixar no quarto ou na sala e representam cordialidade e delicadeza. “Essa espécie é bem versátil, pode ser cultivada tanto em casa quanto nos jardins e, além disso, possui uma grande variedade de cores para decoração”, ressalta o especialista, que ainda destaca a importância dos cuidados com a planta. “É importante que o solo esteja sempre úmido; então, as regas podem ser feitas com mais frequência, e a luz precisa ser indireta”.
Imagem Edicase Brasil
Lírio-da-paz acalma e elimina os pensamentos negativos dos moradores Crédito: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock

3. Lírio-da-paz

Como o próprio nome já diz, essa espécie é capaz de acalmar. São excelentes para ajudar a eliminar pensamentos negativos e destrutivos e retiram dos ambientes as más energias. “A espécie também ajuda a deixar a casa com um aspecto mais clássico e elegante. El não exige muitos cuidados, porém é importante não deixá-la direto no sol, mas com uma luz natural, não exagerar nas regas e deixar o solo sempre úmido”, pontua o CEO da Melo Flores.
Conheça os 4 melhores tipos de flores usar na decoração de sua casa
São excelentes para ajudar a eliminar pensamentos negativos e destrutivos e retiram dos ambientes Crédito: Shutterstock

4. Violetas

As violetas são encantadoras, coloridas e delicadas, populares nas casas brasileiras. Segundo Pedro Melo, os cuidados com essa espécie são mais simples. “Fáceis de cuidar, [essas flores] gostam de luminosidade, mas não de lugares muito quentes. Então, é importante manter apenas a luz natural e o solo mais úmido”, explica. Elas representam lealdade e modéstia, trazendo uma espiritualidade elevada para o ambiente.
Conheça os 4 melhores tipos de flores usar na decoração de sua casa
Violetas são coloridas e delicadas, populares nas casas brasileiras Crédito: Shutterstock
Por Beatriz Vieira

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