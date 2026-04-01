Cetaf perde para Tatuí e entra na lanterna da Liga Ouro de basquetec

Cetaf x Tatuí, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Pedro Lorenzon

O Cetaf perdeu mais uma na Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na noite desta terça-feira (31), atuando em casa, o time capixaba foi derrotado pelo Tatuí por 67 a 59. Esta foi a sétima vitória do líder do campeonato, enquanto foi a sétima derrota do time de Vila Velha.

Alef foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 18 pontos, 6 rebotes e uma assistência. Pelo lado capixaba, Jaheim foi o destaque, com 16 pontos, três rebotes e uma assistência.

Cetaf x Tatuí, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Pedro Lorenzon

O jogo

O primeiro quarto foi de superioridade de Tatuí, que foi consideravelmente mais assestivo nos arremessos de longa distância. O time visitante converteu cinco bolas de três pontos contra nenhuma dos donos da casa. Em contrapartida, o Cetaf foi melhor dentro do perímetro, conseguindo manter o jogo controlado diante do líder da competição e ficando apenas quatro pontos atrás no placar ao fim do período.

No segundo quarto o cenário permaneceu o mesmo. Tatuí chegou a abrir 10 pontos de vantagem em determinado momento, mas o Cetaf se recompôs defensivamente e voltou para o jogo. Mesmo com Jahein liderando a equipe capixaba ao anotar 100% de conversão nos arremessos no período, o time visitante também foi eficiente e levou o jogo para o intervalo com o placar de 36 a 30.

Cetaf x Tatuí, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Pedro Lorenzon

No terceiro quarto os líderes voltaram com um ritmo mais acelerado e focados em liquidar o confronto, e foi justamente o que aconteceu. Tatuí fez uma corrida boa no período e aumentou a vantagem para 16 pontos de diferença. Buscando diminuir, o Cetaf chutou 10 bolas de longa distância mas não conseguiu converter nenhuma, abrindo margem para rebotes defensivos e contra-ataques dos visitantes.

No último período, o time mandante tentou correr atrás do resultado, mas sem sucesso. Ainda fez a sua melhor corrida na partida, anotando 17 a 9 no período, mas o time paulista soube cadenciar o jogo e controlar a vantagem que construiu ao logo de toda o confronto no Sesc de Guarapari, que chegou a ser de mais de 20 pontos.

Cetaf x Tatuí, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Pedro Lorenzon

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Tatuí chega à sétima vitória na Liga Ouro de basquete 2026 e permance na liderança isolada da tabela. Derrotado, o Cetaf assume a lanterna da competição, com sete derrotas em oito partidas. Tatuí está seguido por Fluminense, Joaçaba, Brusque e América-MG.