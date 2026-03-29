Não deu

Cetaf sofre revanche e perde para o América-MG pela Liga Ouro de basquete

O time capixaba bateu a equipe mineira em BH, mas perde em casa no returno

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:13

Cetaf x América-MG, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Ton Assis

O Cetaf perdeu mais uma na Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na tarde deste domingo, atuando em casa, o time capixaba foi derrotado pelo América-MG por 76 a 73. Esta foi a revance do time mineiro, que havia perdido o jogo diante dos capixabas em Belo Horizonte e retribuiu a derrota no Sesc de Guarapari.

Felipe foi o melhor em quadra, terminando o jogo com 18 pontos, 12 rebotes e uma assistência. Pelo lado capixaba, Enrico foi o destaque, com 17 pontos, duas assistências e seis rebotes.

Cetaf x América-MG, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Ton Assis

O jogo

O primeiro quarto foi de ampla superioridade do América-MG, que teve ataques assertivos e trabalhou bem defensivamente, terminando o período em 23 a 15. O bom desempenho passou pela atuação individual de Felipe, que anotou seis pontos e pegou seis rebotes.

Já no segundo quarto, o cenário mudou completamente. O que o Cetaf sofreu, conseguiu aplicar contra o adversário, se recuperando no jogo e levando a partida para o intervalo atrás no placar por apenas dois pontos , diferença que já chegou a ser de nove no meio do período.

O terceiro quarto foi marcado por maior equilíbrio, após dois períodos de contraste das duas equipes. Com uma trocação de ataques franca, o América-MG se impôs fisicamente e foi superior no minutos finais, abrindo mais uma vez a vantagem e levando um placar de 58 a 51 para o quarto decisivo.

No último período, o Cetaf correu atrás do resultado nos minutos iniciais, mas perdeu o fôlego e assistiu o América-MG melhorar e cadenciar o jogo. Com o placar vantajoso construído ao longo da partida, o time visitante apenas administrou o resultado e garantiu sua primeira vitória no torneio.

Cetaf x América-MG, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Ton Assis

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o América-MG conquistou a primeira vitória na Liga Ouro de basquete 2026 e sobe para a quinta colocaçã. Derrotado, o Cetaf assume a lanterna da competição, com seis derrotas em sete partidas. Tatuí está na liderança, seguido por Fluminense, Joaçaba e Brusque.

A Liga Ouro de basquete prossegue nesta semana com com os jogos da oitava rodada da primeira fase. Na terça-feira, dia 31, o Cetaf volta às quadras do Sesc de Guarapari para jogar contra o Tatuí, às 19h30 (de Brasília). O América-MG joga no mesmo dia contra o Fluminense, às 20h, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta