Derrota amarga

Fluminense vira no fim e vence o Cetaf na Liga Ouro de basquete

Pivô Alcassa converte lance-livre faltando três segundos para o fim do jogo

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 21:23

Cetaf x Fluminense, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

O Fluminense venceu o Cetaf na Liga Ouro de basquete 2026, a divisão de acesso ao NBB. Na noite deste sábado, atuando fora de casa, o Tricolor bateu o time capixaba por 58 a 57, em um jogo com muita emoção e brigado até os segundos finais.

Pelo lado carioca, o pivô Alcassa foi o destaque da partida, com 11 pontos, 15 rebotes e quatro assistências. Já do Cetaf, JV Martins foi o melhor em quadra, terminando o jogo com o segundo duplo-duplo consecutivo, anotando 14 pontos, 10 rebotes e duas assistências.

Cetaf x Fluminense, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

Como foi o jogo entre Cetaf e Fluminense?

O primeiro quarto foi de equilíbrio entre as duas equipes, mas com superioridade do Cetaf, que teve como principal atributo um setor defensivo bem postado e aproveitou de forma assertiva os contra-ataques, terminando o período em 14 a 12. A pontuação baixa deixou em evidência o caráter tenso do jogo, da boa defesa capixaba e da alta taxa de turnovers do Fluminense.

No segundo quarto, mesmo cenário. Os dois times erraram bastante e foram anotados apenas cinco pontos durante metade do período. Na segunda parte, melhora na eficiência de arremessos dos dois lados. Os donos da casa corresponderam ao apoio da torcida, cresceram no jogo e abriram vantagem sobre o Tricolor das Laranjeiras, em uma corrida de 18 a 10.

Cetaf x Fluminense, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

O segundo tempo mudou de figura. O Fluminense voltou do intervalo impondo um ritmo forte e conseguiu encostar no placar ainda no meio do terceiro quarto, enquanto o Cetaf seguiu acelerando o jogo quando podia. João Victor Freitas, técnico da equipe capixaba, pediu um tempo técnico circunstancial para frear o ímpeto dos visitantes e fez ajustes certeiros no esquema, mas estreante James acertou uma bola de três nos últimos segundos e colocou o Flu um ponto à frente no placar: 46 a 45.

No quarto e último período, a animosidade da partida cresceu ainda mais. Sob os altos gritos da torcida presente no Sesc de Guarapari, o Cetaf voltou a assumir a liderança no placar, mas não conseguiu segurar o resultado até o final. O Fluminense batalhou e, faltando três segundos no relógio, Alcassa converteu o lance livre que sacramentou a vitória tricolor no jogo da Liga Ouro de basquete 2026.

Cetaf x Fluminense, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

Como ficou a classificação da Liga Ouro 2026?

Com o resultado, o Fluminense cola na liderança e empata em pontos com Tatuí. Derrotado, o Cetaf permanece na quinta colocação, atrás de Joaçaba e Brusque, e na frente do lanterna América-MG.

A Liga Ouro de basquete prossegue na próxima semana com os jogos da sétima rodada da primeira fase. No domingo, dia 29, o Cetaf recebe o América-MG, às 19h (de Brasília), em casa. Já o Fluminense terá um período maior de descanso e só volta às quadras no dia 31 de março, no duelo em casa também diante do América-MG, às 20h.

Cetaf x Fluminense, pela Liga Ouro de basquete 2026 Crédito: Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

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