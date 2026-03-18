Corrida noturna tem novo local de largada e está na reta final das inscrições

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:24
A contagem regressiva começou para as últimas vagas para a Vitória Night Run, que teve mudança no local da prova. Agora, a largada e a chegada serão na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, no dia 28 de março (sábado), às 20h. A prova envolverá cerca de 1.500 atletas em percursos de 5km e 10km.
As inscrições oferecem vantagens especiais para quem doar alimentos, além de benefícios exclusivos para atletas com deficiência e corredores acima de 60 anos. Todos que completarem a prova recebem medalha, e os melhores colocados ganham troféu — com premiação para os 5 primeiros no geral (masculino e feminino), além de faixas etárias e categoria PCD andantes.
O kit do participante inclui camiseta oficial, número de identificação, sacola personalizada e chip de cronometragem descartável. A retirada dos kits será no Extraplus, no Hortomercado, em Vitória, nos dias 27 de março (9h às 18h) e 28 de março (9h às 13h).
Segundo Bernardo Ramos, da empresa que organiza o evento, a proposta da Vitória Night Run vai além da competição: “Queremos que cada atleta viva uma experiência única, marcada por luzes, movimento e superação. É uma celebração da cidade e da energia de quem corre”, disse.
Vitória
Night Run
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o