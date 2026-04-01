Brasil vence a Croácia no último jogo antes da convocação para a Copa

Brasil x Croácia Crédito: Agência Enquadrar/Folhapress

A seleção brasileira soube absorver as críticas recebidas pela péssima impressão deixada após a derrota no amistoso contra a França, na última quinta-feira (26). No último teste antes da convocação para a Copa do Mundo, o Brasil venceu a Croácia nesta terça (31), por 3 a 1, em Orlando, nos Estados Unidos.

Depois da apática exibição contra os franceses, quando a equipe verde e amarela foi dominada e perdeu por 2 a 1 mesmo jogando boa parte do jogo com um homem a mais, a principal mudança no jogo com a Croácia foi a postura. O Brasil não se limitou a esperar o adversário, buscou o campo de ataque durante todo o jogo e ainda reagiu rápido quando a vitória quase escapou no fim.

Danilo foi quem abriu o placar no primeiro tempo, aos 46. Depois do intervalo, Majer aproveitou vacilo da zaga brasileira e deixou tudo igual já aos 38 minutos. Quatro minutos depois, o Brasil voltou à frente do marcador, com Igor Thiago convertendo pênalti. Antes do fim, ainda houve tempo para Gabriel Martinelli fechar a conta, aos 46.

Os números da primeira etapa, assim como a reação no segundo tempo, mostraram uma evolução na produção ofensiva do Brasil. Contra os franceses, o time de Ancelotti não teve nenhuma finalização certa nos 45 minutos iniciais. Diante dos croatas, foram quatro bolas no alvo, de um total de nove finalizações.

A Cróacia só teve uma finalização certa, já aos 45 minutos, quando Modric cobrou falta lançando a bola na área e Vuskovic cabeceou no meio do gol, exigindo boa defesa de Bento, que mandou para escanteio.

Após a cobrança, o Brasil recuperou a bola e puxou um contra-ataque rápido. Ainda no campo defensivo, Matheus Cunha descolou um belo passe para Vinicius Junior. O camisa 10 limpou três marcadores antes de servir Danilo Santos. O volante chutou forte, no alto, sem chance para o goleiro Livakovic, e fez 1 a 0.

O camisa 18, jogador do Botafogo, foi um dos destaques da equipe. Antes de balançar a rede, ele já havia exigido boa defesa do goleiro croata. Aos 20 minutos, também servido por Vinicius Junior pela esquerda, o volante finalizou à meia altura, mas Livakovic conseguiu salvar.

O goleiro croata foi o principal nome de sua equipe, com boas defesas e um pouco de sorte, como em lance em que impediu um gol de João Pedro caindo sobre a bola. O atacante invadiu a área e chutou forte após Matheus Cunha novamente descolar um belo passe entre a marcação.

Depois do intervalo, o ritmo da partida foi menos acelerado. Ancelotti também aproveitou para fazer novos testes, dando oportunidades para Danilo Luiz, Fabinho, Igor Tiago, além da volta de Gabriel Martinelli, que foi titular contra a França. O atacante do Arsenal entrou no lugar de Vinicius Junior, que saiu cansado. Ele correu bem mais do que havia feito diante dos franceses.

Não era, no entanto, a vontade do técnico italiano fazer testes nesta data Fifa. Antes de encara a Croácia, ele lamentou o fato de não contar com sua equipe titular devido a lesões. Apesar dos problemas, também declarou na segunda-feira (30) que já tem uma "ideia muito clara" de sua equipe considera ideal e de sua lista final para a Copa do Mundo.

O jogo com os croatas, porém, serviu para jogadores como Danilo Santos e João Pedro ganharem pontos com o comandante em um momento decisivo. A convocação para o Mundial será no dia 18 de maio.

O treinador também mostrou sua estrela depois de viver um momento de frustração. Aos 38 minutos, Majer empatou a partida após receber um passe de Fruk, pela direita, e se infiltrar entre os zagueiros do Brasil para deixar tudo igual. Bento saiu mal do gol e deixou sua meta livre.