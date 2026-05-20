Painel Educares debate IA e a importância do olhar humano no mercado de trabalho

Nos últimos anos, novas tecnologias trouxeram mudanças significativas para o mercado de trabalho, principalmente com a popularização da Inteligência Artificial (IA). Com isso, se tornou necessário entender e se adaptar a essas transformações, mas sempre incentivando o pensamento crítico e lembrando da importância do papel do olhar humano nessa nova realidade.





Incentivar este debate foi o objetivo do Painel Educares, que teve como tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”. O encontro, aberto ao público, aconteceu nesta terça-feira (19) na sede da Rede Gazeta, em Vitória, reunindo especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas por um mercado cada vez mais digital.





Participaram do painel a repórter especial da TV Globo, Renata Ceribelli, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), Jales Cardoso, e o diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha.





Abrindo a programação, Renata Ceribelli apresentou a palestra “Da Máquina de Escrever ao ChatGPT: a Competência Eterna”. A repórter da TV Globo destacou a importância de se reinventar e encarar com curiosidade as mudanças que o mercado impõe, mas que a habilidade humana segue sendo fundamental.