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Painel Educares debate IA e a importância do olhar humano no mercado de trabalho

Encontro contou com a participação de especialistas e autoridades, para uma discussão sobre os impactos da tecnologia no novo mercado de trabalho e o papel do olhar humano em meio a essas mudanças

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 16:11

Públicado em 

20 mai 2026 às 16:11
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Painel Educares 2026
O Painel Educares 2026 recebeu especialistas e autoridades para falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Projetos Rede Gazeta/Divulgação

Nos últimos anos, novas tecnologias trouxeram mudanças significativas para o mercado de trabalho, principalmente com a popularização da Inteligência Artificial (IA). Com isso, se tornou necessário entender e se adaptar a essas transformações, mas sempre incentivando o pensamento crítico e lembrando da importância do papel do olhar humano nessa nova realidade.


Incentivar este debate foi o objetivo do Painel Educares, que teve como tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”. O encontro, aberto ao público, aconteceu nesta terça-feira (19) na sede da Rede Gazeta, em Vitória, reunindo especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas por um mercado cada vez mais digital. 


Participaram do painel a repórter especial da TV Globo, Renata Ceribelli, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), Jales Cardoso, e o diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha.


Abrindo a programação, Renata Ceribelli apresentou a palestra “Da Máquina de Escrever ao ChatGPT: a Competência Eterna”. A repórter da TV Globo destacou a importância de se reinventar e encarar com curiosidade as mudanças que o mercado impõe, mas que a habilidade humana segue sendo fundamental.

Painel Educares 2026
Para Renata Ceribelli, as novas tecnologias devem ser encaradas como complementares ao olhar humano, e não como uma forma de substituí-lo. Projetos Rede Gazeta/Divulgação

Trazendo para a minha profissão, como repórter, tem partes do nosso trabalho que não tem IA que faça, principalmente as partes em que lidamos com o outro. Eu acho que é importante entender essas novas tecnologias e encará-las como uma ferramenta para te auxiliar, não como algo que vai competir com você.

Renata Ceribelli Repórter especial da TV Globo

Neste sentido, o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, ressaltou que as empresas devem estar atentas às novas tecnologias, para implementá-las sem deixar de lado o estímulo ao pensamento crítico e ao lado humano dos negócios.

Bruno Passoni
Bruno Passoni pontuou que um dos papéis da comunicação no novo mercado é levar informação sobre as novas tecnologias. Carlos Alberto Silva

Eu acredito que esta discussão que o Painel Educares promove é muito relevante para o tempo em que estamos vivendo. O papel da comunicação é orientar as pessoas e demonstrar como elas devem lidar com a IA sem perder a capacidade cognitiva, que é o que a gente tem de mais forte.

Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Inovação e adaptação no ES

Para preparar os futuros profissionais do mercado de trabalho para uma nova realidade, instituições de ensino e o poder público também precisam estar atentos aos desafios e oportunidades que estão surgindo. O secretário da Secti-ES, Jales Cardoso, destacou que a diversificação do mercado é um dos principais efeitos dessas transformações, que incluem IA e também fatores externos, como a Reforma Tributária, por exemplo.

Painel Educares 2026
Jales Cardoso, secretário da Secti-ES, destacou que a capacitação dos profissionais para o novo mercado de trabalho é essencial. Projetos Rede Gazeta/Divulgação

A grande sacada dos estados e organizações que vão se desenvolver mais rápido a partir de agora é a capacitação, que é um ponto-chave para o governo do Espírito Santo hoje. A Secti tem um papel importante nesse processo, porque além de dialogar e integrar o ambiente de negócios, ela tem como função a popularização das informações necessárias sobre temas como a IA para esse ecossistema.

Jales Cardoso Secretário da Secti-ES

A Secti-ES também levou para o evento a Arena Secti, onde apresentou programas e iniciativas que vêm fortalecendo o ecossistema de inovação capixaba e ampliando oportunidades de qualificação e desenvolvimento para estudantes, pesquisadores, empreendedores e profissionais em diferentes regiões do Estado.


A mostra ocorreu simultaneamente ao painel que fechou o evento, intitulado “Educação em movimento: como aprender mais rápido que o futuro?”. Participaram deste momento o ex-secretário da Secti-ES, Bruno Lamas, o superintendente do Sesi-ES e diretor regional do Senai-ES, Geferson Santos, e a neuropsicóloga Lícia Assbu.

Oportunidades à vista

Para os empreendedores capixabas, a inteligência artificial já está mudando a rotina dos negócios e processos, assim como acontece em todo o mundo, segundo o diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha. Ele reafirmou que este é um processo que traz desafios, mas que também traz muitas oportunidades.

Painel Educares 2026
Para Eurípedes Pedrinha, as transformações do mercado apresentam novos desafios aos empreendedores, mas também novas oportunidades. Projetos Rede Gazeta/Divulgação

Em especial quanto ao perfil dos empreendedores, a gente precisa de pessoas com muito mais repertório, com muito mais contexto, para transformar a IA numa aliada e não para ser substituída por ela. Em situações que antes exigiam muito trabalho, força e foco na operação, agora é possível aliar a inteligência natural à artificial, o que gera valor para o mercado.

Eurípedes Pedrinha Diretor técnico do Sebrae/ES

Pelo mercado

Formada pela PUC Campinas, entrou em A Gazeta em 1997 como repórter na editoria de Cidades, onde recebeu dois prêmios. Foi editora-adjunta de Brasil & Mundo; e editora, por 12 anos, da Revista.ag, suplemento dominical do jornal A Gazeta. Possui também MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM). Antes de mudar para o Espírito Santo, atuou no jornal Correio Popular de Campinas (SP).

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