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Ingeriu água suja

Adolescente se joga em valão para não apanhar de populares em Vila Velha

Publicado em

20 mai 2026 às 16:54
Adolescente se jogou em valão para escapar de agressões em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um adolescente de 17 anos pulou em um valão para escapar de populares que o agrediram após uma tentativa de roubo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20).


Segundo informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher se apresentaram aos militares como vítimas do indivíduo, e o jovem foi perseguido até se jogar na água para interromper a violência.


"O menor foi levado ao PA de Glória, visto que havia ingerido água do valão e, aparentemente, tinha sido agredido pela população".


A Polícia Civil informa que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Outro ângulo

Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento na Serra

Publicado em 20/05/2026 às 17:25

Novas imagens mostram momentos antes do acidente que matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30, no cruzamento das avenidas Norte Sul e Central, em Laranjeiras, na Serra. No vídeo — registrado na madrugada desta terça-feira (19) — é visto que a moto onde estavam as vítimas seguia em alta velocidade, no sentido Barcelona. (Veja vídeo acima)


Em outro vídeo, já obtido pela reportagem de A Gazeta, a motocicleta aparece caindo na pista, derrubando os ocupantes. Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira
Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira morreram no acidente na Serra Redes Sociais
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

Homem cai em emboscada, é espancado e tem pertences roubados em Linhares

Publicado em 20/05/2026 às 16:44

Um homem de 33 anos foi agredido e teve os pertences roubados após perder o ônibus na rodoviária de Linhares, região Norte do Espírito Santo, e ser atraído para uma barraca no Cais do Porto do Rio Doce, no Centro da cidade, na madrugada de quarta-feira (20). 

A vítima relatou à polícia que havia perdido o ônibus para Teixeira de Freitas (BA) e estava em um bar próximo ao terminal quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu abrigo para passar a noite em uma barraca às margens do Rio Doce. 


Ele disse que aceitou o convite e que, ao chegar ao local, foi surpreendido por um homem e uma mulher, que passaram a agredi-lo com um cabo de enxada. Ainda de acordo com o relato, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares, roupas, documentos pessoais e a quantia de R$ 1 mil. Após as agressões, ele procurou a polícia.

As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas na região e localizaram os suspeitos no bairro Araçá em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram um aparelho celular, uma passagem de ônibus em nome da vítima e um canivete. Os objetos foram reconhecidos pela vítima.

Durante as buscas, a mochila da vítima contendo roupas e documentos pessoais, também foi encontrada. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso será investigado.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
ES 488

Caminhão com areia tomba de ponte e cai em rio em Cachoeiro

Publicado em 20/05/2026 às 15:58

Um caminhão carregado com areia tombou de uma ponte na rodovia ES 488 e caiu no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (20) e mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Samu/192. A ocorrência segue em andamento.

O caminhoneiro Matheus Querta Liuli contou para a TV Gazeta Sul que estava atrás do veículo e que o caminhão seguia devagar quando tombou repentinamente, sem bater ou ser fechado por outro veículo. Ao parar para ajudar, ele desceu sozinho pelo mato para prestar socorro e conseguiu retirar o motorista de dentro da cabine com ajuda de um pescador. 


*Mais informações em instantes

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Após atitude suspeita

Perseguição termina com apreensão de 100 kg de maconha em São Mateus

Publicado em 20/05/2026 às 15:03
A droga foi apreendida dentro da caminhonete abandonada em um cafezal em São Mateus Divulgação/PRF

Uma perseguição policial terminou na apreensão de 100 kg de maconha na zona rural de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as equipes perceberam que um motorista que trafegava pela BR 381 demonstrou preocupação ao notar a presença das viaturas. Logo depois, os policiais identificaram uma caminhonete cujo condutor também apresentou atitude suspeita e tentou fugir acelerando o veículo.

A equipe iniciou a perseguição e, durante a fuga, o motorista saiu da rodovia, entrou em uma estrada de chão e seguiu até um cafezal, onde abandonou a caminhonete e fugiu pela plantação. No veículo, os policiais encontraram a droga. As buscas pelo suspeito continuam.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Previsão

Mais de 40 cidades do ES recebem alerta para tempestade com risco de granizo

Publicado em 20/05/2026 às 14:33
Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) é válido das 9h15 até as 23h59 desta quarta-feira (20)
Alerta de perigo potencial para tempestade é válido das 9h15 até às 23h59 desta quarta-feira (20) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 43 cidades do Espírito Santo, válido das 9h15 até 23h59 desta quarta-feira (20). A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Cidades incluídas no alerta (43 municípios):

Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivcqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São José do Calçado, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila Velha.

Recomendações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Idosa é atacada com facão em Anchieta e marido é encontrado morto após o crime

Publicado em 20/05/2026 às 13:22
Idosa de 70 anos é agredida na cabeça por marido em Anchieta
Idosa de 70 anos é agredida na cabeça por marido em Anchieta Redes sociais

Uma idosa de 70 anos foi agredida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o marido da vítima, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime.


De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida dentro da residência. A vítima pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


Aos militares, a idosa contou que as discussões entre o casal eram frequentes. Segundo ela, no momento do ataque, conversava por telefone com a filha, quando o marido se alterou, alegando que ela estaria falando mal dele.


Após desligar a ligação, a vítima afirmou que foi atingida por dois golpes de facão na cabeça. Ela disse ainda que só não foi ferida novamente porque conseguiu segurar a arma e fugir para pedir socorro. A idosa foi encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Anchieta e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. 


A Polícia Civil foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização desta 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Susto

Menino de 10 anos fica ferido após portão cair em escola de Itapemirim

Publicado em 20/05/2026 às 11:59
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções Redes sociais

Um menino de 10 anos ficou ferido após o portão da Escola Municipal de Educação Básica Narciso Araújo cair sobre ele, na terça-feira (19), na localidade de Vila, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno foi socorrido pelo resgate do município e encaminhado ao Hospital Menino Jesus, onde passou por avaliação médica e exames.


De acordo com a equipe médica, o estudante não sofreu fraturas nem lesões graves. Ele permaneceu em observação e recebeu alta por volta das 15h do mesmo dia.


Em nota, a prefeitura informou que a direção da escola e a coordenação acompanharam o atendimento e prestaram suporte à família. O município também explicou que os portões da frente e dos fundos da unidade estão passando por manutenção.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fogo

Incêndio destrói casa e imóvel é interditado em Nova Venécia; vídeo

Publicado em 20/05/2026 às 11:38

Uma casa foi interditada após ser atingida por um incêndio na noite de terça-feira (19), no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O quarto e a sala foram os cômodos mais afetados pelas chamas. No momento do incidente, não havia ninguém no imóvel.


De acordo com informações apuradas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, na residência moram a idosa Ignez, de 85 anos, e a filha dela, Ana Maria, de 57 anos, que possui sequelas de um AVC.


Leira, outra filha de Ignez, que não mora no local, contou que passou na casa da mãe para buscá-las para a igreja. Cerca de 15 minutos após a saída, vizinhos ligaram avisando sobre o incêndio. “Graças a Deus elas não estavam em casa, porque não teriam condições de sair se estivessem lá”, relatou. Quando Leira retornou ao imóvel, o fogo já havia sido controlado.

No mesmo terreno, há outras três kitnets da família. Uma das moradoras contou que percebeu o início do incêndio quando as luzes começaram a piscar. Ao notar as chamas, que se espalharam rapidamente, ela disse que só teve tempo de retirar as motocicletas do local.


A Defesa Civil Municipal esteve no endereço na manhã desta quarta-feira (20) e confirmou a interdição do imóvel, devido aos danos na estrutura de alvenaria, no telhado e na fiação elétrica. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista fica preso às ferragens após acidente entre carros em Linhares

Publicado em 20/05/2026 às 11:29
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (19)
Colisão entre um Fiat Uno e um Gol aconteceu na zona rural do município Leitor | A Gazeta

Um motorista ficou preso às ferragens após uma batida envolvendo dois carros na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (19). A colisão envolveu um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a dinâmica do acidente.


O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento do condutor. Após ser retirado do veículo, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a um hospital da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na frente de policiais

Idoso é preso por ameaçar a companheira dentro de delegacia em Cariacica

Publicado em 20/05/2026 às 11:21
Delegacia Regional de Cariacica
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica Hélio Filho/Secom

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na tarde de terça-feira (19)


A vítima, também de 71 anos, relatou que vinha sendo alvo recorrente de ameaças, agressões e ofensas verbais praticadas pelo companheiro. Ao comparecer à delegacia para registrar a denúncia, o suspeito teria ido até o local e passado a ameaçá-la na presença de policiais civis de plantão, afirmando que iria agredi-la.

A vítima informou ainda que os episódios de violência psicológica e verbal eram frequentes e que já havia sido ameaçada em outras ocasiões, inclusive durante uma consulta médica, quando o suspeito teria afirmado que, se estivesse armado, atiraria nela e no profissional de saúde que realizava o atendimento.


Diante da situação, a equipe do plantão deu voz de prisão ao homem e encaminhou a ocorrência para análise da Central de Teleflagrante. Após os procedimentos de praxe, o idoso foi autuado em flagrante por ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.

Como não efetuou o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

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