Adolescente se joga em valão para não apanhar de populares em Vila Velha

Um adolescente de 17 anos pulou em um valão para escapar de populares que o agrediram após uma tentativa de roubo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20).





Segundo informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher se apresentaram aos militares como vítimas do indivíduo, e o jovem foi perseguido até se jogar na água para interromper a violência.





"O menor foi levado ao PA de Glória, visto que havia ingerido água do valão e, aparentemente, tinha sido agredido pela população".





A Polícia Civil informa que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).