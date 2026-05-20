Vitória acelera, mas acelera mal

Vitória acelera. E acelera mal. Jaime Lerner, o genial urbanista que revolucionou Curitiba e criou as bases do que viria a ser o BRT, dizia que os carros eram o colesterol urbano. Não era força de expressão. Era diagnóstico técnico. Basta tentar sair de Bento Ferreira às seis da tarde, cruzar a Enseada do Suá no fim do expediente ou entrar na Praia do Canto em horário de pico. A cidade trava. E, muitas vezes, quem está caminhando chega primeiro.