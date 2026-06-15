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Seleção Brasileira: 13 nomes para cachorro inspirados nos maiores jogadores

De craques históricos a ídolos modernos, confira sugestões cheias de personalidade para batizar o seu pet 
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Junho de 2026 às 16:56

Alguns craques da Seleção Brasileira deixaram seu legado dentro de campo e podem inspirar nomes cheios de personalidade para o seu cachorro (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)
Alguns craques da Seleção Brasileira deixaram seu legado dentro de campo e podem inspirar nomes cheios de personalidade para o seu cachorro Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, o futebol se torna ainda mais presente no dia a dia dos brasileiros. Ao longo da história, a Seleção Brasileira contou com jogadores inesquecíveis que marcaram gerações dentro e fora dos gramados. Muitos desses craques possuem nomes fortes, carismáticos e fáceis de pronunciar, características que podem combinar perfeitamente com cachorros de diferentes portes e personalidades.
A seguir, confira nomes de grandes craques que passaram pela Seleção Brasileira que podem combinar com o seu cachorro!

1. Pelé

Pelé conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e se tornou símbolo de talento, alegria e habilidade. Para cachorros brincalhões, inteligentes e muito queridos pela família , esse nome pode combinar perfeitamente. Além disso, é curto, sonoro e fácil para o animal reconhecer no dia a dia.

2. Garrincha

Garrincha foi um dos maiores dribladores da história do futebol e ajudou o Brasil a conquistar duas Copas do Mundo. Seu apelido tem um tom divertido e descontraído, o que pode combinar bastante com cachorros bagunceiros, rápidos e cheios de energia.

3. Romário

Romário foi um dos principais destaques da conquista da Copa do Mundo de 1994. Conhecido pela confiança, habilidade e faro de gol, ele marcou época no futebol brasileiro. O nome pode ser uma ótima escolha para cães pequenos , espertos e muito atentos ao ambiente.

4. Ronaldo

Ronaldo Nazário, conhecido como “Fenômeno”, brilhou em diversas Copas do Mundo e foi fundamental no título de 2002. O nome transmite força, carisma e energia. Pode combinar bastante com cachorros fortes, rápidos ou muito brincalhões.

5. Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho ficou famoso pelo jeito alegre, sorridente e criativo dentro de campo. Campeão mundial em 2002, ele encantou fãs com dribles e jogadas inesperadas. O nome pode ser ideal para cachorros felizes, sociáveis e cheios de energia. Também é uma opção divertida para pets que adoram brincar e chamar atenção por onde passam.
O nome &#8220;Kaká&#8221;, inspirado no jogador que foi campeão mundial em 2002, é ótimo para cães dóceis (Imagem: Andre Nery | Shutterstock)
O nome “Kaká”, inspirado no jogador que foi campeão mundial em 2002, é ótimo para cães dóceis Crédito: Imagem: Andre Nery | Shutterstock

6. Kaká

Kaká conquistou o mundo com seu estilo elegante e tranquilo dentro de campo. Campeão mundial em 2002, ele sempre foi associado à simpatia e humildade. O nome é curto, fácil de memorizar e pode ser ótimo para cães dóceis e carinhosos. Por ter apenas duas sílabas, também facilita o aprendizado do pet durante os treinamentos.

7. Cafu

Cafu foi capitão da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002 e ficou conhecido pela resistência física e liderança. O nome é curto, forte e muito fácil de falar. Pode combinar especialmente com cachorros ativos, que adoram correr e brincar sem parar.

8. Rivaldo

Rivaldo foi um dos grandes nomes da Seleção Brasileira no início dos anos 2000. Com gols importantes e muita técnica, ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato. O nome possui uma sonoridade elegante e forte, podendo combinar com cães mais calmos, observadores e inteligentes.

9. Bebeto

Bebeto,peça-chave para a conquista do tetracampeonato pela Seleção Brasileira,ficou eternizado pela comemoração embalando o “bebê” na Copa de 1994.Seu jeito carismático e alegre conquistou torcedores em todo o mundo. O nome possui um tom divertido e afetuoso, ideal para cachorros dóceis, brincalhões e muito ligados aos tutores.

10. Dunga

Dunga foi o capitão da Seleção Brasileira campeã mundial em 1994. Conhecido pela liderança forte e personalidade determinada, ele marcou época no futebol brasileiro. O nome pode combinar com cachorros protetores , corajosos e muito leais à família. Além disso, tem uma pronúncia simples e forte.

11. Tostão

Tostão foi um dos craques da histórica Seleção Brasileira de 1970,fundamental na conquista do tricampeonato mundial no México. Inteligente e habilidoso, ele ajudou a construir uma das equipes mais lembradas do futebol mundial. O nome possui um tom descontraído e divertido, podendo combinar com cachorros pequenos e muito espertos.

12. Roberto

Roberto Carlos ficou conhecido pelos chutes fortes e pela velocidade impressionante. Campeão mundial em 2002, ele se tornou um dos laterais mais famosos do planeta. O nome pode combinar com cães fortes, ativos e muito animados. Além disso, é tradicional e elegante. 

13. Rivellino

Rivellino, atacante tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira,brilhou na Copa do Mundo de 1970 e ficou famoso pelos dribles e chutes potentes. O nome possui uma sonoridade elegante e diferente, ideal para tutores que querem fugir das opções mais comuns. Pode combinar especialmente com cachorros inteligentes, observadores e cheios de presença.

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