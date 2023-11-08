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Confira 4 dicas para montar uma mesa de jantar perfeita

Especialista ensina técnicas simples e práticas para você oferecer o melhor aos seus convidados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 nov 2023 às 17:09

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 17:09

Imagem Edicase Brasil
Decorar a mesa de jantar ajuda a tornar os momentos em família inesquecíveis Crédito: Shutterstock
Receber os amigos e a família em casa é, sem dúvidas, uma experiência divertida e acolhedora. Por meio desses encontros, é possível estreitar laços, ampliar afinidades, colocar a conversa em dia e, ainda, saborear um bom prato. Essa é uma das maneiras mais deliciosas e confortáveis de aproveitar a vida ao lado de quem se ama. Para te ajudar a criar momentos inesquecíveis, o diretor criativo e digital influencer Ale Monteiro indica como montar uma mesa de jantar para a ocasião. Confira:

1. Defina o tema da mesa

Para Ale Monteiro, essa é uma opção do anfitrião, mas ele sugere apostar em temáticas específicas para ajudar a tornar o ambiente ainda mais conceitual, divertido e especial. “Pode ser algo sazonal, como uma decoração de verão, ou algo relacionado à ocasião, como um jantar de aniversário”, indica o especialista.

2. Utilize a sua melhor louça

Esta é uma atitude que demonstra cuidado e faz o convidado se sentir querido. Uma boa dica é utilizar pratos em tamanhos diferentes para criar camadas e conferir ainda mais elegância à mesa. “Dobre ou enrole os guardanapos de uma maneira bacana e coloque-os nos pratos. Uma boa sugestão é amarrá-los com um laço”, sugere o profissional.
Imagem Edicase Brasil
Arranjo de flores deixa a mesa de jantar mais atraente e bonita  Crédito: Shutterstock

3. Crie uma decoração atraente

A decoração, de fato, faz muita diferença. Além da temática, como já sugerido, também é possível enriquecer o ambiente utilizando elementos para compor a decoração , como arranjos de flores, frutas ou outros objetos que tenham conexão com o momento. “Certifique-se de que o centro de mesa não seja tão alto, pois isso poderá obstruir a visão das pessoas”, alerta o diretor criativo.

4. Aposte em uma iluminação adequada

Além de ser essencial, ter uma boa iluminação ajuda a criar uma atmosfera ainda mais envolvente e aconchegante. Para isso, use velas, candelabros ou luminárias suaves e evite luzes muito brilhantes.
Por Thainara Martins

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