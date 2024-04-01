Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas

Segundo especialistas, as bordas arredondadas potencializam sensações como amplitude e continuidade Crédito: Bontempo/Divulgação

Mais do que um espaço para preparar refeições, a cozinha também pode ser um ambiente de confraternização e construção de memórias. Até porque com a ressignificação do lar nos últimos anos, esse cômodo também ganhou mais destaque nos projetos de decoração, já que também pode ser funcional e uma área para reunir a família e os amigos. E entre todas as novas tendências do mercado, as formas orgânicas e curvilíneas têm se destacado.

Principalmente porque esses modelos valorizam a harmonia e agregam charme à decoração das cozinhas, explica a gerente-executiva da Bontempo, empresa especializada em móveis sob medida, Rafaela Stedile.

"As formas orgânicas, de modo geral, são em si uma grande tendência. Basta uma volta no quarteirão para notarmos o quanto a nossa vida está cercada de arestas e linhas retas. Evidentemente, há uma beleza intrínseca nas formas retilíneas, mas é inegável que as formas orgânicas vieram para suavizar e dar fluidez ao décor." Rafaela Stedile - Gerente-executiva da Bontempo

De acordo com a especialista, quando levamos esse modelo para dentro de casa, conseguimos construir ambientes carregados de autoexpressão e uma conexão com o bem-estar.

Onde aplicar

As bordas arredondadas “potencializam sensações como amplitude e continuidade e podem ser combinadas a soluções de mobiliário que agregam conforto, praticidade e até mesmo tecnologia, por meio da automação de mecanismos e processos”, detalha a gerente-executiva.

Formas orgânicas e curvilíneas têm ganhado espaço na marcenaria Crédito: Bontempo/Divulgação

A marcenaria é de fato o ponto-chave das cozinhas e, por isso, ela tem se apropriado cada vez mais dos móveis curvos. Mas além dos armários, Rafaella Stedile também recomenda arredondar os cantos das ilhas gourmet, como uma forma de destacar essas formas orgânicas, dado o protagonismo que elas ocupam no ambiente.

“É importante que tudo seja planejado nos mínimos detalhes, unindo forma, função e acabamento. É preciso conhecer a fundo os gostos e as necessidades do morador e encontrar a solução que não apenas suavize, mas de fato imprima um estilo e faça a diferença na vida dentro de casa”, pontua.

É preciso ser funcional

Formas orgânicas “nos abraçam mais”, mas também exigem mão-de-obra especializada e artesanal Crédito: Projeto de Maria Alice Marins Rampinelli/Divulgação

Afinal, a decoração precisa estar de acordo com a personalidade dos moradores para que os ambientes sejam confortáveis e funcionais. Por isso, a máxima da arquiteta Maria Alice Marins Rampinelli é “faça da casa seu seu refúgio, seu lar, um espaço agradável, acolhedor, aconchegante, mesmo que com poucos recursos.”

Segundo a profissional, formas orgânicas e curvilíneas realmente “nos abraçam mais”, mas também ocupam mais espaço no ambiente, o que implica em mão-de-obra especializada e artesanal.

"Uma cozinha funcional é aquela que é projetada para o usuário. Ela é personalizada considerando o uso, a altura e o jeito de viver. Uma cozinha ideal para mim, por exemplo, talvez não seja ideal para outra pessoa, porque temos modos de utilização diferentes." Maria Alice Marins Rampinelli - Arquiteta

Ainda de acordo com Maria Alice, em muitos projetos é preciso adaptar o espaço que se tem. Por isso, a contratação de um profissional é fundamental para que todos os detalhes sejam bem pensados.

“Para mim, uma cozinha bonita é aquela que te ajuda nas tarefas e ainda te deixa feliz, porque cozinhar é um gesto de entrega e amor para muitas pessoas. Mas, resumidamente, uma cozinha bonita, é uma cozinha bem projetada e, para isso, a contratação de um arquiteto é imprescindível”, finaliza.

Confira outros exemplos de formas orgânicas na cozinha: