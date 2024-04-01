Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta de tendência

Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas

Além da funcionalidade, a decoração também é um ponto de atenção na projeção das cozinhas, já que estamos falando de um ambiente em que passamos boa parte do nosso tempo
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

01 abr 2024 às 11:53

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 11:53

Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas
Segundo especialistas, as bordas arredondadas potencializam sensações como amplitude e continuidade Crédito: Bontempo/Divulgação
Mais do que um espaço para preparar refeições, a cozinha também pode ser um ambiente de confraternização e construção de memórias. Até porque com a ressignificação do lar nos últimos anos, esse cômodo também ganhou mais destaque nos projetos de decoração, já que também pode ser funcional e uma área para reunir a família e os amigos. E entre todas as novas tendências do mercado, as formas orgânicas e curvilíneas têm se destacado.
Principalmente porque esses modelos valorizam a harmonia e agregam charme à decoração das cozinhas, explica a gerente-executiva da Bontempo, empresa especializada em móveis sob medida, Rafaela Stedile.
"As formas orgânicas, de modo geral, são em si uma grande tendência. Basta uma volta no quarteirão para notarmos o quanto a nossa vida está cercada de arestas e linhas retas. Evidentemente, há uma beleza intrínseca nas formas retilíneas, mas é inegável que as formas orgânicas vieram para suavizar e dar fluidez ao décor."
Rafaela Stedile - Gerente-executiva da Bontempo
De acordo com a especialista, quando levamos esse modelo para dentro de casa, conseguimos construir ambientes carregados de autoexpressão e uma conexão com o bem-estar.

Onde aplicar

As bordas arredondadas “potencializam sensações como amplitude e continuidade e podem ser combinadas a soluções de mobiliário que agregam conforto, praticidade e até mesmo tecnologia, por meio da automação de mecanismos e processos”, detalha a gerente-executiva.
Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas
Formas orgânicas e curvilíneas têm ganhado espaço na marcenaria Crédito: Bontempo/Divulgação
A marcenaria é de fato o ponto-chave das cozinhas e, por isso, ela tem se apropriado cada vez mais dos móveis curvos. Mas além dos armários, Rafaella Stedile também recomenda arredondar os cantos das ilhas gourmet, como uma forma de destacar essas formas orgânicas, dado o protagonismo que elas ocupam no ambiente.
“É importante que tudo seja planejado nos mínimos detalhes, unindo forma, função e acabamento. É preciso conhecer a fundo os gostos e as necessidades do morador e encontrar a solução que não apenas suavize, mas de fato imprima um estilo e faça a diferença na vida dentro de casa”, pontua.

É preciso ser funcional

Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas
Formas orgânicas “nos abraçam mais”, mas também exigem mão-de-obra especializada e artesanal Crédito: Projeto de Maria Alice Marins Rampinelli/Divulgação
Afinal, a decoração precisa estar de acordo com a personalidade dos moradores para que os ambientes sejam confortáveis e funcionais. Por isso, a máxima da arquiteta Maria Alice Marins Rampinelli é “faça da casa seu seu refúgio, seu lar, um espaço agradável, acolhedor, aconchegante, mesmo que com poucos recursos.”
Segundo a profissional, formas orgânicas e curvilíneas realmente “nos abraçam mais”, mas também ocupam mais espaço no ambiente, o que implica em mão-de-obra especializada e artesanal.
"Uma cozinha funcional é aquela que é projetada para o usuário. Ela é personalizada considerando o uso, a altura e o jeito de viver. Uma cozinha ideal para mim, por exemplo, talvez não seja ideal para outra pessoa, porque temos modos de utilização diferentes."
Maria Alice Marins Rampinelli - Arquiteta
Ainda de acordo com Maria Alice, em muitos projetos é preciso adaptar o espaço que se tem. Por isso, a contratação de um profissional é fundamental para que todos os detalhes sejam bem pensados.
“Para mim, uma cozinha bonita é aquela que te ajuda nas tarefas e ainda te deixa feliz, porque cozinhar é um gesto de entrega e amor para muitas pessoas. Mas, resumidamente, uma cozinha bonita, é uma cozinha bem projetada e, para isso, a contratação de um arquiteto é imprescindível”, finaliza.

Confira outros exemplos de formas orgânicas na cozinha:

Formas orgânicas e curvilíneas ganham espaço na decoração das cozinhas

Veja Também

Cozinha e área de serviço: como fazer a separação dos dois ambientes

Cozinha shaker: conheça todos os detalhes e saiba como aplicar o estilo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Design Cozinhas Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados