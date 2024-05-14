7 dicas para pintar as paredes da casa

É possível pintar as paredes de casa de maneira simples Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

Muitas pessoas procuram saber como pintar a parede da sua própria casa, seja para aprender uma nova atividade ou, até mesmo, para economizar na hora da reforma. Seja qual for o motivo, para realizar essa tarefa é necessário ter e conhecer melhor os equipamentos e instrumentos fundamentais para isso.

Com isso em mente, Rodrigo Pothin, CMO da Loja do Mecânico, plataforma multicanal de máquinas e ferramentas, lista acessórios essenciais para esse trabalho e algumas dicas práticas que facilitarão todo o processo. Confira a seguir!

1. Acessórios necessários para pintar parede

Além das tintas , é bom ter equipamentos de proteção individual, como óculos de segurança e luvas. Eles são usados para impedir que os respingos caiam sobre os olhos e as mãos. A touca árabe é uma ótima opção para proteger os cabelos. Em áreas abertas, esse equipamento de segurança também mantém o pescoço protegido do calor e dos raios solares. Parece exagero, mas não é. Segurança é o item número um de quase todas as tarefas.

Para pintar as paredes, são outros instrumentos fundamentais: espátulas, desempenadeiras, bandejas, lixas, trinchas, pincéis, rolos, extensores, solventes e misturadores de tinta. Ah, também é importante pensar na proteção do espaço: usar lonas, papel velho ou jornal, pode ser útil para proteger o chão. Vale pensar nos móveis também. Se não for tirá-los do lugar, é bom encapar ou cobrir a superfície.

2. Prepare o local

Como falamos, é recomendado retirar móveis e objetos do ambiente, sempre que possível. Em seguida, forre o chão usando lonas próximas à área que receberá a tinta para evitar respingos. Também é indicado preservar os espelhos das tomadas: retire-os ou coloque uma fita de proteção, no entorno e superfície.

Para evitar sujar janelas e portas, é importante usar fita crepe nesses lugares. Ela pode ser aplicada também nos rodapés das paredes e nos canteiros do teto, protegendo áreas que não devem receber tinta e garantindo melhor acabamento.

3. Prepare a parede para a pintura

O segundo passo para pintar a parede é conferir as condições da área a ser pintada. Pode ser necessário passar argamassa ou massa corrida para nivelar imperfeições ou mesmo tapar pequenos buracos. Observe o tempo de secagem desses produtos, antes de seguir à próxima etapa.

Ainda com o objetivo de deixar a parede uniforme antes da pintura, é importante lixá-la. Você pode fazer isso com as lixas para alvenaria, tranquilamente. No entanto, se você tiver um pouco mais de destreza, pode agilizar o serviço usando uma lixadeira de parede motorizada. O equipamento otimiza o trabalho e garante mais precisão, nivelando a área adequadamente, mas é bom que você tenha treinado antes e esteja familiarizado com a ferramenta.

Para obter melhores resultados na pintura, dilua a tinta na bandeja com água Crédito: Pressmaster | Shutterstock

4. Prepare a tinta

Com a parede pronta, é hora de pensar na tinta. Nessa etapa, você precisa dissolver o produto na bandeja com a dose de água recomendada na embalagem. Siga as instruções do fabricante sempre, pois isso garantirá o melhor aproveitamento do produto e, também, impactará na qualidade final da aplicação.

É interessante utilizar um misturador de tintas, até o material adquirir consistência. Você pode adquirir o equipamento em lojas especializadas, facilmente. Existem opções mais simples, que custam cerca de R$ 20 reais, ou elétricos, que custam algo em torno de R$ 250 ou R$ 300.

5. Comece a aplicação da tinta

Você pode iniciar sua pintura pelos cantos com um pincel. Molhe o pincel na tinta, remova o excesso, cuidadosamente, e aplique em linha reta e contínua. Nessa etapa, uma boa dica é fazer a pintura das beiradas até chegar às fitas usadas no teto e nos rodapés. Isso dará um acabamento mais uniforme.

Após pintar os cantos, você vai iniciar a pintura com o rolo. Vale usar um extensor para garantir melhor mobilidade, alcance e facilitar sua tarefa. Passe o rolo na bandeja com tinta e, depois, remova o excesso. Em seguida, aplique começando pela parte de cima, deslizando o rolo para baixo, em vertical, sem pressionar o extensor e o rolo contra parede.

Os movimentos precisam ser leves para que a tinta não escorra pela parede. Passe o rolo em toda a superfície, sempre na mesma direção, cobrindo todos os pontos. Evite passar muitas vezes no mesmo espaço, isso pode deixar manchas. Acabando essa fase, espere secar por, pelo menos, quatro horas.

6. Aplique a segunda demão

Passado o tempo de secagem, vamos precisar de uma segunda demão. O objetivo é corrigir defeitos da primeira pintura e fazer o acabamento para que a parede fique do jeito que você deseja. Aqui, sua tarefa é mais simples: refaça o processo da primeira aplicação de tinta. Vale cobrir as pequenas falhas com o pincel, cuidadosamente, e usar o rolo para deixar a cobertura uniforme.

Quando a tinta estiver quase seca, você pode retirar as fitas dos canteiros e das tomadas. Espere a secagem completa para inserir os espelhos dos interruptores e tomadas de volta ao local, caso tenha retirado antes da pintura.

7. Limpe e guarde os materiais

Depois do processo, lave o pincel e o rolo utilizando um solvente. Tenha cuidado, pois esses produtos são inflamáveis e podem trazer risco à saúde caso inalados. Lembre-se de usar os equipamentos de proteção pessoal. Depois de limpos e secos, é importante juntar os materiais e deixá-los organizados num depósito ou outro lugar adequado, para poderem servir numa próxima necessidade de pintura.