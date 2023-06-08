Saiba como as cores influenciam nos ambientes da casa; veja 7 exemplos

01

Cinza

O cinza se tornou o novo bege, um tom coringa para todos os ambientes da casa. Sendo neutro, fica agradável em qualquer ambiente. É interessante que a cor seja usada em conjunto com móveis coloridos para trazer equilíbrio ao local.

02

Tons de azul

O azul é uma cor fria, transmite a sensação de tranquilidade, segurança e harmonia – ideal para os quartos, criando uma impressão de amplitude e serenidade no local. Além disso, é uma cor terapêutica e pode tornar o espaço mais frio em dias em que as temperaturas estão muito altas.

03

Tons terrosos

O objetivo dos tons terrosos é deixar a casa acolhedora e ao mesmo tempo moderna – são consideradas cores neutras e têm relação com a natureza. Marrom e areia, inclusive, estão em alta. Os tons terrosos podem ser aplicados em qualquer lugar da casa, sendo mais usados nas paredes, mas, se for um ambiente sem luz natural, é possível que deixem o local mais escuro. Por isso, muitos apostam nas decorações que também criam um ambiente agradável e equilibrado.

04

Tons verdes

O verde é a cor que mais se aproxima da natureza e da vegetação. Por isso, é aconselhável para ambientes de repouso, como quartos, banheiros e salas. Tem a intenção de trazer bem-estar, segurança e frescor ao local. A presença da cor nas plantas pode servir de decoração na casa.

05

Branco

O branco é a cor que destaca todas as outras cores, como se fosse uma tela em branco. Dá a percepção de amplitude, traz luminosidade e enaltece a decoração e o piso em volta. Capaz de se adaptar a qualquer lugar, também é uma cor neutra que transmite paz e simplicidade. Cria estilo, se usada da maneira correta, e pode ser aplicada em todos os cômodos da casa.

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Cores quentes – vermelho e laranja

As cores vermelho e laranja já se tornaram tendências nos imóveis, pois são marcantes e intensas. O ideal é que sejam utilizadas em salas de jantar ou cozinhas. O laranja transmite o ar de juventude, confiança e criatividade, além de facilitar a comunicação de que todo o lar precisa diariamente. Já o vermelho traz entusiasmo, auxilia no combate da falta de ânimo. As duas cores em conjunto tornam o ambiente mais criativo e estimulam o apetite. É importante prestar atenção ao combiná-las com outras cores e tonalidades.

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Amarelo