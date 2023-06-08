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Bem-estar

Saiba como as cores influenciam nos ambientes da casa; veja 7 exemplos

Pesquisa mostra que 58% das pessoas acham que a casa reflete a sua personalidade; veja como harmonizar os tons em cada cômodo e torná-lo mais agradável e estiloso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 jun 2023 às 09:30

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 09:30

Latas de tinta e pincel
Cada cor evoca emoções e sensações distintas Crédito: Shutterstock
As cores podem ter um impacto significativo nas emoções e no comportamento humano, especialmente em ambientes nos quais estamos presentes diariamente. De acordo com um estudo realizado pela Ikea, uma marca global de móveis e decoração, apenas 58% das pessoas concordam que sua casa reflete sua identidade.
Cada cor evoca emoções e sensações distintas, o que torna importante considerar seus efeitos ao escolher as cores para a ambientação. “Todas as cores podem estar presentes, tanto nas paredes quanto nos itens de decoração e móveis. Isso mostra como funciona a psicologia das cores dentro dos ambientes e os efeitos causados no cérebro”, afirma Patrícia Baralhas, gerente de Negócios da Sika no Brasil, empresa especializada em produtos químicos para construção civil e indústria.
A seguir, a Sika explica como as cores influenciam os ambientes da casa. Confira!

01

Cinza

O cinza se tornou o novo bege, um tom coringa para todos os ambientes da casa. Sendo neutro, fica agradável em qualquer ambiente. É interessante que a cor seja usada em conjunto com móveis coloridos para trazer equilíbrio ao local.

02

Tons de azul

O azul é uma cor fria, transmite a sensação de tranquilidade, segurança e harmonia – ideal para os quartos, criando uma impressão de amplitude e serenidade no local. Além disso, é uma cor terapêutica e pode tornar o espaço mais frio em dias em que as temperaturas estão muito altas.

03

Tons terrosos

O objetivo dos tons terrosos é deixar a casa acolhedora e ao mesmo tempo moderna – são consideradas cores neutras e têm relação com a natureza. Marrom e areia, inclusive, estão em alta. Os tons terrosos podem ser aplicados em qualquer lugar da casa, sendo mais usados nas paredes, mas, se for um ambiente sem luz natural, é possível que deixem o local mais escuro. Por isso, muitos apostam nas decorações que também criam um ambiente agradável e equilibrado.

04

Tons verdes

O verde é a cor que mais se aproxima da natureza e da vegetação. Por isso, é aconselhável para ambientes de repouso, como quartos, banheiros e salas. Tem a intenção de trazer bem-estar, segurança e frescor ao local. A presença da cor nas plantas pode servir de decoração na casa.

05

Branco

O branco é a cor que destaca todas as outras cores, como se fosse uma tela em branco. Dá a percepção de amplitude, traz luminosidade e enaltece a decoração e o piso em volta. Capaz de se adaptar a qualquer lugar, também é uma cor neutra que transmite paz e simplicidade. Cria estilo, se usada da maneira correta, e pode ser aplicada em todos os cômodos da casa.

06

Cores quentes – vermelho e laranja

As cores vermelho e laranja já se tornaram tendências nos imóveis, pois são marcantes e intensas. O ideal é que sejam utilizadas em salas de jantar ou cozinhas. O laranja transmite o ar de juventude, confiança e criatividade, além de facilitar a comunicação de que todo o lar precisa diariamente. Já o vermelho traz entusiasmo, auxilia no combate da falta de ânimo. As duas cores em conjunto tornam o ambiente mais criativo e estimulam o apetite. É importante prestar atenção ao combiná-las com outras cores e tonalidades.

07

Amarelo

Essa cor transmite alegria e energia e motiva a comunicação, além de contribuir com a iluminação e a amplitude do espaço. Indicada para escritórios ou lugares em que indivíduos precisam de uma maior concentração e silêncio. O amarelo também pode ser aplicado em cozinhas e salas de estar, que são ambientes bem movimentados e necessitam desse dinamismo de cores.
Por Juliana Gomes.

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