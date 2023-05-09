Tons pastel: aprenda a usar essa tendência na decoração de ambientes

Os tons pastel, também conhecidos como candy colors, "cores doces", em uma tradução aproximada, são tonalidades suaves e delicadas que estão cada vez mais presentes na decoração de ambientes. Essa paleta de cores, composta por tons como rosa, azul, verde, amarelo e lilás, é capaz de trazer um ar aconchegante e tranquilo para qualquer ambiente.
Marco da década de 1950, os tons claros continuam como tendência até hoje. Com o poder de transmitir sentimentos e sensações, a paleta se torna uma querida por muitos, principalmente por trazer um lado afetivo bem forte
“A paleta candy colors é sutil e nos conecta ao lado afetivo, quando nos lembramos da sala de aula e o giz de lousa que nossos professores usavam”, diz a arquiteta Carina Dal Fabbro
Mas como utilizar esses tons na decoração sem deixar o ambiente com um aspecto infantil ou datado?
Equilíbrio com outras cores
Embora sejam cores bastante populares, os tons pastel não cabem na decoração de todos os ambientes. O uso da paleta dependerá muito do estilo decorativo, da finalidade do local e das preferências pessoais de cada indivíduo.
Por isso, é importante fazer uma espécie de mix com outras tonalidades. Para a designer Fernanda Buaiz, equilibrar essas cores com outras mais neutras ou mais escuras se torna uma saída para evitar uma aparência exagerada ou infantil no ambiente, deixando-o mais agradável e atraente.
Além das paredes
Não é novidade que a decoração vai muito além da tinta na parede. No entanto, para utilizar tons pastel nos ambientes, se torna ainda mais necessário colocar a paleta em objetos também.
Móveis como sofás, cadeiras, poltronas, mesas de centro, estantes e prateleiras podem ser encontrados em tons candy colors, adicionando uma pitada de cor e personalidade ao ambiente. Além disso, acessórios de decoração, como almofadas, tapetes, cortinas e objetos decorativos, também podem ser encontrados nesses tons.
Sem abuso
O cuidado é essencial para que não fique muito exagerado. As cores podem marcar presença sem que seja de forma excessiva. O uso de diferentes texturas e padrões também pode adicionar interesse visual e equilíbrio ao espaço.
Escolha o ambiente certo para utilizar
Por ser doce e muitas vezes revisitar o lado infantil nas decorações, a paleta não pode ser utilizada em qualquer ambiente. Ou deve ser pensada de uma maneira diferente. Essas cores podem transmitir uma sensação de tranquilidade e relaxamento, o que pode ser adequado para alguns ambientes domésticos, mas pode não ser apropriado para ambientes mais profissionais, como consultórios médicos ou escritórios, aconselha Fernanda Buaiz.
Nesses ambientes, é importante transmitir uma imagem de seriedade, profissionalismo e confiança. Cores em tons pastel podem trazer o contrário, uma impressão mais descontraída, que pode ser erro em um ambiente de trabalho ou em consultórios médicos, por exemplo, onde as pessoas esperam encontrar um ambiente sério e confiável.
"É importante escolher as cores da decoração conforme a natureza e a função do ambiente, para transmitir a imagem desejada e criar um ambiente apropriado para o propósito pretendido. "
Utilizar os tons pastel na decoração é uma maneira fácil e elegante de trazer um ar suave e delicado para sua casa. Com essas dicas, é possível utilizar essa tendência de forma equilibrada e sofisticada.