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Favela venceu!

Como se inspirar na "Casa do Ano" para renovar a decoração gastando pouco

Os arquitetos mineiros do Coletivo Levante, trouxeram para o Brasil o Prêmio ArchDaily Building of the Year 2023, com um projeto arquitetônico realizado no maior conjunto de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 15:26

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

26 abr 2023 às 15:26
Localizado no maior aglomerado de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o projeto do Coletivo Levante venceu o prêmio de
Localizado no maior aglomerado de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o projeto do Coletivo Levante venceu o prêmio de "Casa do Ano" Crédito: Leonardo Finotti
Nem só de tijolos e cimento se faz um projeto arquitetônico. A criatividade também é um elemento-chave na hora de projetar uma casa e construir espaços funcionais. Um bom exemplo disso está no projeto vencedor do Prêmio ArchDaily Building of the Year 2023. Os arquitetos mineiros do Coletivo Levante trouxeram para o Brasil a categoria “Casa do Ano” e nós conversamos com o responsável e outros especialistas para descobrir o que podemos aproveitar da construção e implantar na nossa casa.
Quem conversou com o Hub Imobi foi o arquiteto e um dos fundadores do Coletivo Levante, Fernando Maculan. Segundo o profissional, uma das principais contribuições do projeto foi o entendimento da ordem comportamental da residência que usufrui muito das paisagens da região.

Localizado no maior aglomerado de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a casa, que concorreu com mais de 1.600 projetos de várias partes do mundo, prioriza materiais comuns às construções como esquadrias de ferro, vidros decorativos e mantém muitos elementos construtivos aparentes.
Localizado no maior aglomerado de favelas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o projeto do Coletivo Levante venceu o prêmio de
Para valorizar a vista e a localização da casa, houve uma atenção maior aos espaços externos a fim de manterem um diálogo com os ambientes indoor Crédito: Leonardo Finotti
"Criamos situações para favorecer a relação entre paisagem, varanda, terraço e laje. Isso porque os espaços internos são extensões desses ambientes internos, além de contribuir na garantia de uma circulação aberta e cruzada"
Fernando Maculan - Arquiteto e um dos fundadores do Coletivo Levante
Esse modelo de ventilação é reforçado ainda pela escolha da utilização do modelo de lajota aparente. Segundo o arquiteto e presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo (CAU-ES), Heliomar Venâncio, esse material, quando posicionado horizontalmente, ou seja deitado, permite que os furos ajudem na circulação de ar.
“Muito além da estética, é um projeto de grande representatividade e esperamos que se olhe mais para essa população. Principalmente, porque o projeto se mimetiza na região e podemos observar as melhores soluções dentro de um custo-benefício adequado ao bolso do morador”, ressalta.
Outro ponto de atenção no projeto, é a utilização de vidro canelado. O designer de interiores Regilano Dornellas destaca ainda que ele está presente desde o box do banheiro às cristaleiras e portas de marcenaria.
“Além disso, as tubulações aparentes, do estilo industrial, são a melhor maneira para um obra limpa de baixo custo e manutenção. As colunas que ficam visíveis no teto reforçam essa estética e trazem um ar bem moderno. No projeto ainda foi utilizado muito o verde, que torna a casa mais alegre e foge do padrão de alumínio e preto”, aponta o designer.

Casa do Ano - Projeto do Coletivo Levante

01

Tubulações aparentes

Com tubulações aparentes, o projeto explorou a utilização de materiais construtivos para agregar a decoração da casa de maneira que todos possam interagir juntos.

02

Capricho na execução

Por isso, houve um capricho na execução, já que não existia a intenção dessas paredes serem revestidas posteriormente. Isso reforçou o trabalho de acabamento.

03

Materiais disponíveis localmente

O arquiteto Fernando Maculan ainda reforçou que houve uma opção preferencial por materiais disponíveis nas proximidades do projeto. Com isso, as estruturas de concreto armado, alvenarias de tijolos e cerâmicas furadas ganharam espaço no projeto.

04

Varanda x terraço x laje

Para valorizar a vista e a localização da casa, houve uma atenção maior aos espaços externos a fim de manterem um diálogo com os ambientes indoor.

05

Circulação cruzada

Além disso, valorizando a circulação natural, a planta foi pensada para manter uma ventilação cruzada, assim como os materiais utilizados.
  • Créditos do projeto:
  • Arquitetos Responsáveis: Fernando Maculan e Joana Magalhães
  • Equipe de Projeto: Cássio Lopes, Ricardo Lobato

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