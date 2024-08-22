Descubra as 7 geladeiras frost free com melhor custo-benefício

Quer trocar de geladeira? Confira uma lista com as melhores em custo-benefício. Crédito: Divulgação

A escolha de uma geladeira, ou refrigerador, é um passo muito importante para qualquer lar , considerando tanto a funcionalidade quanto o preço. Com as opções frost free dominando o mercado, é fundamental entender o que é essa tecnologia , assim como as suas vantagens.

Por isso, aqui estão os melhores modelos de geladeiras que oferecem um excelente custo-benefício, além de algumas dicas do Clube sobre como escolher e conservar sua nova geladeira.

O que é a função frost free?

Frost free (ou em português, livre de gelo) é uma tecnologia que evita o acúmulo de gelo nas paredes do freezer, eliminando a necessidade de descongelamento manual. Ao contrário dos modelos convencionais, as geladeiras frost free possuem um sistema de ventilação que impede a formação de gelo, tornando-as mais práticas e fáceis de manter.

Conheça modelos de geladeiras recomendadas pelo Clube. Crédito: Divulgação

O que é o sistema inverter na geladeira?

O sistema inverter é uma tecnologia que regula a velocidade do compressor de acordo com a demanda de resfriamento. Isso significa que a geladeira ajusta seu funcionamento conforme a necessidade, de forma que tem um resultado mais silencioso, que economiza energia e ainda tende a conservar melhor os alimentos.

Ao invés de ligar e desligar constantemente, o compressor funciona de maneira contínua, mas em baixa potência, o que resulta em menos desgaste e menor consumo de energia.

O que é preciso saber antes de comprar uma geladeira?

01 Espaço disponível É imprescindível verificar as dimensões da geladeira e o espaço disponível na sua cozinha antes de realizar a sua compra, assim, você evita quaisquer imprevistos. Lembre de considerar também o espaço necessário para abrir as portas e para garantir a ventilação necessária. 02 Capacidade interna Outro ponto que você deve ficar de olho é a capacidade. Escolha o tamanho que melhor atende ao seu perfil de consumo e ao número de pessoas na casa. Para casais, indicamos geladeiras de até 300 litros; para famílias pequenas (de até 4 pessoas), são preferíveis os modelos 300 a 400 litros; e para famílias grandes, acima de 400 litros, ideias para quem faz grandes compras e precisa armazenar muitos itens ao mesmo tempo. 03 Consumo de energia Consulte a etiqueta do Inmetro para saber a eficiência energética do modelo. Nesse âmbito, geladeiras com sistema inverter costumam ser mais econômicas. 04 Recursos Adicionais Avalie as funcionalidades que podem facilitar o seu dia a dia, como dispenser de água e gelo, prateleiras ajustáveis e compartimentos específicos para alimentos frescos.

Quais geladeiras comprar em 2024?

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Branca - BRM44HB 110V

Praticidade e tecnologia para conservar seus alimentos. Crédito: Divulgação

Com capacidade de 375 litros, essa geladeira possui compartimento Fresh Zone para frutas e legumes, espaço para latas e long necks e compartimento cold room. No painel digital externo, é possível fazer o controle da temperatura com facilidade e ativar o modo turbo. Em conjunto com o sistema Frost Free e a eficiência energética A+, temos um produto que se destaca em economia e praticidade, ideal para famílias de até 4 pessoas.

A consumidora Kamille Deodato afirma: "A geladeira é extremamente silenciosa, tanto que no início que ligamos, achamos que estava com defeito. Tem três modos de temperatura; modo intenso, dias quentes, dias frios e dias normais. Tem um painel integrado digital de fácil uso. O freezer é até espaçoso, bem divido, com 4 formas para gelo, duas prateleiras na porta e um turbo freezer na parte superior. (...)"

Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox 310L Electrolux (TF39S) 220V

Design moderno com funções que trazem total controle ao seu dia a dia. Crédito: Divulgação

Em relação ao modelo anterior, temos uma adição nos recursos adicionais: com painel externo, além da função Turbo Congelamento, temos também a função drink express, que gela suas bebidas mais rapidamente. Nesse sentido, esta geladeira é uma escolha moderna e prática para quem deseja controlar a temperatura com facilidade. O modelo oferece capacidade de 310 litros, design sofisticado e prateleiras retráteis que facilitam a organização. Perfeito para casais e famílias pequenas que buscam tecnologia e estilo.

Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRB36AB 220V

Compacta, prática e a primeira Frost Free de uma porta do mercado. Crédito: Divulgação

Primeira geladeira frost free de uma porta, um dos modelos mais vendidos e uma das melhores em custo-benefício da lista. Esta geladeira de 300 litros de capacidade oferece um ótimo congelador e compartimento extra-frio. Com controle de temperatura externo, prateleiras ajustáveis e sistema frost free, esse modelo é uma excelente opção para quem busca eficiência em um espaço compacto, especialmente indicado para casais e pessoas que moram sozinhas.

Geladeira Consul Frost Free Duplex 340 litros Branca com Prateleiras Altura Flex - CRM39AB 110V

Espaço flexível e resfriamento rápido para máxima praticidade. Crédito: Divulgação

Outra opção em alta no mercado é esta: com capacidade de 340 litros, esta geladeira duplex conta com prateleiras ajustáveis em até 8 níveis de altura e função Turbo, além do sistema frost free. Diferentemente dos modelos anteriores, o controle de temperatura é feito na parte interna da geladeira, mas as funções, capacidade e possibilidade de ajuste das prateleiras compensam esse fato, de forma que atuam para entregar um modelo flexível e eficiente.

Geladeira Panasonic Frost Free 425L Black Glass - NR-BB53GV3B

Tecnologia avançada que preserva os nutrientes dos alimentos com economia. Crédito: Divulgação

Este modelo é equipado com tecnologia inverter, Econavi e Vitamin Power, que potencializa vitaminas C e D nos alimentos. Com capacidade de 425 litros (a maior da lista, junto ao modelo a seguir) e um design sofisticado em vidro preto, essa geladeira é indicada para famílias grandes que buscam alta eficiência energética (A+++) e tecnologias avançadas, sendo uma das melhores opções em custo-benefício para modelos inverter.

Segundo consumidor, através da página do produto: "Geladeira linda, com boa refrigeração, conserva mesmo os alimentos por muito mais tempo que as geladeiras comuns e é de uma beleza que parece até um objeto de decoração na casa."