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Eletrodomésticos

Descubra as 7 geladeiras frost free com melhor custo-benefício

As geladeiras frost free são inovações no mundo dos eletrodomésticos que chegaram para facilitar o seu dia a dia. Confira os melhores modelos para comprar, desde marcas como Eletrolux até Brastemp e Consul

Públicado em 

22 ago 2024 às 15:30
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Quer trocar de geladeira? Confira uma lista com as melhores em custo-benefício. Crédito: Divulgação
A escolha de uma geladeira, ou refrigerador, é um passo muito importante para qualquer lar, considerando tanto a funcionalidade quanto o preço. Com as opções frost free dominando o mercado, é fundamental entender o que é essa tecnologia, assim como as suas vantagens.
Por isso, aqui estão os melhores modelos de geladeiras que oferecem um excelente custo-benefício, além de algumas dicas do Clube sobre como escolher e conservar sua nova geladeira.

O que é a função frost free?

Frost free (ou em português, livre de gelo) é uma tecnologia que evita o acúmulo de gelo nas paredes do freezer, eliminando a necessidade de descongelamento manual. Ao contrário dos modelos convencionais, as geladeiras frost free possuem um sistema de ventilação que impede a formação de gelo, tornando-as mais práticas e fáceis de manter. 
Conheça modelos de geladeiras recomendadas pelo Clube.  Crédito: Divulgação

O que é o sistema inverter na geladeira?

O sistema inverter é uma tecnologia que regula a velocidade do compressor de acordo com a demanda de resfriamento. Isso significa que a geladeira ajusta seu funcionamento conforme a necessidade, de forma que tem um resultado mais silencioso, que economiza energia e ainda tende a conservar melhor os alimentos.
Ao invés de ligar e desligar constantemente, o compressor funciona de maneira contínua, mas em baixa potência, o que resulta em menos desgaste e menor consumo de energia.

O que é preciso saber antes de comprar uma geladeira?

01

Espaço disponível

É imprescindível verificar as dimensões da geladeira e o espaço disponível na sua cozinha antes de realizar a sua compra, assim, você evita quaisquer imprevistos. Lembre de considerar também o espaço necessário para abrir as portas e para garantir a ventilação necessária.

02

Capacidade interna

Outro ponto que você deve ficar de olho é a capacidade. Escolha o tamanho que melhor atende ao seu perfil de consumo e ao número de pessoas na casa. Para casais, indicamos geladeiras de até 300 litros; para famílias pequenas (de até 4 pessoas), são preferíveis os modelos 300 a 400 litros; e para famílias grandes, acima de 400 litros, ideias para quem faz grandes compras e precisa armazenar muitos itens ao mesmo tempo.

03

Consumo de energia

Consulte a etiqueta do Inmetro para saber a eficiência energética do modelo. Nesse âmbito, geladeiras com sistema inverter costumam ser mais econômicas.

04

Recursos Adicionais

Avalie as funcionalidades que podem facilitar o seu dia a dia, como dispenser de água e gelo, prateleiras ajustáveis e compartimentos específicos para alimentos frescos.

Quais geladeiras comprar em 2024?

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros cor Branca - BRM44HB 110V

Praticidade e tecnologia para conservar seus alimentos. Crédito: Divulgação
Com capacidade de 375 litros, essa geladeira possui compartimento Fresh Zone para frutas e legumes, espaço para latas e long necks e compartimento cold room. No painel digital externo, é possível fazer o controle da temperatura com facilidade e ativar o modo turbo. Em conjunto com o sistema Frost Free e a eficiência energética A+, temos um produto que se destaca em economia e praticidade, ideal para famílias de até 4 pessoas.
A consumidora Kamille Deodato afirma: "A geladeira é extremamente silenciosa, tanto que no início que ligamos, achamos que estava com defeito. Tem três modos de temperatura; modo intenso, dias quentes, dias frios e dias normais. Tem um painel integrado digital de fácil uso. O freezer é até espaçoso, bem divido, com 4 formas para gelo, duas prateleiras na porta e um turbo freezer na parte superior. (...)"


Geladeira/Refrigerador Frost Free cor Inox 310L Electrolux (TF39S) 220V

Design moderno com funções que trazem total controle ao seu dia a dia. Crédito: Divulgação
Em relação ao modelo anterior, temos uma adição nos recursos adicionais: com painel externo, além da função Turbo Congelamento, temos também a função drink express, que gela suas bebidas mais rapidamente. Nesse sentido, esta geladeira é uma escolha moderna e prática para quem deseja controlar a temperatura com facilidade. O modelo oferece capacidade de 310 litros, design sofisticado e prateleiras retráteis que facilitam a organização. Perfeito para casais e famílias pequenas que buscam tecnologia e estilo.


Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRB36AB 220V

Compacta, prática e a primeira Frost Free de uma porta do mercado. Crédito: Divulgação
Primeira geladeira frost free de uma porta, um dos modelos mais vendidos e uma das melhores em custo-benefício da lista. Esta geladeira de 300 litros de capacidade oferece um ótimo congelador  e compartimento extra-frio. Com controle de temperatura externo, prateleiras ajustáveis e sistema frost free, esse modelo é uma excelente opção para quem busca eficiência em um espaço compacto, especialmente indicado para casais e pessoas que moram sozinhas.


Geladeira Consul Frost Free Duplex 340 litros Branca com Prateleiras Altura Flex - CRM39AB 110V

Espaço flexível e resfriamento rápido para máxima praticidade. Crédito: Divulgação
Outra opção em alta no mercado é esta: com capacidade de 340 litros, esta geladeira duplex conta com prateleiras ajustáveis em até 8 níveis de altura e função Turbo, além do sistema frost free. Diferentemente dos modelos anteriores, o controle de temperatura é feito na parte interna da geladeira, mas as funções, capacidade e possibilidade de ajuste das prateleiras compensam esse fato, de forma que atuam para entregar um modelo flexível e eficiente.


Geladeira Panasonic Frost Free 425L Black Glass - NR-BB53GV3B

Tecnologia avançada que preserva os nutrientes dos alimentos com economia. Crédito: Divulgação
Este modelo é equipado com tecnologia inverter, Econavi e Vitamin Power, que potencializa vitaminas C e D nos alimentos. Com capacidade de 425 litros (a maior da lista, junto ao modelo a seguir) e um design sofisticado em vidro preto, essa geladeira é indicada para famílias grandes que buscam alta eficiência energética (A+++) e tecnologias avançadas, sendo uma das melhores opções em custo-benefício para modelos inverter.
Segundo consumidor, através da página do produto: "Geladeira linda, com boa refrigeração, conserva mesmo os alimentos por muito mais tempo que as geladeiras comuns e é de uma beleza que parece até um objeto de decoração na casa."

Geladeira Panasonic Frost Free 425L 220V - NR-BB53PV3XB

Alto desempenho e economia com design elegante em aço escovado. Crédito: Divulgação
Com o sistema inverter, capacidade de 425 litros e eficiência A+++, esse modelo em aço escovado oferece mais de 33% de economia de energia e ótimo espaço interno. Ele também conta com tecnologia Econavi, que monitora o uso da geladeira por meio de sensores de abertura de portas, luminosidade e temperatura, e Vitamin Power, que potencializa os nutrientes dos alimentos. Ela é ideal para grandes famílias que priorizam a economia e a preservação dos alimentos.  

Geladeira Electrolux DFN41 Frost Free Função Drink Express Duplex 371L

Funções inteligentes e resfriamento rápido para sua conveniência. Crédito: Divulgação
Com funções como Drink Express e Turbo Freezer, além de painel eletrônico externo, essa geladeira oferece praticidade e tecnologia para famílias de até 4 pessoas. O modelo de 371 litros é eficiente em energia (selo A), tem painel digital externo para o controle de temperatura e garante armazenamento organizado para diferentes tipos de alimentos.

Comparativo de Geladeiras (Fonte: Amazon)

Comparativo entre Geladeiras Frost Free (Fonte: Amazon)

Marca Modelo Capacidade Tipo de Porta Eficiência Energética Avaliação Média de Preço (R$)
Brastemp BRM44HB 375 Litros Duplex A+ ★★★★☆ R$ 3.200,00
Electrolux TF39S 310 Litros Duplex A ★★★★☆ R$ 2.800,00
Consul CRB36AB 300 Litros Única A ★★★★☆ R$ 2.200,00
Consul CRM39AB 340 Litros Duplex A ★★★★☆ R$ 3.000,00
Panasonic NR-BB53GV3B 425 Litros Bottom Freezer A+++ ★★★★☆ R$ 5.500,00
Panasonic NR-BB53PV3XB 425 Litros Bottom Freezer A+++ ★★★★☆ R$ 6.000,00
Electrolux DFN41 371 Litros Duplex A ★★★★☆ R$ 3.000,00

4 dicas para conservar a sua geladeira

01

Limpeza regular

Limpe o interior da geladeira pelo menos uma vez ao mês com uma mistura de água e bicarbonato de sódio para eliminar odores.

02

Manutenção da borracha de vedação

Verifique regularmente a borracha de vedação das portas para garantir que esteja intacta e vedando corretamente.

03

Organização interna

Mantenha os alimentos organizados, evitando sobrecarregar as prateleiras e permitindo a circulação de ar adequada.

04

Evitar abrir a Porta Constantemente

Isso ajuda a manter a temperatura interna estável, economizando energia.
Neste artigo, trouxemos opções que equilibram preço e qualidade, oferecendo o que há de melhor em termos de geladeiras frost free, além de oferecer dicas e informações cruciais para que você faça uma escolha consciente. Mas se você quer economizar comprando geladeiras e outros eletrodomésticos, o Clube oferece desconto de até 25%OFF em parceiros como Ponto FrioExtra e Casas Bahia, exclusivo para assinantes.

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