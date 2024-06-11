Veja itens essenciais para facilitar o dia a dia na cozinha

Conheça utensílios entre materiais como silicone, bambu e aço inoxidável. Crédito: Divulgação

A rotina na cozinha pode ser simplificada e se tornar mais prazerosa com os utensílios certos. Afinal, eles possibilitam a preparação de suas refeições favoritas e aprendizado de novas receitas de forma rápida, eficiente e sem complicações.

itens de cozinha são aliados indispensáveis que facilitam desde o preparo até a apresentação dos pratos, também compondo uma estética desejada para a sua Dessa forma, ossão aliados indispensáveis que facilitam desde o preparo até a apresentação dos pratos, também compondo uma estética desejada para a sua cozinha

Dada a sua importância, o Clube vai explorar o assunto e responder às maiores dúvidas sobre o tema. Confira:

Quais são os utensílios básicos para se ter numa cozinha?

Quando pensamos no assunto, é preciso considerar diferentes fases do preparo de alimentos, como o corte, medição e cozimento, não deixando de considerar quais utensílios elétricos também poderiam ser importantes para agilizar os processos.

Nesse sentido, alguns itens que são indispensáveis são facas e tábuas de corte de qualidade, xícaras medidoras, espátulas, colheres e pegadores, além de uma boa frigideira antiaderente, que possibilite o preparo de diversos alimentos. Enquanto utensílios elétricos, os que mais se destacam na rotina como um verdadeiro diferencial são o processador e a air fryer

Imagem ilustrativa de utensílios de cozinha. Crédito: Divulgação

Qual é o melhor material para utensílios de cozinha?

O material mais indicado nesse quesito pode variar. Para itens em geral como espátulas e pegadores, o silicone é muito recomendado por possuir alta resistência ao calor, além de não ser abrasivo (ou seja, pode ser usado em panelas antiaderentes) e fácil de limpar.

Já para utensílios como tábuas de corte, é interessante investir em materiais como o bambu, porque além de versáteis, são mais duráveis e resistentes.

15 utensílios de cozinha recomendados

Multiprocessador Turbo Chef 5 em 1, Mondial, Preto, 1000W, 220V - MPN-01-B

Agilize o processo de preparação. Crédito: Divulgação

Este é um item que faz a diferença em qualquer cozinha. É um processador 5 em 1, contendo não só a jarra do liquidificador como também 4 acessórios, incluindo lâmina, fatiador, ralador e filtro. Pode ser utilizado para cortar, misturar, moer, além de fazer sucos, molhos e patês. Livre de BPA, apresenta também peças removíveis, travas de segurança e duas velocidades + função turbo.

Conjunto Medidores de Cozinha 8 Peças Jogo de 4 Xícaras e 4 Colheres

Utilize medidores nas suas receitas. Crédito: Divulgação

Outro item essencial para a prática da cozinha é um bom conjunto de medidores, porque atuam de forma a precisar a quantidade de alimentos e consequente sucesso de uma receita. Este vem em uma das cores em alta recentemente, que é o rosa, além de ser bem completo, apresentando 4 xícaras e 4 colheres para medição.

Kit 19 Utensílios De Cozinha Com Cabo De Madeira E Silicone (Cinza)

Utilize itens de silicone na sua cozinha. Crédito: Divulgação

O cinza é uma das cores que tem estado em alta no quesito utensílios de cozinha, e é um dos motivos pela seleção deste kit pelo Clube. Além disso, é um dos mais completos encontrados no mercado, tendo pincel de cozinha, espátulas, pegador, facas, fouet, tesoura e facas. Sendo feitos com silicone, carregam características como a facilidade de limpeza, durabilidade e flexibilidade, também sendo não-abrasivos e livres de BPA.

Moedor Sal E Pimenta 2 Em 1 Aço Inox Gourmet

Tempere seus alimentos com praticidade. Crédito: Divulgação

Este moedor é feito de inox, outro material muito indicado nos utensílios de cozinha, e é um item necessário para aqueles que não vivem sem uma boa pimenta do reino moída na hora. Útil e resistente, tem um encaixe perfeito nas mãos e carrega a elegância para a sua cozinha.

Tábua Para Corte Bamboo 50cm X 30cm

Opte por tábuas de bambu. Crédito: Divulgação

Além de elegantes, as tábuas de bambu são renováveis e ecológicas (em consonância com a tendência em cozinha para esse ano). Esta também é durável, resistente à agua e às bactérias, sendo mais indicada do que modelos como as tábuas de plástico e de madeira. Conta também com um tamanho grande o suficiente para diversos preparos.

Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 4L, Mondial, Preto/Inox, 1500W, 110V - AFN-40-BI

Veja uma das Air Fryers mais vendidas. Crédito: Divulgação

Uma das Air Fryers mais vendidas no mercado por conta de sua eficiência e custo-benefício. Com cesta de 4 litros e potência de 1500W, é o suficiente para a família e para realizar diversos preparos com rapidez. É um item que muda completamente a rotina na cozinha, oferecendo refeições mais saudáveis em menos tempo.

Porta Tempero Condimento Rose Gold Giratório 12 Potes

Veja potes para organização da sua cozinha. Crédito: Divulgação

Um item que une organização, praticidade e elegância na sua cozinha. Ele facilita e agiliza a sua rotina tendo à mostra e já dispostos os seus temperos favoritos, com uma estética em alta que se utiliza da paleta rosé gold. Ergonômico e moderno, tem como diferencial a sua estrutura giratória, oferecendo também mais praticidade.

Frigideira Profissional Com Revestimento Interno Antiaderente Tramontina 20cm

Opte por frigideiras antiaderentes. Crédito: Divulgação

Se você precisa de uma frigideira que seja versátil, esta é uma escolha ideal. Antiaderente e com cabo de silicone, reúne desempenho e conforto com abas laterais altas, possibilitando que você frite, asse e salteie confortavelmente.

Tesoura de ervas multiuso de 5 lâminas para cozinha

Facilite a preparação de alimentos. Crédito: Divulgação

Um item perfeito para economizar tempo. Mude a sua rotina na cozinha agilizando o preparo de alimentos como cebolinha, salsinha ou ervas frescas. Feita de aço inox, é durável, segura e fácil de limpar.

Electrolux, Pote Hermético, 12 unidades

Organize sua cozinha com potes herméticos. Crédito: Divulgação

Um must-have de toda cozinha organizada. Um bom kit de potes herméticos não só atua nesse aspecto como também no armazenamento correto dos seus alimentos e consequentemente, na durabilidade. Vindo em diversos tamanhos, é possível guardar uma variedade de alimentos. Pode também ser levado ao micro-ondas, lava-louças, refrigerador e freezer.

Forma Quadrada de Silicone para Air Fryer Cinza 20cm x 7cm

Opte por utensílios de silicone para maior praticidade. Crédito: Divulgação

A maior vantagem desse tipo de utensílio está na facilidade de limpeza e maleabilidade do material, além da possibilidade de preparo de diversas receitas. Ela distribui de forma uniforme o calor e leva óleo por todo o recipiente, oferecendo qualidade e praticidade.

Kit 6 Super Tampas Potes Universal Stretch Silicone Premium

Confira ideias para armazenar sua comida. Crédito: Divulgação

Armazene corretamente sua comida, de forma rápida e prática. Um achado na cozinha, esse kit de tampas de silicone é versátil, fácil de manusear e durável.

Secador De Salada 4 L

Conheça utensílios práticos. Crédito: Divulgação

Aumente a durabilidade da sua salada com este item. Este secador de salada é livre de BPA e contém tampa com suporte giratório, pegador e cesto, oferecendo um bom armazenamento dos seus alimentos e praticidade.

Garrafa Térmica com Cabo de Madeira Nórdica 1L Preta

Veja itens para compor sua cozinha. Crédito: Divulgação

Dê um toque moderno e elegante à sua casa com esta garrafa térmica. Com uma cor em alta, ela exala sofisticação enquanto entrega a praticidade de ter suas bebidas na temperatura certa por mais tempo (até 12 horas de conservação).

Abridor de Lata Prata

Descubra utensílios necessários. Crédito: Divulgação

Se você tem dificuldades para abrir latas ou acredita que o processo poderia ser mais facilitado, este é um abridor que além de elegante, também apresenta a praticidade necessária no dia a dia. Feita com aço inox, é fácil de usar, tem como destaque sua durabilidade e alta qualidade.

Ter os utensílios certos na cozinha não só facilita o preparo das refeições, mas também pode transformar a maneira como você cozinha, tornando o processo mais eficiente e agradável. Com esses itens essenciais, você estará bem equipado para qualquer receita e poderá desfrutar de momentos ainda mais especiais à mesa.