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Para cozinhar

10 utensílios de cozinha mais vendidos para agilizar a sua rotina

Confira kits perfeitos para a cozinha em uma lista que prioriza a praticidade, estilo e inovação

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 16:16

Públicado em 

19 fev 2024 às 16:16
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Veja uma lista com itens essenciais para a sua cozinha Crédito: Google
O dia a dia pode ser muito corrido: seja para o trabalhador, para o casal que planeja o casamento e a tão sonhada casa nova (enquanto foge das "taxas de noiva"), ou ainda para o jovem que se esforça para conseguir morar sozinho. Por isso, nada melhor do que economizar tempo ao garantir utensílios de cozinha que façam essa rotina se tornar mais prática e prazerosa.
Conhecido como o "coração da casa", a cozinha é o lugar onde se criam tradições, memórias e receitas, e assim, é mais que razoável pensar que merece uma atenção especial. Em razão disso, o Clube selecionou artigos inovadores para te ajudar a personalizar esse cantinho e ainda agilizar preparos.

01

Mandolin Cortador Fatiador Legumes Frutas Inox

O primeiríssimo da nossa lista, este mandolin de inox é sinônimo de facilidade e rapidez. De uso intuitivo, também possibilita a perfeição no corte julienne, cortes de waffle e de fatias grossas e finas, de forma ajustável. Compre aqui.

02

Tábua Mágica p/Descongelar Carne

Esqueceu de descongelar o frango? Não tem problema: essa tábua descongela até 9x mais rápido do que em outras superfícies, sem necessidade de ligação com nenhuma fonte de energia externa. Além de ser de fácil armazenamento e muito prática. Confira.

03

Potes Herméticos Porta-Mantimentos com Tampa de Bambu

Confira uma dose de estilo e sofisticação a sua cozinha. Organize o ambiente com esse kit de 4 unidades que auxiliam na conservação dos alimentos e na praticidade na hora de cozinhar.  Saiba mais.

04

Kit Pia, 3 peças Lixeira 5 Litros, Porta Detergente e Rodo.

Por si só, o famoso rodinho já ganha muitos corações. Mas, vindo nesse kit com porta detergente e lixeira, ele se completa em um combo que garante a limpeza não só da louça como também da pia. Compre aqui.

05

Recipientes de armazenamento de alimentos com tampas herméticas 4 peças

Armazene sua comida da forma correta e a mantenha fresca por mais tempo com esse kit, evitando o desperdício e economizando. Seja para levar a marmita para o trabalho ou manter secos alimentos como cebola, gengibre e alho, essa é uma ótima opção. Adquira já.

06

Conjunto 6 Taças de Cristal Ecológico 450ml

Para adicionar sofisticação à sua casa, saborear seus vinhos favoritos e brindar ocasiões especiais com sua família e amigos, não deixando de seu sustentável e já ter à mão um kit perfeito para os melhores momentos.  Veja aqui.

07

Moedor de Café, Inox, 110v, Oster

Já sentiu o cheiro do café moído na hora? Esse moedor de café da Oster te traz essa experiência maravilhosa sempre que quiser e sem esforço algum. Rápido, prático e com muita qualidade no processo e no resultado final. Compre aqui.

08

Manteigueira de Cerâmica 250g Vermelha

Com muito estilo, essa manteigueira francesa compõe a decoração da sua casa com um design moderno e inovador. Também são projetadas para facilitar a sua rotina e ter sempre acesso facilitado a qualquer hora. Saiba mais.

09

Conjunto de Forma Silicone

Outro que têm ganhado grande espaço em receitas nas redes sociais, e não sem motivo. Essas formas de silicone selecionadas pelo Clube aguentam até 220ºC e são as perfeitas aliadas da air fryer, do forno, microondas e de todas as suas receitas. Tornam seu dia a dia muito rápido por não ser necessário untar e ainda são de fácil limpeza e material maleável.  Veja aqui.

10

Escorredor de louça dobrável

Perfeito para secar não só seus pratos, mas quaisquer alimentos sem molhar sua bancada e ainda economizar um precioso espaço de preparação na hora da correria, agilizando processos e deixando sua cozinha mais limpa e organizada. E claro, de fácil armazenamento. O melhor? É um dos itens mais baratinhos da lista. Compre já.
Com itens que ganharam o coração (e a casa do usuário), o Clube espera que essa lista tenha sido mais que útil em separar itens que trazem o máximo de inovação e praticidade, não deixando de personalizar seu lar e auxiliar na rotina. Afinal, não só de panela antiaderente vive o sonho do adulto moderno.

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