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Noiva viraliza após 'golpe' em maquiadora para pagar preço de convidada no dia do casamento

Bruna agendou maquiagem para o dia de seu casamento para ela, sua mãe e sua cunhada e falou para a profissional que iria a um batizado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 18:54

Bruna agendou maquiagem para o dia de seu casamento para ela, sua mãe e sua cunhada e falou para a profissional que iria a um batizado.
Foi pensando em fugir dos preços exorbitantes que a noiva Bruna Eloísa mentiu para a maquiadora Crédito: Reprodução/Redes sociais
Quem conhece o universo de festas de casamento sabe que esse mercado costuma ser inflacionado. E com a maquiagem da noiva não poderia ser diferente.
Foi pensando em fugir dos preços exorbitantes para a freguesia casamenteira que a noiva Bruna Eloísa, de Brasília, mentiu para sua maquiadora. Bruna agendou maquiagem para o dia de seu casamento para ela, sua mãe e sua cunhada e falou para a profissional que iria a um batizado. Assista ao vídeo no fim da matéria.
A história, que foi relatada por Bruna no TikTok, viralizou e dividiu a internet. No X (antigo Twitter), a influenciadora Malfeitona aplaudiu a atitude de Bruna e revelou que mentiu para todos os fornecedores de seu casamento, dizendo se tratar da festa de 70 anos de seu sogro.
Outros internautas também ficaram do lado de Bruna e consideraram que o mercado de casamentos é abusivo.
Ao F5, Bruna relatou que entrou em contato com várias maquiadoras perguntando o valor da maquiagem social, mas todas a obrigavam a comprar o "pacote noiva", que não sai por menos de R$ 1.000. Quando entrou em contato com a maquiadora em questão, Jey Abrantes, decidiu não mencionar nada sobre o casório.
No dia do casamento, ao chegar no salão, Bruna relata que foi questionada se era noiva, mas negou. "Só fiz a maquiagem, o cabelo, paguei e fui embora", afirmou.
Dias após seu casamento, porém, Bruna foi surpreendida com mensagens de Jey, dizendo que se sentiu lesada e a acusando de ter dado um golpe. "Ela falou que foi um desrespeito com ela, que nunca foi tão lesada em toda a sua profissão. Quem vê assim, pensa que eu fui embora sem pagar", afirmou a recém-casada.
"Eu não posso e não queria pagar uma maquiagem para noiva", justificou Bruna. "Às vezes a noiva não quer toda essa regalia ou não pode", disse. "O pacote mais barato de noiva que eu vi era R$ 1.000", que pagou cerca de R$ 300 pela maquiagem.
Após o vídeo de Bruna viralizar, a maquiadora se pronunciou nas redes sociais. "Tenho um pacote de noivas incrível, meu estúdio para noivas é lindíssimo, mas é óbvio que eu não obrigo as minhas noivinhas a fechar o pacote se a pessoa não tiver condições", se defendeu Jey.
Jey ainda afirmou que "deu seu melhor" para acertar o tom de pele de Bruna. "Quem tem pele morena sofre muito porque maquiadores costumam não acertar o tom da base. Ela saiu radiante. E depois eu descobri que ela era noiva", completou Jey. "Quem adora receber uma mentira, a pessoa dizer uma coisa e fazer outra? Me senti lesada. Não obrigo ninguém a fechar pacote de noiva. O maior problema foi a mentira", justificou.
O comentário de Jey sobre o tom de pele foi considerado racista por alguns internautas. O F5 procurou Jey, mas não conseguiu contato com a maquiadora.
O ex-BBB João Pedrosa foi um dos que ficou ao lado de Bruna na história. Já outros internautas concordam que, no mundo dos casórios, é justo que os serviços sejam mais caros.

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