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Do interior do ES, capixaba estreia em Paris com Naomi Campbell na plateia

Natural de São Mateus, a brasileira Stephane Kumm fez sua estreia nas passarelas internacionais nesta terça-feira (23)
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 15:21

Stephane Kumm desfilando em Paris
Stephane Kumm desfilando em Paris Crédito: Reprodução @waymodel
A capixaba Stephane Kumm fez sua estreia nas passarelas internacionais nesta terça-feira (23), desfilando para a grife Alaia, no seu primeiro desfile de alta-costura, em Paris.
E entre os convidados da Alaia, sentada na primeira fila, estava Naomi Campbell, a supermodel britânica e um dos maiores ícones da passarela, que pode ver a estreia da capixaba.
Informações de bastidores dão conta que Stephane também desfilará para a Valentino nesta quarta-feira (24). A grife italiana apresenta sua coleção de inverno 2024, em um desfile que faz parte do calendário oficial da semana de moda de Paris.
Na Alaia, Stephane Kumm usou um vestido rosa de gola alta e todo de lã e calçado branco. O diretor criativo Pieter Mullier apelidou a coleção de The Thread, e as peças foram criadas em diferentes texturas de lã merino.
Nascida em São Mateus, a jovem é uma promessa no mundo da moda. Já participou, inclusive, do São Paulo Fashiow Week. "Sou muito de boa. Nos desfiles, algumas meninas ficam ansiosas, mas eu não. Eu fico super tranquila, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer", disse em entrevista para TV Gazeta.
Ela viajou para Europa no dia 14 de janeiro e, nas redes sociais, compartilha as descobertas e os novos lugares que está conhecendo.

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