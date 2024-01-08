Moda: confira coleções de verão 2024 e os óculos inspirados em Bob Marley

As estampas da coleção da Hering são formas marcantes e bicolores em tons terrosos Crédito: Thais Vandanezi

O ano de 2024 começa com as marcas apresentando as suas coleções para o verão. A Hering, por exemplo, lança a coleção Solar, que se destaca com materiais como linho e tricô, que dão vida a vestidos, camisas, shorts e calças, proporcionando frescor e estilo em todos os destinos do Alto Verão.

As estampas da coleção são formas marcantes e bicolores em tons terrosos, inspiradas em movimentos da natureza, criando um impacto visual. Já a ribana e o algodão revelam todo o conforto que os dias de pausa e relaxamento pedem.

Os biquínis apresentam modelagens variadas, com os clássicos tops meia taça, triângulo e cortininha, e a parte de baixo em cintura alta e drapeada, ideais para garantir o conforto e um visual fluido e sofisticado às peças. Já o maiô é elaborado com um forro também em poliamida. Sua malha e modelagem se adaptam ao corpo, respeitando todas as curvas e proporcionando o máximo de conforto. Além de contar com decote nas costas mais profundo. Em uma paleta de cores essenciais, como verde, ocre e vermelho, as peças têm realce com estampas orgânicas bicolores, tecidos com textura e detalhes especiais.

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PÉS FIRMES

O modelo tem a inspiração estética das silhuetas que tomavam as pistas de skate nos anos 90 Crédito: Divulgação

Importante nome feminino do skate, do design e da arquitetura, a Alexis Sablone se une a Converse para conceber um novo modelo de tênis: o AS-1 Pro, que tem a inspiração estética das silhuetas que tomavam as pistas de skate nos anos 90, agora agregando tecnologias inovadoras de performance da marca, ganhando destaque pela soma de seus detalhes.

Modelo democrático, ele é feito para se adequar a qualquer estilo de vida, melhorando a experiência de vestir um tênis. O calçado ganha duas novas opções complementando sua grade, que chegam na versão estruturada em suede e nobuck no tom bege, e outra com o mesmo cabedal de base branca, mas que brinca com as cores azul e vermelho nos detalhes do par.

SOFISTICAÇÃO TROPICAL

A coleção é uma celebração à vida marinha e à sofisticação tropical Crédito: Lucas Assis

A Gamboa Brasil lança a coleção de kaftans de seda intitulada Águas Salgadas. A marca destaca a beleza da Bahia, capturando a essência da costa brasileira e de sua cultura e arte local. E também a riqueza da fauna aquática que habita o fundo do mar para servir de inspiração para as artes criadas em aquarela.

A partir de seus traços aquarelados, a artista Meire Ehrensperger captura a fluidez, a transparência e a vibrante diversidade de cores encontradas nos oceanos. A designer ainda reflete as transições suaves entre tons e as fusões naturais das cores que capturam a riqueza cromática dos ambientes aquáticos. Ao pintar elementos das águas, essa característica é vital para representar a variabilidade das cores encontradas no fundo do oceano, nos recifes de corais e nos animais marinhos. "A elegância natural do tecido ressoa perfeitamente com a beleza dos oceanos, criando uma sinfonia visual que captura a essência da Bahia”, destaca Meire Ehrensperger.

FÉRIAS DAS CRIANÇAS

Muitas cores, estampas florais e texturas fazem parte da coleção Crédito: Divulgação

Dias de sol, festa das cores e da luminosidade remetem imediatamente à alegria das crianças e sua infância livre. A Hering Kids traz para o Alto Verão uma coleção inspirada nas melhores memórias da estação. Com muitas cores, estampas florais, texturas e tecidos leves e naturais, a coleção vem repleta de vestidos, macacões, camisetas, shorts, bermudas e camisas para meninos e meninas aproveitarem a estação. Uma coleção completa com peças versáteis, malhas texturizadas e shapes diferenciados.

Para as meninas, modelagem cropped, listras e peças em ribana são as grandes apostas. Para os meninos, peças com lavanderia e detalhes em recortes marcam presença. A grande novidade é a família de malha em algodão orgânico, que une o conforto do dia a dia com a sustentabilidade

EDIÇÃO LIMITADA

As sandálias chegam com os cristais Crédito: Divulgação

Havaianas e Swarovski se uniram mais uma vez para lançar a nova Coleção Luxury, adicionando um toque de luxo e sofisticação às sandálias com os cristais mais famosos do mundo. A novidade, em formato cápsula, oferece pares exclusivos em quantidades limitadas para quem busca um estilo elegante.

A coleção apresenta dois novos modelos: a Slim, com tiras finas, acabamento metálico e detalhes em pedrarias coloridas, e a Square, com bico da sola quadrado, tiras com efeito perolado, e pedras coloridas e brilhantes que realçam ainda mais a luxuosidade da sandália. Ambos os modelos, estão disponíveis nos tamanhos 33/4 ao 41/2.

VIVA BOB MARLEY

As peças capturam a essência da cultura jamaicana Crédito: Divulgação

A Chilli Beans lança a coleção inspirada no maior músico de reggae de todos os tempos: Bob Marley. Fãs e admiradores do cantor e compositor jamaicano poderão obter modelos exclusivos de óculos de sol e óculos de prescrição inspirados em sua história.

Com estilos apresentando elementos e referências ao reggae, a coleção Bob Marley captura a essência da cultura jamaicana. Cada peça foi cuidadosamente projetada para transmitir uma expressão ousada de positividade e filosofia de liberdade que a estrela cantou em álbuns que explodiram mundialmente. Todos os modelos apresentam cores no espírito vibrante e descontraído do reggae, bem como a atmosfera ensolarada e otimista das ilhas do Caribe. Entre os destaques estão os óculos de sol inspirados na música "Three Little Birds", com um detalhe na haste apresentando o logotipo exclusivo do cantor. São 22 modelos, incluindo óculos de prescrição, óculos de sol e relógios.

HOMENAGEM

As peças são feitas em linho, seda e couro Crédito: Divulgação

A Handred homenageia Sergio Rodrigues e o Modernismo em uma coleção que celebra o legado do designer. A coleção tem mais de 100 peças limitadas, nos seus característicos materiais como linho, seda, e também no inesperado couro, trabalhado de uma forma bem suave e nada invernal. São destaques os bordados de madeira, além dos que reproduzem objetos e móveis em pequenas escalas 2D. Somados à silhueta livre e despretensiosa das peças, foram agregados novos volumes e proporções, principalmente nas peças que protagonizam o olhar feminino, já que a linha abrange os primeiros vestidos da marca, além das túnicas e chemises.

Na cartela, além dos esperados tons de madeira, há uma combinação bem rodriguiana de vermelho vibrante e pistache (cores preferidas de Sergio). As estampas são divididas em três nomes: Perspectivas, Personagens e Cuiabá. A primeira, como a palavra sugere, traz episódios do cotidiano em versões coloridas com detalhes de aquarela. Em Personagens são evidenciadas referências dos anos 70, em preto e branco, enriquecidas por minuciosas estampas. E Cuiabá celebra uma das linhas mais renomadas de Sergio, sendo menos figurativa e mais gráfica.

CULTURA ASIÁTICA

O solado é feito com borracha da Amazônia, resíduos de arroz e borracha reciclada Crédito: Divulgação

Vert e a Your ID se unem para o lançamento da coleção Matcha, em edição limitada de 300 pares. Inspirada na bebida oriental que é obtida através da moagem de folhas de chá verde, a edição homenageia a cultura asiática e celebra as coisas boas e prazerosas da vida.