13 lançamentos de beleza que vão bombar no verão 2024

A Gazeta reuniu 12 lançamentos de beleza para cabelo, pele e muito mais Crédito: Shutterstock

Confira 12 lançamentos para começar 2024! O ano começa cheio de novidades no universo da beleza. Uma delas é a nova máscara de cílios da Bauny Cosméticos, que é capaz de produzir o efeito 'cílios postiços', sendo ideal para quem não abre mão de um volumão. Já a Ada Tina chega no verão com o novo protetor solar , o Biosole Oxy FPS 85, que é capaz de tratar e prevenir 15 tipos de manchas escuras e melasma. Com clareamento progressivo, a novidade é indicada para peles sensíveis ao sol. Tem ainda novidades para o cabelo, perfume, paleta de sombras e muito mais.

Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina

O protetor Biosole Oxy oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas Crédito: Divulgação

Oferece ultra proteção contra 15 tipos de manchas, sendo indicado para peles com manchas escuras e melasma graus 1, 2, 3 e 4. A novidade possui toque seco, textura leve e rápida absorção. É rico em vitamina C, niacinamida concentrada e Difendiox antioxidante que, juntos, atuam em sinergia para clarear intensamente e rejuvenescer a pele. Rico em polifenóis com alto poder antioxidante, o produto ainda conta com a Tecnologia Solent, que assegura tripla proteção altamente duradoura, com 12 horas de proteção solar e fotoestabilidade.

Máscara para Cílios Great Volume, da Bauny Cosméticos

A máscara Great Volume é ideal para quem não abre mão de um volumão Crédito: Divulgação

Super preta e capaz de produzir o efeito 'cílios postiços', a máscara é ideal para quem não abre mão de um volumão. Permite a construção de camadas, é resistente à água, tem longa durabilidade e possui na fórmula extrato de bambu, ativo que atua na reconstrução dos cílios, pantenol, perfeito para hidratação e umectação e Vitamina E, que estimula o crescimento, permitindo que os cílios fiquem longos e curvados.

Lapiseira para Sobrancelha, da Payot

Novidade, a lapiseira da Payot vem em duas cores: castanho médio e castanho escuro Crédito: Divulgação

A lapiseira para sobrancelha vem em duas cores: castanho médio e castanho escuro. Prática, com alta pigmentação e de longa duração, possui acabamento uniforme, preenchendo e desenhando novos fios com um efeito natural que deixa o resultado incrível. O produto também tem uma escovinha para pentear e esfumar os fios; sistema retrátil, ou seja, não precisa apontar; e a ponta ultrafina para um traço preciso, o que deixa a aplicação e o preenchimento das falhas mais fáceis.

Batom Locked Kiss, da Mac

A fórmula do novo batom da Mac é rica em óleo de maracujá condicionante para uma sensação confortável Crédito: Divulgação

A marca mudou completamente o jogo dos lábios com o lançamento do batom mais luxuoso e de maior duração até hoje. Desfrute de 24 horas de cor matte intensa, o produto é à prova de beijos e resistente à transferência. Com 18 tons aprovados por artistas, a fórmula é rica em óleo de maracujá condicionante para uma sensação confortável, próxima ao natural.

Super Balm Clareador, da Simple Organic

O clareador da Simple Organic pode ser aplicado em todo rosto Crédito: Divulgação

A novidade se destaca pelos ativos Oxyresveratrol e Hidroxitirosol, que possuem poderosa ação clareadora e antioxidante. Com eficácia comprovada, a matéria-prima Oxyresveratrol é 145 vezes mais potente que o resveratrol sintético usado nas fórmulas da beleza convencional. Ele reduz 71% das manchas de hiperpigmentação por acúmulo de melanina e clareia 280% as manchas marrons altamente pigmentadas. Já o Hidroxitirosol é um ativo natural com ação clareadora que protege a pele contra as agressões externas, como os raios UV e a formação de radicais livres. Podendo ser aplicado em todo rosto, e também em manchas corporais que necessitem de despigmentação, como face, mãos, colo, axila e virilha.

Cílios Postiços imPRESS Press-on Falsies, da Kiss New York

Os novos fios sintéticos da Kiss New York trazem um método inovador de aplicação por baixo dos cílios Crédito: Divulgação

A acaba anuncia a primeira linha de cílios autocolantes do mercado. Desenvolvidos para garantir uma aplicação fácil, prática e sem o uso de cola ou dispositivos magnéticos. Graças a sua tecnologia exclusiva Adesivo Sensível à Pressão (ASP), a mesma utilizada nas unhas da marca, o lançamento possui adesivos com alto poder de fixação e tiras flexíveis e invisíveis que aderem instantaneamente aos cílios. Desta forma, é possível obter um resultado de extensão e alongamento em apenas dez segundos.

Os novos fios sintéticos também trazem um método inovador de aplicação por baixo dos cílios, proporcionando 100% de naturalidade. O kit vem com um aplicador com design único e antiaderente, com uma curvatura que garante o ângulo perfeito da aplicação de frente para o espelho.

Braé for Her Eau de Parfum

O perfume traz toques cítricos e notas florais cremosas Crédito: Divulgação

Com sua envolvente mistura floral ambarada de longa duração, esse perfume traz toques cítricos e notas florais cremosas. Criado para inspirar sofisticação em todos os momentos, é versátil e único, destacando-se por sua luminosidade e exuberância feminina. As notas florais e cítricas da Flor de Peônia e Bergamota garantem uma fragrância luminosa que irradia elegância, enquanto a Rosa Francesa e Jasmim Branco cativam a exuberância feminina e finaliza com toque de fundos com Sândalo Musk e Benjoim com uma sofisticação levemente adocicada.

Bálsamo Labial com Cor At Play, da Mary Kay

O bálsamo chega com duas cores clássicas: Red e Nude Crédito: Divulgação

Em edição limitada, a novidade oferece efeito hidratante e o colorido suave, com duas cores clássicas: Red e Nude. É um item prático e versátil, que pode ser usada desde da make básica, até a mais elaborada, para a noite. O produto mantém os lábios bem cuidados e prontos para qualquer situação, isso por conta de sua composição com Vitamina E e óleos naturais. Sua fórmula protege do ressecamento e auxilia na hidratação.

The Classic Matte Palette, da Kylie Cosmetics

A textura aveludada e suave da paleta facilita na hora da aplicação, esfumando de forma simples e limpa Crédito: Divulgação

A nova paleta de sombras de Kylie Jenner faz parte da família Kyshadow e conta com 10 tons clássicos puxados para o nude. Com fórmula limpa vegana e hidratante, os tons essenciais são totalmente mattes, perfeitos para montar looks do dia a dia naturais ou esfumados. Sua textura aveludada e suave facilita na hora da aplicação, esfumando de forma simples e limpa.

Máscara de Cílios Le 8 Hypnôse, da Lancôme

A máscara de cílios foi desenvolvida para proporcionar um efeito volumoso instantâneo Crédito: Divulgação

É a primeira máscara com infusão de sérum da marca, com uma fórmula ativa composta por bálsamo preto, oito aminoácidos concentrados, 5% de manteiga de karité, desenvolvida para proporcionar um efeito volumoso instantâneo e um benefício revitalizante aos cílios. A máscara de cílios chega com três novos tons: azul, verde e vermelho. A máscara foi desenvolvida com 91% de bálsamo preto, que é uma pesfórmula preta intensa que proporciona cílios volumosas e encorpadas, permitindo uma remoção ultra suave e fácil, deslizando facilmente para reduzir a perda dos cílios.

Beach Waves, da Hidratei

O beach waves é um texturizador para conseguir a aparência de “cabelos de mar” Crédito: Divulgação

É um texturizador para conseguir a aparência de “cabelos de mar”, com ondas desalinhadas. Contém pantenol que revitaliza os fios danificados e quebradiços e auxilia no crescimento capilar. O ativo resyn polymer 28 proporciona ao cabelo fixação, maleabilidade e brilho. Também conta com filtro UV/UVB com alto poder de absorção da radiação UV-B.

Máscara para Cílios Extreme Volume Ultra-black, da Care Natural Beauty

O pincel do rímel possui 10 camadas de cerdas Crédito: Divulgação

A máscara foi criada para ser a escolha ideal na hora de colorir os cílios para olhos mais destacados e marcantes. Possui pincel projetado para todos os tipos de cílios, com 10 camadas de cerdas que alcançam até os menores fios. A máscara evita a queda de substâncias ao longo do tempo, pois não entope o bulbo dos pelos. Sua formulação vegana e 100% livre de toxinas, cuida dos cílios com ativos biotecnológicos e de alta performance, como manteiga de karité e blend de ceras naturais de carnaúba e candelilla.

Sabonete Líquido Calmante Cetrilan, da TheraSkin

Sua fórmula é segura e pode ser usada em todo o corpo desde os primeiros dias de vida do bebê Crédito: Divulgação