5 alimentos anti-inflamatórios para quem comeu demais na ceia de réveillon

O efeito anti-inflamatório se deve ao fato de esses alimentos conterem ômega-3, vitamina C, licopeno e alicina, nutrientes e composto bioativos que agem reduzindo a produção de substâncias inflamatórias

O brócolis é considerado um alimento antioxidante, por ser rico em vitaminas A, vitamina C e sulforafanos. (Shutterstock)

Após a ceia de ano-novo é hora de voltar para rotina de uma alimentação saudável. E, se o indivíduo se alimentou bem durante todo o ano, praticou exercícios físicos, teve um estilo de vida saudável, não será a ceia do último dia do ano que vai modificar e alterar o metabolismo. "O equilíbrio é a palavra-chave para as festividades do fim de ano. Carnes magras, frutas e saladas são sempre bem-vindos, mas comer o que gosta também é permitido, lembrando sempre da moderação, bom senso e equilíbrio", diz a nutricionista Catiene Chieppe.

Também é preciso moderação no consumo do álcool. "Ele não traz benefícios nutricionais, por este motivo chamamos de calorias vazias. Mas o álcool está presente na maioria das festividades, faz parte dos encontros e momentos sociais. Se consumido de forma pontual não causa maiores danos. Os excessos devem ser evitados, em qualquer momento do ano, pode causar a curto prazo irritações da mucosa estomacal, gastrite, aumento da pressão arterial e desidratação. A longo prazo o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, hepatite, cirrose, distúrbios do sistema nervoso, entre outros", diz a nutricionista.

Manter uma hidratação adequada é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano. A água é responsável por melhorar o trato digestivo. Já o consumo de fibras auxiliam, principalmente, na saúde intestinal, na sensação de saciedade, favorecendo a diminuição da ingestão de alimentos, e no controle da glicemia e do colesterol. "Por isso a importância de incluir principalmente nas principais refeições os legumes e verduras. Encontramos nos alimentos dois tipos de fibras: as solúveis e as insolúveis. As fibras insolúveis são encontradas no trigo, farelos, nozes, vegetais, grãos integrais, frutas e cereais. Já as fibras solúveis são encontradas na aveia, ervilhas, feijões, legumes, cevada, algumas frutas como maçã e frutas cítricas", diz Catiene Chieppe.

Catiene Chieppe explica sobre os alimentos anti-inflamatórios . (Divulgação Catiene Chieppe)

Os alimentos anti-inflamatórios, como frutas vermelhas, azeite e gengibre, diminuem a produção de substâncias no corpo que causam a inflamação. Da mesma forma, esses alimentos também fortalecem o sistema imunológico Catiene Chieppe • Nutricionista

A nutricionista explica que o efeito anti-inflamatório se deve ao fato de esses alimentos conterem ômega-3, vitamina C, licopeno e alicina, nutrientes e composto bioativos que agem reduzindo a produção de substâncias inflamatórias, como as prostaglandinas e as citocinas. "Consumir alimentos com estas propriedades é muito importante, principalmente nesta época de festividades e de férias. Neste período temos a tendência de sair da rotina, não ter uma alimentação muito adequada, além das altas temperaturas e pouca hidratação. Com isso é normal a imunidade cair, por isso, a devemos nos preocupar com a prevenção", finaliza Catiene Chieppe.

5 ALIMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS

FRUTAS VERMELHAS

As frutas vermelhas fortalecem o sistema imunológico. (Shutterstock)

Morango, açaí, cereja, framboesa, amora, romã, goiaba e melancia são ricas em antocianinas, pigmentos que dão cor à fruta e têm ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a reduzir a produção de substâncias inflamatórias no corpo, além de fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM

O azeite de oliva ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. (Shutterstock)

É um alimento anti-inflamatório, porque ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, principalmente devido à presença de polifenóis na sua composição, como o oleocantal, que age como um antioxidante protegendo e reduzindo os danos que causam inflamação nas células. Por isso, o azeite de oliva extravirgem é muito usado na dieta mediterrânea, por ser nutritivo e ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes e doenças neurodegenerativas. Ele pode ser utilizado em pequenas quantidades para cozinhar e temperar saladas e legumes.

VEGETAIS VERDE-ESCUROS

Os vegetais escuros são ricos em vitaminas A, vitamina C e sulforafanos. (Shutterstock)

Brócolis, couve, rúcula, espinafre e couve-de-bruxelas são considerados alimentos antioxidantes, por serem ricos em vitaminas A, vitamina C e sulforafanos, que são nutrientes e compostos bioativos com ação anti-inflamatória e antioxidante, reduzindo a inflamação e o estresse oxidativo das células saudáveis do corpo.

AÇAFRÃO

O açafrão ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças inflamatórias. (Shutterstock)

É considerado um alimento anti-inflamatório por possuir curcumina, que é um polifenol que ajuda a prevenir o desenvolvimento de doenças inflamatórias como artrite, diabetes, obesidade ou síndrome metabólica. Pode ser utilizado em pequenas quantidades, temperar alimentos e também consumido junto de shots.

GENGIBRE

Gengibre é uma raiz comestível que possui compostos bioativos. (Shutterstock)

É uma raiz comestível que possui compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias. Pode ser uma alternativa para aliviar os sintomas de doenças como lúpus, artrite reumatoide e psoríase, por exemplo. Ela pode ser utilizada em sucos, para temperar alimentos e também consumido junto de shots.

