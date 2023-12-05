"Internal shower": bebida viral do TikTok promove limpeza do intestino?

Bebida de água, limão e chia promete limpar o intestino Crédito: Reprodução/TikTok/@taytaylees

Nas últimas semanas, uma bebida "milagrosa" voltou a viralizar nas redes sociais devido a seus supostos poderes de tratar a constipação intestinal. Com mais de 124 milhões de visualizações no TikTok, a hashtag #internalshower reúne vídeos de uma receita com apenas três ingredientes que promete garantir a "limpeza" do intestino.

De acordo com as publicações, basta misturar duas colheres de semente de chia e duas rodelas de limão — ou suco de limão espremido — em um copo com água. Depois de mexer, é só esperar alguns minutos para que a semente inche e forme um tipo de "gel". O resultado, segundo a internet, é um “banho interno”, já que a bebida promete facilitar a evacuação.

Mas, afinal, água, limão e chia têm mesmo todo esse poder? Para a nutricionista Camila Andrade, os ingredientes são sim eficazes para o bom funcionamento do órgão mas é importante ficar atento aos milagres em forma de receitas que são espalhados pela internet.

"A receita é muito boa mesmo para 'limpar' o intestino, mas tem que estar associada a uma boa alimentação. Não adianta ficar bebendo esta bebida todos os dias e não se alimentar adequadamente. Tem que ter um acompanhamento nutricional" Camila Andrade - Nutricionista

Confira abaixo alguns dos vídeos que viralizaram:

BENEFÍCIOS DE CADA INGREDIENTE

Segundo a nutricionista Camila Andrade, a bebida milagrosa promove a limpeza do intestino justamente pelos benefícios nutricionais dos ingredientes. O limão, por exemplo, é uma ótima fonte de vitamina C, o que o torna uma fruta essencial para aumentar a imunidade.

Mas, nesta receita, a grande protagonista é a semente de chia. Por ser rica em proteínas, ômega-3 e fibras, o grão é um grande aliado na promoção da saúde intestinal e da saciedade. É ela quem garante a limpeza do órgão.

"A chia limpa o intestino porque contém muita fibra. Quando ela incha, garante também a demora do processo de esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade. Isso ocorre porque a semente pode inchar até 20 vezes mais, o que facilita também para quem mais dificuldade de comer fibra", destaca.

Ainda assim, apesar dos benefícios, Camila Andrade alerta para a importância de um acompanhamento nutricional. Receber as instruções de um nutricionista é fundamental para não cair em ciladas e acabar prejudicando a própria saúde. "A chia, por exemplo, é contraindicada para quem tem diverticulose, que são pequenas bolsas no intestino grosso. Quando inflamadas, podem causar diverticulíte", destacou.

Camila ainda ressalta que a “Internal Shower” isolada não adianta. O importante, mesmo, é ter constância na alimentação e prezar por hábitos de vida saudáveis.

"Não existe nada milagroso, o que funciona é uma vida saudável. Não dá para sair fazendo o que é postado na internet porque as receitas podem causar algo pior" Camila Andrade - Nutricionista

DICAS DA NUTRICIONISTA

Mesmo que receitas milagrosas circulem pela internet, uma informação é mais do que verdadeira: cuidar da saúde do intestino é imprescindível para garantir a saúde de todo o corpo. Além de ser o responsável pela absorção de grande parte dos nutrientes do que é ingerido, o órgão também elimina toxinas.

Quem busca por boas opções de alimentos para ajudar a constipação intestinal pode seguir apostar em verduras como taioba, couve e repolho, além de frutas como manga, laranja com bagaço e mamão. Essas são algumas indicações da nutricionista que contribuem para a saúde gastrointestinal. A água também é item obrigatório para quem quer combater o famoso “intestino preso”’. “Não adianta comer aveia e chia, um tanto de fibra, e não beber água. Sem água, a fibra não cumpre com seu papel”, pontua.