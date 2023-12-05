"Internal shower": bebida viral do TikTok promove limpeza do intestino?

Nas últimas semanas, uma bebida "milagrosa" voltou a viralizar nas redes sociais devido a seus supostos poderes de tratar a constipação intestinal. Com mais de 124 milhões de visualizações no TikTok, a hashtag #internalshower reúne vídeos de uma receita com apenas três ingredientes que promete garantir a "limpeza" do intestino.
De acordo com as publicações, basta misturar duas colheres de semente de chia e duas rodelas de limão — ou suco de limão espremido — em um copo com água. Depois de mexer, é só esperar alguns minutos para que a semente inche e forme um tipo de "gel". O resultado, segundo a internet, é um “banho interno”, já que a bebida promete facilitar a evacuação.
Mas, afinal, água, limão e chia têm mesmo todo esse poder? Para a nutricionista Camila Andrade, os ingredientes são sim eficazes para o bom funcionamento do órgão mas é importante ficar atento aos milagres em forma de receitas que são espalhados pela internet.
"A receita é muito boa mesmo para 'limpar' o intestino, mas tem que estar associada a uma boa alimentação. Não adianta ficar bebendo esta bebida todos os dias e não se alimentar adequadamente. Tem que ter um acompanhamento nutricional"
Confira abaixo alguns dos vídeos que viralizaram:
BENEFÍCIOS DE CADA INGREDIENTE
Segundo a nutricionista Camila Andrade, a bebida milagrosa promove a limpeza do intestino justamente pelos benefícios nutricionais dos ingredientes. O limão, por exemplo, é uma ótima fonte de vitamina C, o que o torna uma fruta essencial para aumentar a imunidade.
Mas, nesta receita, a grande protagonista é a semente de chia. Por ser rica em proteínas, ômega-3 e fibras, o grão é um grande aliado na promoção da saúde intestinal e da saciedade. É ela quem garante a limpeza do órgão.
"A chia limpa o intestino porque contém muita fibra. Quando ela incha, garante também a demora do processo de esvaziamento gástrico, aumentando a sensação de saciedade. Isso ocorre porque a semente pode inchar até 20 vezes mais, o que facilita também para quem mais dificuldade de comer fibra", destaca.
Ainda assim, apesar dos benefícios, Camila Andrade alerta para a importância de um acompanhamento nutricional. Receber as instruções de um nutricionista é fundamental para não cair em ciladas e acabar prejudicando a própria saúde. "A chia, por exemplo, é contraindicada para quem tem diverticulose, que são pequenas bolsas no intestino grosso. Quando inflamadas, podem causar diverticulíte", destacou.
Camila ainda ressalta que a “Internal Shower” isolada não adianta. O importante, mesmo, é ter constância na alimentação e prezar por hábitos de vida saudáveis.
"Não existe nada milagroso, o que funciona é uma vida saudável. Não dá para sair fazendo o que é postado na internet porque as receitas podem causar algo pior"
DICAS DA NUTRICIONISTA
Mesmo que receitas milagrosas circulem pela internet, uma informação é mais do que verdadeira: cuidar da saúde do intestino é imprescindível para garantir a saúde de todo o corpo. Além de ser o responsável pela absorção de grande parte dos nutrientes do que é ingerido, o órgão também elimina toxinas.
Quem busca por boas opções de alimentos para ajudar a constipação intestinal pode seguir apostar em verduras como taioba, couve e repolho, além de frutas como manga, laranja com bagaço e mamão. Essas são algumas indicações da nutricionista que contribuem para a saúde gastrointestinal. A água também é item obrigatório para quem quer combater o famoso “intestino preso”’. “Não adianta comer aveia e chia, um tanto de fibra, e não beber água. Sem água, a fibra não cumpre com seu papel”, pontua.
Para os fãs de uma receitinha boa e prática, Camila Andrade indica utilizar a chia para preparar uma receita de “overnight oats” ou, no bom português, “aveia dormida”. Basta misturar uma unidade de iogurte natural, uma colher de sopa de chia, duas colheres de sopa de aveia, um coop de whey e selecionar a fruta de preferência. Depois de montar, como indicado no vídeo abaixo, é só deixar a receita “descansar”de um dia para o outro.