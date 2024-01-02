Saiba quais são as cinco doenças de pele mais comuns no verão

Insolação é uma das doenças mais comuns do verão Crédito: Shuttersotck

Entre as doenças mais comuns da estação, estão a insolação, as dermatites, as micoses, as acnes e até o agravamento de patologias como o melasma

Para a dermatologista Lara Fiorio, o cuidado contínuo com a pele é o primeiro passo para evitar que essas doenças se manifestem durante o verão. "O primeiro passo para evitar problemas durante o verão, é cuidar da pele o ano inteiro", alerta.

Alguns dos cuidados básicos que são aconselhados pela médica são a aplicação diária de protetor solar , limpeza suave da pele para remover as impurezas e a hidratação. "Além disso, beber bastante água e ter uma alimentação nutritiva ajudam a deixar a pele saudável e ainda mais radiante nessa estação", destaca.

Tudo isso, segundo a médica, ajuda a pele a ficar equilibrada e fortalecida para aguentar os dias mais quentes. A seguir, confira a lista de doenças mais comuns no verão e os cuidados que devem ser tomados para se prevenir de cada uma.

DOENÇAS MAIS COMUNS NO VERÃO

Insolação é uma das doenças mais comuns do Verão Crédito: Shuttersotck

QUEIMADURA SOLAR E INSOLAÇÃO

Segundo Lara, a queimadura solar e a insolação são as duas principais doenças do verão. Diante das previsões de temperaturas ainda mais altas, merecem atenção extra, alerta a médica. "A exposição ao sol sem proteção adequada pode causar vermelhidão, ardência, bolhas e, alguns casos mais intensos, até sintomas como tontura, náusea e indisposição", explica.

A dica é reforçar a aplicação de filtro solar. "É necessário utilizar um filtro solar com FPS de no mínimo 30, aplicando-o 30 minutos antes da exposição solar e reaplicando-o a cada duas horas ou após suar demais e mergulhar na água", completa. "É necessário utilizar um filtro solar com FPS de no mínimo 30, aplicando-o 30 minutos antes da exposição solar e reaplicando-o a cada duas horas ou após suar demais e mergulhar na água", completa.

Além do protetor, a médica também aconselha que seja feita a proteção física, com chapéus e roupas de proteção UV, além de evitar a exposição ao Sol no período entre 10h e 16h.

MICOSES

Entre os principais sintomas da micose, estão a descamação, coceira no local e vermelhidão Crédito: Shuttersotck

A mistura de calor e umidade torna o ambiente perfeito para a proliferação de fungos, grandes responsáveis pelas famosas micoses.

A dermatologista lembra que alguns fatores como compartilhar roupas, usar sapatos fechados por muito tempo, ir a saunas, praias e piscinas, além da predisposição genética são alguns dos fatores que aumentam o risco dessas infecções. Entre os principais sintomas, estão a descamação, coceira no local e vermelhidão.

"Algumas dicas para evitar as micoses são secar bem o corpo, principalmente nas regiões de dobras, como os espaços entre os dedos das mãos e dos pés, nas axilas e na virilha; Não compartilhar objetos pessoais, como toalhas, roupas de banho e roupas íntimas; Ter atenção redobrada em ambientes comunitários, como piscinas, vestiários e banheiro, já que neles a proliferação de fungos é maior", ressalta a médica.

ACNE SOLAR

A radiação solar estimula a produção das glândulas sebáceas, o que piora a inflamação Crédito: Shuttersotck

Engana-se quem pensa que o sol ajuda a secar a acne. Muito pelo contrário! A radiação solar estimula a produção das glândulas sebáceas, o que piora a inflamação e aumenta a intensidade e a frequência das manchas.

"Uma dica para evitar a acne solar é tomar uma ducha de água doce, remover adequadamente o filtro solar e hidratar a pele após sair da praia ou da piscina", compartilha.

DERMATITE DE CONTATO

a dermatite de contato pode ser causada pelo uso de determinados produtos Crédito: Shuttersotck

Comum no verão, a dermatite de contato pode ser causada pelo uso de determinados produtos ou plantas durante exposição ao sol. A queimadura por limão, por exemplo, é uma das mais "clássicas", mas não é só a fruta que pode causar a irritação na pele. Perfume, folhas e cascas também podem ocasionar na dermatite. Entre elas, lima, toranja, abacaxi, aipo, salsa, figo, arruda e mostarda.

Os sintomas, segundo a dermatologista, são de vermelhidão, ardência, inchaço, bolhas e manchas. "Geralmente, surgem de um a dois dias após o contato e podem durar até meses. A melhor forma de prevenir é evitar manipular essas substâncias e se expor ao sol. Não teve jeito e entrou em contato? Lave bem as mãos, boca ou qualquer parte do corpo com água e sabão. Use e abuse do filtro solar", aconselha.

MELASMA

Melasma é uma das doenças mais comuns do Verão Crédito: Shuttersotck

Lara ainda lembra que a exposição intensa à radiação UV pode descompensar algumas doenças de pele, como rosácea, melasma, lupus, dermatite atópica e dermatite seborreica.