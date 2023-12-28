Síndrome do pânico: veja os sinais da condição enfrentada por Junior Lima

Junior Lima diz que teve síndrome do pânico após fim da dupla com Sandy Crédito: Reprodução @juniorlimaonline

O músico Junior Lima revelou ter passado por momentos de dificuldades após encerrar a parceria musical com a irmã, Sandy. Eles cantaram juntos por 17 anos e colocaram um fim na dupla Sandy & Junior em 2007.

“Eu tive um princípio de depressão, tive síndrome do pânico, foi uma fase muito difícil, de muita análise, para poder superar e entender o que estava acontecendo comigo. Para mim, eu era uma pessoa que estava muito bem, levava as coisas com leveza, e, de repente, veio tudo de uma vez”, contou na conversa com Ana Maria Braga.

Ele contou que encara os momentos difíceis como algo positivo.

"Na dor a gente tem uma oportunidade de evolução muito grande. Foi muito importante. Hoje, olhando para trás, vejo que tudo teve um papel fundamental na minha formação. E aí acabou que juntando tudo cheguei nesse momento que estou" Junior Lima - Cantor

O QUE É?

O transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por crises inesperadas e recorrentes de desespero e medo de que algo ruim aconteça, mesmo que sem perigo iminente. "A recorrência é essencial para o diagnóstico, sendo os ataques classificados como inesperados, sem indício óbvio, ou seja, o ataque parece vir do nada sem a evidência de um gatilho desencadeante. É importante ressaltar que a frequência e a gravidade desses ataques variam amplamente, podendo ocorrer ao longo de meses ou anos", explica o psiquiatra João Paulo Cirqueira. Durante os episódios de pânico, as preocupações predominantes estão relacionadas a consequências físicas, julgamento negativo por parte dos outros e o temor de perder o controle.

O médico explica que o transtorno de pânico é marcado pela presença de ataques súbitos de medo intenso, conhecidos como ataques de pânico, que atingem um pico em poucos minutos. "Durante esses episódios, a pessoa pode experimentar uma variedade de sintomas físicos e cognitivos, como palpitações, falta de ar, tremores, tontura, aperto no peito, sensação de sufocamento, batimentos cardíacos acelerados, suores, formigamentos, náusea ou desconforto abdominal, sensação de calafrio ou ondas de calor, medo de perder o controle ou de enlouquecer", diz o psiquiatra.

Os ataques de pânico são seguidos de:

Preocupações persistentes sobre a possibilidade de ter novos ataques;





Preocupações sobre as consequências dos ataques;





Mudança comportamental significativa. Alguns pacientes passam a acreditar que podem falecer e com isso buscam frequentemente o pronto-atendimento, outros passam a ter crenças de que não serão mais capazes de desempenhar uma tarefa que era executada de forma rotineira, diante dessas crenças esquivam-se e modificam a vida diária tentando mitigar o sofrimento.



João Paulo Cirqueira diz que a pessoa pode experimentar uma variedade de sintomas físicos e cognitivos Crédito: Hugo Boniolo

"É importante distinguir entre os ataques de pânico isolados e o transtorno de pânico, isso porque ataques únicos podem ocorrer no curso de outros transtornos psiquiátricos ou como resposta a situações estressantes" João Paulo Cirqueira - Psiquiatra

O tratamento do transtorno do pânico visa não apenas a redução das crises, mas também proporcionar alívio dos sintomas e melhorar a qualidade de vida. Após o diagnóstico, a abordagem terapêutica geralmente inclui uma combinação de psicoterapia e medicamentos. "Antidepressivos e ansiolíticos são prescritos pelo psiquiatra, diminuindo a intensidade dos sintomas físicos associados às crises. A psicoterapia desempenha um papel fundamental, abordando medos, fobias e ansiedades, capacitando o indivíduo a modificar sua atitude diante dos ataques de pânico", diz o médico.