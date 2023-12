Síndrome do pânico: veja os sinais da condição enfrentada por Junior Lima

A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por crises inesperadas e recorrentes de desespero e medo de que algo ruim aconteça

“Eu tive um princípio de depressão, tive síndrome do pânico, foi uma fase muito difícil, de muita análise, para poder superar e entender o que estava acontecendo comigo. Para mim, eu era uma pessoa que estava muito bem, levava as coisas com leveza, e, de repente, veio tudo de uma vez”, contou na conversa com Ana Maria Braga.

O QUE É?

O tempo de tratamento varia, sendo crucial manter a consistência com as orientações do psiquiatra. Interrupções prematuras podem resultar no retorno dos sintomas com maior intensidade. "Além da abordagem clínica, a mudança no estilo de vida é uma componente importante do tratamento. Adotar uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente e incorporar atividades de lazer e relaxamento, como meditação e massagens, contribuem para o bem-estar geral e ajudam a minimizar o impacto da síndrome do pânico", finaliza João Paulo Cirqueira.