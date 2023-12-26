Infecção bacteriana: entenda doença que levou Claudia Alencar à internação

Claudia Alencar está internada com um quadro de infecção bacteriana grave Crédito: Reprodução @claudiaalencaroficial

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada, num hospital do Rio de Janeiro, com um quadro de infecção bacteriana grave. Ela precisou ser sedada e respirar por ventilação mecânica.

"Ela está internada no CTI, com uma infecção bacteriana grave. O estado continua agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, após a cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", informou Yann Hatchuel, filho atriz.

Ainda que incerta, a infecção pode ter sido originada em uma cirurgia na coluna que a atriz realizou no mês passado. Um tipo de bactéria no corpo da atriz já foi identificado. A assessoria confirmou que os médicos apontaram para a presença de Staphylococcus aureus, uma bactéria relativamente comum, que está presente no ambiente e em portadores assintomáticos.

O QUE É?

Infecções bacterianas são doenças causadas por bactérias. A infectologista Rubia Miossi, da Unimed Vitória, explica que essas bactérias podem vir do próprio corpo, porque em vários locais no nosso corpo existem micro-organismos que convivem com a gente, como na pele, na região vaginal e no intestino, por exemplo. "São bactérias que precisam estar ali para ter um bom equilíbrio do nosso organismo. Quando esse micro-organismo sai e vai parar em outro local, acontece uma infecção bacteriana. Também podemos pegar essa bactéria de outro animal ou ser vivo".

As infecções bacterianas podem afetar diversas partes do corpo. E os sintomas vão depender do local do corpo que a bactéria invadiu. Enter os mais comuns estão febre alta, dor na parte do corpo onde ocorreu a infecção e cansaço. "Se a infecção for na urina pode ocorrer a queimação para fazer xixi, dor e também sair sangue na urina. Se for no sangue vai dar febre, calafrios e tremor. Se for por bactéria no cérebro, o que vai ter é dor de cabeça, sonolência e irritabilidade. Tudo vai depender de onde a bactéria está", diz a infectologista.

"São inúmeras as infecções que a bactéria pode causar, como meningite, pneumonia, infecção generalizada, diarreia, infecção urinária e no coração" Rubia Miossi - Infectologista

TRATAMENTO

As doenças causadas por bactérias, de uma maneira geral, são tratadas com o uso de antibióticos. "Dependendo da bactéria, tem um antibiótico certo para ela. E conforme o lugar onde ela está, existe o antibiótico que vai chegar no local e matar essa bactéria. Algumas infecções por bactéria, principalmente as intestinais, não é preciso usar o remédio, porque o próprio organismo vai resolver o problema", explica a médica.